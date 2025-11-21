પર્થ ટેસ્ટમાં પ્રથમ દિવસે 19 વિકેટ પડી, ઇંગ્લેન્ડ પછી ઓસ્ટ્રેલિયાની પારી પણ ધરાશયી
દિવસની રમતના અંત સુધીમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ 9 વિકેટે 123 રન બનાવ્યા હતા.
Published : November 21, 2025 at 1:04 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 4:01 PM IST
હૈદરાબાદ: એશિઝ શ્રેણી આજથી શરૂ થઈ ગઈ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચ પર્થમાં રમાઈ રહી છે. એશિઝ 2025ની પહેલી મેચમાં ઈંગ્લેન્ડના કેપ્ટન બેન સ્ટોક્સે ટોસ જીતીને ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન સ્ટીવ સ્મિથને પહેલા બોલિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પહેલી ઇનિંગમાં ઈંગ્લેન્ડને 32.5 ઓવરમાં 172 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું હતું. મિશેલ સ્ટાર્કે 7 વિકેટ લીધી હતી. ચાના સમય સુધીમાં ઈંગ્લેન્ડે 15 રનમાં એક વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી.
ઓસ્ટ્રેલિયાએ 9 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી
ત્યારબાદ દિવસના અંત સુધીમાં ઇંગ્લેન્ડે નવ વિકેટ ઝડપી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 39 ઓવરમાં 9 વિકેટે 123 રન બનાવ્યા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી એલેક્સ કેરીએ સૌથી વધુ 26 રન બનાવ્યા. કેમેરોન ગ્રીને 24 અને ટ્રેવિસ હેડે 21 રન બનાવ્યા. સ્ટીવ સ્મિથે 17 અને મિશેલ સ્ટાર્કે 12 રનનું યોગદાન આપ્યું. ઇંગ્લેન્ડ તરફથી બેન સ્ટોક્સે પાંચ વિકેટ લીધી, જેમાં છ ઓવરમાં 23 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી.
England bounce back with the ball to close a riveting day of Test cricket against Australia 👌#WTC27 | #AUSvENG 📝: https://t.co/eE4SSOzEUc pic.twitter.com/jtu7DUlsh4— ICC (@ICC) November 21, 2025
ઇંગ્લેન્ડને શરૂઆતમાં લાગ્યો મોટો ઝટકો
ઝેક ક્રોલી અને બેન ડકેટે ઇંગ્લેન્ડ માટે ઇનિંગની શરૂઆત કરી. ત્રણ ઇંગ્લેન્ડના બેટ્સમેન ફક્ત 50 રનમાં આઉટ થયા: ક્રોલી (0), ડકેટ (21) અને રૂટ (0). ત્યારબાદ ઓલી પોપ અને હેરી બ્રુકે ઇંગ્લેન્ડ માટે ઇનિંગને સ્થિર કરી. જોકે, શાનદાર ઇનિંગ રમી રહેલા પોપ પણ અડધી સદી ચૂકી ગયા અને પેવેલિયન પાછા ફર્યા. તેમણે 58 બોલમાં 4 ચોગ્ગાની મદદથી 46 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ કેપ્ટન બેન સ્ટોક્સ 6 રન બનાવીને આઉટ થયા. ઇંગ્લેન્ડનો સ્કોર હાલમાં 32 ઓવરમાં 8 વિકેટે 168 રન છે.
Mitchell Starc has claimed his 100th wicket against England! #MilestoneMoment | #Ashes | @nrmainsurance pic.twitter.com/vItwfdCK3X— cricket.com.au (@cricketcomau) November 21, 2025
મિશેલ સ્ટાર્કે ઇતિહાસ રચ્યો
મિશેલ સ્ટાર્કે આ મેચમાં અત્યાર સુધી 4 વિકેટ લીધી છે. આ સાથે, તેણે એશિઝ શ્રેણીમાં એક ખાસ સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું છે. સ્ટાર્કે એશિઝ ઇતિહાસમાં 100 વિકેટ પૂર્ણ કરી છે. તે આવું કરનાર 13મો ઓસ્ટ્રેલિયન બોલર બન્યો. તે 100 એશિઝ વિકેટ મેળવનાર માત્ર 21મો બોલર પણ બન્યો. આ સ્ટાર્કની 100મી ટેસ્ટ મેચ પણ હતી, અને તેણે આ મેચમાં પાંચ વિકેટ ઝડપી હતી. તેના નામે કુલ 407 ટેસ્ટ વિકેટ છે.
MITCH STARC SEEEEEEED! What a ball to dismiss Ben Stokes. #Ashes | #PlayoftheDay | @nrmainsurance pic.twitter.com/PehDst540x— cricket.com.au (@cricketcomau) November 21, 2025
સ્ટાર્કે ટોપ ઓર્ડરને તોડી પાડ્યો
આ મેચમાં, મિશેલ સ્ટાર્કે પ્રથમ ઓવરના છઠ્ઠા બોલ પર જેક ક્રોલીને આઉટ કરીને ઓસ્ટ્રેલિયાને મજબૂત શરૂઆત અપાવી. ઉસ્માન ખ્વાજાએ તેને સ્લિપમાં કેચ આપ્યો. ત્યારબાદ સ્ટાર્કે ફરી એકવાર બેન ડકેટને આઉટ કરીને પોતાનો જાદુ બતાવ્યો. ડકેટે 20 બોલમાં 21 રન બનાવ્યા અને આઉટ થયો. સ્ટાર્કે ટૂંક સમયમાં જ જો રૂટને ત્રીજા સ્લિપમાં માર્નસ લાબુશેનના હાથે કેચ કરાવ્યો. સ્ટાર્કે ઇનિંગના પહેલા કલાકમાં ટોચના ત્રણ બેટ્સમેનોને આઉટ કરીને ઇંગ્લેન્ડની કમર તોડી નાખી.
Mitchell Starc running riot in Perth as he notches an opening day Ashes five-for 🔥#WTC27 | #AUSvENG 📝: https://t.co/eE4SSOzEUc pic.twitter.com/2lyLYq5EN8— ICC (@ICC) November 21, 2025
સ્ટાર્કે પાંચ વિકેટ લીધી
ઇનિંગની છઠ્ઠી વિકેટ બ્રેન્ડન ડોગેટના નામે પડી, જેણે ઓસ્ટ્રેલિયન ડેબ્યૂ કર્યું. તેણે ઇંગ્લેન્ડના અત્યાર સુધીના ટોપ સ્કોરર હેરી બ્રુકને આઉટ કર્યો. તેણે 61 બોલમાં 51 રનની અડધી સદી ફટકારી, જેમાં પાંચ ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારબાદ સ્ટાર્કે ગુસ એટકિનસનને એક રન આપીને તેની પાંચમી વિકેટ લીધી. સ્ટાર્કે જેમી સ્મિથ (33) અને માર્ક વુડ (0) ને આઉટ કરીને 12.5 ઓવરમાં 8/58 ના આંકડા સાથે અંત કર્યો.
