ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ એશિઝ મેચ માટે તેમની પ્લેઇંગ 11 ટીમની જાહેરાત કરી, જેમાં બે ખેલાડીઓએ ડેબ્યૂ કર્યું
એશિઝ શ્રેણી 2025-26 ની પહેલી મેચ 21 નવેમ્બરે પર્થમાં રમાશે.
Published : November 20, 2025 at 8:41 PM IST
Ashes Series 2025: આવતીકાલથી (21 નવેમ્બર) ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ 2025-26 એશિઝ શ્રેણીની પહેલી મેચમાં ટકરાશે. બંને ટીમો વચ્ચેની પ્રતિષ્ઠિત શ્રેણીની પહેલી મેચ પર્થમાં રમાશે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ આ મેચ માટે પોતાના પ્લેઇંગ ઇલેવનની જાહેરાત કરી છે. પેટ કમિન્સને પહેલી ટેસ્ટમાંથી બાકાત રાખવાને કારણે સ્ટાર બેટ્સમેન સ્ટીવ સ્મિથને ટીમની કમાન સોંપવામાં આવી છે.
2011 પછી એશિઝમાં પહેલી વાર
ટીમમાં બે નવા ખેલાડીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કરશે: ઓપનર જેક વેધરલ્ડ અને ફાસ્ટ બોલર બ્રેન્ડન ડોગેટ. 2019 પછી આ પહેલી વાર છે જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાએ એક જ ટેસ્ટ ટીમમાં બે ડેબ્યૂ કરનારા ખેલાડીઓનો સમાવેશ કર્યો છે, અને 2011 પછી પહેલી વાર એશિઝમાં. માર્નસ લાબુશેનને પ્રથમ ટેસ્ટ માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે બ્યુ વેબસ્ટરને બાદ કરવામાં આવ્યો છે.
ભારતમાં એશિઝ મેચનો સમય
ભારતમાં પહેલી એશિઝ મેચ સવારે 7:50 વાગ્યે, બીજી 9:30 વાગ્યે અને છેલ્લી ત્રણ મેચ સવારે 5:30 વાગ્યે શરૂ થશે. ભારતીય ચાહકો આ મેચો સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક અને જિયોહોટસ્ટાર એપ પર જોઈ શકે છે.
ઓસ્ટ્રેલિયાની પ્લેઇંગ- 11
જેક વેધરલ્ડ, ઉસ્માન ખ્વાજા, માર્નસ લાબુશેન, સ્ટીવ સ્મિથ (કેપ્ટન), ટ્રેવિસ હેડ, કેમેરોન ગ્રીન, એલેક્સ કેરી (વિકેટકીપર), મિશેલ સ્ટાર્ક, નાથન લિયોન, બ્રેન્ડન ડોગેટ, સ્કોટ બોલેન્ડ
ઇંગ્લેન્ડે પણ તેમની ટીમની જાહેરાત કરી
અગાઉ, ઇંગ્લેન્ડે પ્રથમ ટેસ્ટ માટે 12 ખેલાડીઓની જાહેરાત કરી હતી. તેઓએ 12મા ખેલાડી તરીકે ફાસ્ટ બોલર માર્ક વુડની પસંદગી કરી હતી. હવે જોવાનું એ છે કે ઇંગ્લેન્ડ તેમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ફાસ્ટ બોલરને સાથે લેશે કે તેને બહાર રાખશે.
ઇંગ્લેન્ડના 12 ખેલાડીઓ
બેન ડકેટ, ઝેક ક્રોલી, ઓલી પોપ, જો રૂટ, હેરી બ્રુક, બેન સ્ટોક્સ (કેપ્ટન), જેમી સ્મિથ (વિકેટકીપર), ગુસ એટકિન્સન, બ્રાઇડન કાર્સ, માર્ક વુડ, જોફ્રા આર્ચર, શોએબ બશીર, માર્ક વુડ
