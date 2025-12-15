ETV Bharat / sports

એશિઝ 2025: ત્રીજી ટેસ્ટ માટે ઇંગ્લેન્ડે ટીમની જાહેરાત કરી, આ ખેલાડીને મળી તક

બેન સ્ટોક્સની આગેવાની હેઠળની ટીમે શ્રેણી જીતવા માટે બાકીની ત્રણ મેચ જીતવી પડશે.

ઇંગ્લેન્ડ ટીમ
ઇંગ્લેન્ડ ટીમ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 15, 2025 at 5:40 PM IST

2 Min Read
AUS vs ENG: ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે 2025 એશિઝ શ્રેણીની ત્રીજી ટેસ્ટ બુધવાર, 17 ડિસેમ્બરથી એડિલેડમાં શરૂ થવાની છે. આ મેચ મુલાકાતી ટીમ માટે કરો યા મરો જેવી સ્થિતિ છે, કારણ કે તેઓ અગાઉની બે મેચ હાર્યા બાદ પહેલાથી જ 0-2 થી પાછળ છે.

બેન સ્ટોક્સની આગેવાની હેઠળની ટીમે શ્રેણી જીતવા માટે બાકીની ત્રણ મેચ જીતવી પડશે. યજમાન ટીમને શ્રેણી જીતવા માટે ફક્ત એક જ જીતની જરૂર છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પર્થ અને ગાબ્બામાં રમાયેલી પહેલી અને બીજી મેચમાં ઇંગ્લેન્ડને 8-8 વિકેટથી હરાવ્યું હતું.

જોશ ટંગ પરત ફર્યા

આ ત્રીજી ટેસ્ટ ઇંગ્લેન્ડ માટે મહત્વપૂર્ણ છે, જેના માટે તેમણે તેમની પ્લેઇંગ ઇલેવનની જાહેરાત કરી છે. ફક્ત એક જ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે; ફાસ્ટ બોલર ગુસ એટકિન્સનની જગ્યાએ જોશ ટંગને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. 2023 માં ટીમમાં જોડાયા પછી ટોંગે છ ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જેમાં 30 ની સરેરાશથી 31 વિકેટ લીધી છે. જોશ ટોંગના સમાવેશનો અર્થ એ છે કે ટીમ શોએબ બશીરને બેન્ચ પર રાખશે, આ નિર્ણય પર મિશ્ર પ્રતિક્રિયાઓ આવી છે કારણ કે એડિલેડ ઓવલને સ્પિન બોલરોની તરફેણ કરતી પીચ માનવામાં આવે છે, જેનો સામનો આ એશિઝ પ્રવાસમાં ઇંગ્લેન્ડ કરશે.

શ્રેણીમાં એટકિન્સનનું ખરાબ પ્રદર્શન

ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડે કહ્યું, "એડિલેડ ઓવલ ખાતે રમાનારી ત્રીજી એશિઝ ટેસ્ટ માટે ઇંગ્લેન્ડની ટીમની જાહેરાત કરી છે. અમે બ્રિસ્બેનમાં રમાયેલી બીજી ટેસ્ટમાંથી એક ફેરફાર કર્યો છે, જેમાં ગુસ એટકિન્સનની જગ્યાએ ફાસ્ટ બોલર જોશ ટોંગને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે." એટકિન્સનનો પ્રવાસ પડકારજનક રહ્યો છે, જોકે તે એકમાત્ર ઇંગ્લેન્ડનો બોલર નથી જે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. તેણે 54 ઓવરમાં 78.66 ની સરેરાશથી માત્ર ત્રણ વિકેટ લીધી છે, જે ટીમના બોલરોમાં સૌથી ખરાબ છે. શ્રેણીની તેની પહેલી સફળતા 41મી ઓવરના છેલ્લા બોલે મળી.

ઇંગ્લેન્ડની પ્લેઇંગ- 11

ઝેક ક્રોલી, બેન ડકેટ, ઓલી પોપ, જો રૂટ, હેરી બ્રુક, બેન સ્ટોક્સ (કેપ્ટન), જેમી સ્મિથ (વિકેટકીપર), વિલ જેક્સ, બ્રાઇડન કાર્સે, જોફ્રા આર્ચર, જોશ ટોંગ

ત્રીજી ટેસ્ટ માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ

પેટ કમિન્સ (કેપ્ટન), સ્ટીવ સ્મિથ, સ્કોટ બોલેન્ડ, એલેક્સ કેરી, બ્રેન્ડન ડોગેટ, કેમેરોન ગ્રીન, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ, ઉસ્માન ખ્વાજા, માર્નસ લાબુશેન, નાથન લિયોન, માઈકલ નેસર, મિશેલ સ્ટાર્ક, જેક વેધરલ્ડ, બ્યુ વેબસ્ટર

