એશિઝ 2025: ઇંગ્લેન્ડે બીજી ટેસ્ટ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનની જાહેરાત કરી, 4 ડિસેમ્બરથી બ્રિસ્બેનના ગાબામાં રમાશે
એશિઝ શ્રેણીની બીજી ટેસ્ટ માટે ઇંગ્લેન્ડે તેના પ્લેઇંગ-11માં એક ફેરફાર કર્યો છે.
Published : December 2, 2025 at 4:04 PM IST
હૈદરાબાદ: ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે એશિઝ શ્રેણીની બીજી ટેસ્ટ 4 ડિસેમ્બરથી બ્રિસ્બેનના ગાબા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ઇંગ્લેન્ડે તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનની જાહેરાત કરી છે. ઇજાગ્રસ્ત માર્ક વુડના સ્થાને વિલ જેક્સનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
35 વર્ષીય માર્ક વુડ પાછલી ટેસ્ટમાં ઘૂંટણની સર્જરી કરાવ્યાના નવ મહિના પછી ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પાછો ફર્યો હતો, પરંતુ પર્થમાં પહેલી ટેસ્ટમાં તે ફક્ત 11 ઓવર જ ફેંકી શક્યો હતો. ઇંગ્લેન્ડ બે દિવસમાં ટેસ્ટ હારી ગયું, જે એક સદીથી વધુ સમયથી એશિઝ મેચમાં જોવા મળતું નથી.
ત્રણ વર્ષ પછી વિલ જેક્સનું પુનરાગમન
વુડની બાકાત રાખવાથી વિલ જેક્સના ત્રણ વર્ષ પછી ટેસ્ટ ટીમમાં વાપસીનો માર્ગ મોકળો થયો. જેક્સે અત્યાર સુધી કુલ બે ટેસ્ટ રમી છે, બંને 2022ના પાકિસ્તાન પ્રવાસ દરમિયાન, જ્યાં તેણે 89 રન આપીને છ વિકેટ લીધી હતી. તેણે 2022 માં પાકિસ્તાન સામેની પોતાની પહેલી મેચમાં પાંચ વિકેટ લીધી હતી. ટીમમાં જેક્સનો સમાવેશ ઈંગ્લેન્ડની બેટિંગને મજબૂત બનાવશે, તે તેમને સ્પિન લાઇનઅપમાં પણ વિકલ્પ પૂરો પાડશે.
📋 We've made one change to our XI for the second Test...— England Cricket (@englandcricket) December 2, 2025
Enter stage right, Will Jacks 👊
ઈંગ્લેન્ડની પહેલી ટેસ્ટમાં કારમી હાર
ઓસ્ટ્રેલિયા હાલમાં પાંચ મેચની શ્રેણીમાં 1-0થી આગળ છે, તેણે પર્થમાં પહેલી મેચ 8 વિકેટથી જીતી હતી, જે ફક્ત બે દિવસમાં જ સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી. પ્રથમ ટેસ્ટના પ્રથમ દાવમાં 40 રનથી પાછળ હોવા છતાં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ પોતાની ચેતા પર કાબુ રાખ્યો અને બીજી દાવમાં ઈંગ્લેન્ડને 164 રનમાં ઓલઆઉટ કર્યા પછી 205 રનનો લક્ષ્યાંક સરળતાથી પ્રાપ્ત કર્યો, જેમાં ફક્ત બે વિકેટ ગુમાવી દીધી. મુલાકાતીઓએ પ્રથમ દાવમાં 172 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે યજમાન ટીમ પ્રથમ દાવમાં 132 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.
Three 𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝘂𝗹𝗼𝘂𝘀 catches...— England Cricket (@englandcricket) December 1, 2025
Take a bow, @OPope32 👏 pic.twitter.com/drOskcemD4
ડે-નાઈટ મેચોમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો રેકોર્ડ
ઈંગ્લેન્ડ ઓસ્ટ્રેલિયામાં છેલ્લી 16 ટેસ્ટમાંથી કોઈ પણ જીતી શક્યું નથી, જેમાં ડે-નાઈટ મેચમાં ત્રણ હારનો સમાવેશ થાય છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ અત્યાર સુધીમાં ૧૪ ડે-નાઈટ ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જેમાં 2024માં ગાબા ખાતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ફક્ત એક જ હારી છે.
ઈંગ્લેન્ડની પ્લેઈંગ-11
ઝેક ક્રોલી, બેન ડકેટ, ઓલી પોપ, જો રૂટ, હેરી બ્રુક, બેન સ્ટોક્સ (કેપ્ટન), જેમી સ્મિથ (વિકેટકીપર), વિલ જેક્સ, ગુસ એટકિન્સન, બ્રાયડન કાર્સે, જોફ્રા આર્ચર
