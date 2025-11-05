પ્રથમ એશિઝ ટેસ્ટ માટે ઓસ્ટ્રેલિયા ટીમની ઘોષણા, કેપ્ટન પ્રથમ એશિઝ ટેસ્ટમાંથી બહાર

ETV Bharat / sports

એશિઝ 2025: ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ ટેસ્ટ માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. સેમ કોનસ્ટાડને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે.

ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ
ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ (IANS)
Published : November 5, 2025 at 4:50 PM IST

હૈદરાબાદ: ઇંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પાંચ મેચની એશિઝ શ્રેણી 21 નવેમ્બરથી શરૂ થવાની છે. બંને ટીમો વચ્ચેનો આ મહાકાવ્ય યુદ્ધ 8 જાન્યુઆરીએ સમાપ્ત થશે. ઇંગ્લેન્ડના ગયા બાદ, ઓસ્ટ્રેલિયાએ હવે પ્રથમ એશિઝ ટેસ્ટ માટે તેની ટીમની જાહેરાત કરી છે. માર્નસ લાબુશેન ટીમમાં પાછો ફર્યો છે.

કેપ્ટન પ્રથમ એશિઝ ટેસ્ટમાંથી બહાર

ઓસ્ટ્રેલિયાને પણ મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમના વિશ્વ ચેમ્પિયન કેપ્ટન અને સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર ઓલરાઉન્ડર પેટ કમિન્સને પ્રથમ ટેસ્ટ માટે ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યા છે. તેમના વાપસી વિશે કોઈ માહિતી આપવામાં આવી નથી, જે ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ચાહકો માટે મોટો ફટકો છે.

અનકેપ્ડ ડાબોડી બેટ્સમેન જેક વેથરાલ્ડને ટીમમાં પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય તક આપવામાં આવી છે અને તે કોન્સ્ટાઝાનું સ્થાન ઓપનર તરીકે લઈ શકે છે. વેથરાલ્ડે સ્થાનિક સિઝન દરમિયાન તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનને કારણે રાષ્ટ્રીય ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું. 31 વર્ષીય ખેલાડી છેલ્લી શેફિલ્ડ શીલ્ડ સિઝનમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો, તેણે 18 ઇનિંગ્સમાં 50.33 ની સરેરાશથી 906 રન બનાવ્યા હતા. તેણે આ સિઝનમાં પોતાનું ફોર્મ જાળવી રાખ્યું છે, પહેલી વાર એશિઝ માટે પસંદગી પામતા પહેલા તેણે 6 ઇનિંગ્સમાં 41.33 ની સરેરાશથી 248 રન બનાવ્યા છે.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ટીમનો ભાગ ન રહેલા લાબુશેને ક્વીન્સલેન્ડ માટે ઘરેલુ સિઝનની મજબૂત શરૂઆત બાદ ટીમમાં પોતાનું સ્થાન પાછું મેળવ્યું છે. મુખ્ય પસંદગીકાર જ્યોર્જ બેઈલીએ કહ્યું, "ટીમમાં સારું સંતુલન છે અને પસંદ કરાયેલા 14 ખેલાડીઓ શેફિલ્ડ શીલ્ડના આગામી રાઉન્ડમાં રમી રહ્યા છે, તેથી અમે પ્રથમ ટેસ્ટ નજીક આવતાની સાથે વધુ માહિતી એકત્રિત કરવાનું ચાલુ રાખીશું. કમિન્સ પીઠના તણાવની ઇજામાંથી સ્વસ્થ થતાં, સ્ટીવ સ્મિથ તેમની ગેરહાજરીમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરશે."

પ્રથમ એશિઝ ટેસ્ટ માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ

સ્ટીવ સ્મિથ (કેપ્ટન), સીન એબોટ, સ્કોટ બોલેન્ડ, એલેક્સ કેરી, બ્રેન્ડન ડોગેટ, કેમેરોન ગ્રીન, જોશ હેઝલવુડ, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઈંગ્લિસ, ઉસ્માન ખ્વાજા, માર્નસ લાબુશેને, નાથન લિયોન, મિશેલ સ્ટાર્ક, જેક વેધરલ્ડ, બ્યુ વેબસ્ટર.

એશિઝ શ્રેણી માટે ઇંગ્લેન્ડની ટીમ

બેન સ્ટોક્સ (કેપ્ટન), જોફ્રા આર્ચર, ગુસ એટકિન્સન, શોએબ બશીર, જેકબ બેથેલ, હેરી બ્રુક (ઉપ-કેપ્ટન), બ્રાયડન કાર્સ, ઝેક ક્રોલી, બેન ડકેટ, વિલ જેક્સ, ઓલી પોપ, મેથ્યુ પોટ્સ, જો રૂટ, જેમી સ્મિથ (વિકેટકીપર), જોશ ટંગ, માર્ક વુડ.

