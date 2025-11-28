Ashes 2025-2026: બીજી ટેસ્ટ માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ જાહેર, બેે સ્ટાર બોલર થયા બહાર
ઓસ્ટ્રેલિયાએ ઈંગ્લેન્ડ સામેની બીજી ટેસ્ટ માટે પોતાની ટીમમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી.
Published : November 28, 2025 at 2:49 PM IST
હૈદરાબાદ: ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે એશિઝ શ્રેણીની બીજી ટેસ્ટ 4 ડિસેમ્બરે બ્રિસ્બેનના ગાબા ખાતે રમાશે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ બીજી ટેસ્ટ માટે પોતાની 14 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. આ મુજબ, પેટ કમિન્સ બીજી ટેસ્ટમાં રમશે નહીં. ઓસ્ટ્રેલિયાએ આજે, શુક્રવાર, 28 નવેમ્બરના રોજ બીજી ટેસ્ટ માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરતા કમિન્સ બેન્ચ પર રહેશે.
બીજી ટેસ્ટ માટે ટીમની જાહેરાત
ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાના એક નિવેદન અનુસાર, જમણા હાથનો ઝડપી બોલર 4 ડિસેમ્બરથી શરૂ થનારી બ્રિસ્બેન ટેસ્ટમાં રમી શકશે નહીં. તે અગાઉ શ્રેણીની પહેલી મેચ ચૂકી ગયો હતો. આનો અર્થ એ થયો કે ઓસ્ટ્રેલિયા તેના બે મુખ્ય ઝડપી બોલરો - કમિન્સ અને જોશ હેઝલવુડ વિના રહેશે. ઓસ્ટ્રેલિયાના નિયમિત કેપ્ટન ટીમમાંથી બહાર હોવાથી, સ્ટીવ સ્મિથ નેતૃત્વની ભૂમિકામાં રહેશે.
Australia has named its squad for the second #Ashes Test at the Gabba. https://t.co/m1JSOnfKI4— cricket.com.au (@cricketcomau) November 28, 2025
આ બે ઝડપી બોલરો પણ બીજી ટેસ્ટમાંથી બહાર રહેશે.
સીન એબોટ અને જોશ હેઝલવુડ ઇજાઓને કારણે પહેલી ટેસ્ટ ચૂકી ગયા હતા અને બીજી ટેસ્ટ માટે પણ ટીમનો ભાગ રહેશે નહીં. જોકે કમિન્સ મેદાનમાં ઉતરશે નહીં, પરંતુ તે પોતાની રિકવરી પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવવા માટે ટીમ સાથે પ્રવાસ કરશે. શરૂઆતમાં એવું માનવામાં આવતું હતું કે કમિન્સ પ્લેઇંગ ઇલેવનનો ભાગ હશે, કારણ કે તે ગુલાબી બોલથી તાલીમ લેતો જોવા મળ્યો હતો. 32 વર્ષીય ખેલાડીએ કહ્યું હતું કે શ્રેણીની બીજી ટેસ્ટ માટે ટીમમાં સ્થાન મેળવવાની તેની પાસે અડધી તક છે.
કમિન્સે ફોક્સ સ્પોર્ટ્સના પ્રસારણમાં કહ્યું, "રિકવરી ટ્રેક પર છે અને ઘણી સારી રીતે ચાલી રહી છે. મારી પાસે આગામી મેચ માટે અડધી તક છે. હું ખૂબ આશાવાદી છું, અને તે કદાચ થોડા અઠવાડિયા પહેલા કરતા વધુ સારી હશે."
ઓસ્ટ્રેલિયાના કોચ એન્ડ્રુ મેકડોનાલ્ડે કહ્યું, "એવું લાગતું હતું કે એક ખેલાડી તેના પુનર્વસનના અંતની નજીક છે. તીવ્રતા ત્યાં હતી, ગતિ ત્યાં હતી. ઘણી બધી સકારાત્મકતાઓ છે, પરંતુ હવે તે ફક્ત સોફ્ટ ટીશ્યુમાં તે સ્થિતિસ્થાપકતા બનાવવા અને ખાતરી કરવા વિશે છે કે આપણે તેને વધુ પડતું દબાણ કરીને ગેરલાભમાં ન મૂકીએ."
ડાબા હાથના સીમર મિશેલ સ્ટાર્કના શાનદાર સ્પેલને કારણે ઓસ્ટ્રેલિયાએ પર્થ ટેસ્ટ જીતી હતી, અને તેઓ આ ગતિ જાળવી રાખવા અને 2-0 થી પોતાની લીડ લંબાવવાનું લક્ષ્ય રાખશે. બીજી બાજુ, ઇંગ્લેન્ડને શ્રેણીની પહેલી મેચ હાર્યા બાદ આત્મવિશ્વાસ પાછો મેળવવા માટે જીતની જરૂર પડશે.
બીજી ટેસ્ટ માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ: સ્ટીવ સ્મિથ (કેપ્ટન), સ્કોટ બોલેન્ડ, એલેક્સ કેરી, બ્રેન્ડન ડોગેટ, કેમેરોન ગ્રીન, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિશ, ઉસ્માન ખ્વાજા, માર્નસ લાબુશેન, નાથન લિયોન, માઈકલ નેસર, મિશેલ સ્ટાર્ક, જેક વેધરોલ, બ્યુ વેબસ્ટર.
