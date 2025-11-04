ETV Bharat / sports

એશિયા કપમાં વિવાદ પર ICCએ સંભળાવી સજા, હારિસ રાઉફ બે મેચ માટે સસ્પેન્ડ, સૂર્યકુમારને પણ દંડ કર્યો

સૂર્યકુમારની આગેવાની હેઠળ ભારતે દુબઈમાં રમાયેલી ફાઈનલમાં કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાનને હરાવીને કપ જીત્યો હતો.

સૂર્યકુમાર યાદવની ફાઈલ તસવીર
સૂર્યકુમાર યાદવની ફાઈલ તસવીર (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 4, 2025 at 9:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) એ રમતને બદનામ કરવા બદલ ભારતીય ટી-20 ટીમના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવને મેચ ફીનો 30 ટકા દંડ ફટકાર્યો છે. દરમિયાન, પાકિસ્તાનના ઝડપી બોલર હારિસ રાઉફને બે સસ્પેન્શન પોઈન્ટ આપવાની સાથે બે મેચ માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો છે. આથી તે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બે ODI મેચમાં નહીં રમી શકે.

ICC દ્વારા આ પગલું એશિયા કપ 2025 દરમિયાન સૂર્યકુમાર અને રાઉફની ક્રિયાઓ માટે લેવામાં આવ્યું છે, જે સંયુક્ત આરબ અમીરાતમાં રમાયો હતો.

સૂર્યકુમારની આગેવાની હેઠળ ભારતે દુબઈમાં રમાયેલી ફાઈનલમાં કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાનને હરાવીને કપ જીત્યો હતો. અગાઉ, ભારતે ટુર્નામેન્ટમાં બે વાર પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું, એક વખત લીગ તબક્કામાં અને એક વખત સુપર 4 માં.

સૂર્યા અને રાઉફને UAEમાં એશિયા કપમાં ICC આચારસંહિતાનો ભંગ કરવા બદલ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા અને તેમના કાર્યો માટે પ્રતિબંધો લાદવામાં આવ્યા હતા. ભારત સામેની મેચ દરમિયાન બે અલગ-અલગ ઘટનાઓ માટે રાઉફને 30-30 ટકાના બે નાણાકીય દંડ ફટકારવામાં આવ્યા હતા, ઉપરાંત 4 અને 6 નવેમ્બરે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની આગામી ODI શ્રેણીમાં તેના પર બે મેચનો પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.

ભારતના કેપ્ટન સૂર્યકુમારને ભારતીય સશસ્ત્ર દળોને સમર્થન કરવા અને પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના પીડિતો સાથે એકતા દર્શાવવા બદલ "રમતને બદનામ કરવા" બદલ તેની મેચ ફીના 30 ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.

14 સપ્ટેમ્બરની મેચમાં, રાઉફને આ જ ગુનામાં દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો અને તેની મેચ ફીના 30 ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો, જેના પરિણામે બે ડિમેરિટ પોઈન્ટ મળ્યા હતા. ત્યારબાદ, ભારત સામેની બીજી મેચમાં, રાઉફને ફરીથી કલમ 2.21 ના ભંગનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો અને તેની મેચ ફીના 30 ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો અને તેને બે વધારાના ડિમેરિટ પોઈન્ટ મળ્યા હતા.

ભારતના ઝડપી બોલર જસપ્રીત બુમરાહને એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ ફટકારવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહ અને સાહિબજાદા ફરહાનને પણ કોઈપણ દંડ વિના છોડી દેવામાં આવ્યા હતા.

આ પણ વાંચો:

  1. રિચા ઘોષના બાળપણના કોચે એક મોટું નિવેદન આપતા કહ્યું, "તે ભવિષ્યમાં ભારતની કેપ્ટન બનશે"
  2. રાષ્ટ્રીય કક્ષાની દોડવીર યુવતીની ફરિયાદ: જુનિયર કોચ દ્વારા શારીરિક અડપલાં અને ધમકી

TAGGED:

SURYAKUMAR YADAV FINE
ICC FINES PAK HARIS RAUF
SURYAKUMAR YADAV
ASIA CUP
ICC FINES SURYAKUMAR YADAV

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.