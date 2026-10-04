વીરેન્દ્ર સેહવાગનો પુત્ર બન્યો કેપ્ટન, આ ટીમની સંભાળશે કમાન
વીરેન્દ્ર સેહવાગનો પુત્ર આર્યવીર સેહવાગને એક મોટી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. હવે આર્યવીર સેહવાગ એક નવી ભૂમિકામાં જોવા મળશે.
Published : October 4, 2026 at 7:41 PM IST
VINOO MANKAD TROPHY: વીરેન્દ્ર સેહવાગનો 18 વર્ષનો પુત્ર આર્યવીર સેહવાગને પહેલીવાર મોટી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. તેને વિનુ માંકડ ટ્રોફી માટે દિલ્હી અંડર-19 ક્રિકેટ ટીમનો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. દિલ્હી ક્રિકેટ બોર્ડ (DDCA) એ 8 ઓક્ટોબરથી વિશાખાપટ્ટનમમાં શરૂ થનારી આ ટુર્નામેન્ટ માટે 16 ખેલાડીઓની ટીમની જાહેરાત કરી છે.
આ પહેલાં, આર્યવીરે તાજેતરમાં જ ભારતની અંડર-19 ટીમ માટે પોતાની પ્રથમ મેચ રમી હતી. ગયા મહિને રાજકોટમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમાયેલી વન-ડે (ODI) શ્રેણી માટેની ભારતીય ટીમમાં તેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. પોતાની પ્રથમ મેચમાં જ તેણે 26 બોલમાં 28 રન બનાવ્યા હતા અને વરસાદથી પ્રભાવિત તે રોમાંચક મુકાબલામાં ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને 7 રનથી હરાવ્યું હતું.
બીજી વનડેમાં, તેણે શ્રેણીનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું. આર્યવીરે બુદ્ધિપૂર્વક બેટિંગ કરી, 47 રન બનાવ્યા અને શરૂઆતમાં ટીમ માટે કેટલીક સારી ભાગીદારી બનાવી. કમનસીબે, તે રન આઉટ થયો અને માત્ર ત્રણ રનથી તેની અડધી સદી ચૂકી ગયો. ત્રીજી મેચમાં પણ તેણે સારી શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ 34 રન બનાવીને આઉટ થયો. આ સાથે ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં તેના કુલ રન 109 થયા.
AARYAVIR SEHGAG TAKES CHARGE! Following his impressive stint with India U19 against Australia, Virender Sehwag's 18-year-old son Aaryavir Sehwag has been named captain of Delhi’s Under-19 team for the upcoming Vinoo Mankad Trophy. Stepping up for his first major leadership role, he will lead a 16-member squad in Visakhapatnam starting October 8. #AaryavirSehwag #VinooMankadTrophy #DelhiCricket #CricketTwitter #FutureStar— Diganta Guha (@diganta_guha) October 4, 2026
ભારતની અંડર-19 ટીમમાં પસંદગી થવી એ આર્યવીર માટે એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હતી, કારણ કે અગાઉ તેને ઉચ્ચ સ્તરે રમવાનો મર્યાદિત અનુભવ હતો. તેણે 2026ની દિલ્હી પ્રીમિયર લીગમાં 'વેસ્ટ દિલ્હી લાયન્સ' માટે માત્ર બે મેચ રમી હતી અને તેમાં 24 રન બનાવ્યા હતા. જોકે, તે સૌપ્રથમ 2024માં જુનિયર સ્તરે રમતી વખતે ચર્ચામાં આવ્યો હતો, જ્યારે તેણે મેઘાલય સામે દિલ્હી માટે એક જ મેચમાં શાનદાર 297 રન બનાવ્યા હતા.
આર્યવીર માને છે કે તેણે સારી શરૂઆતને મોટી ઇનિંગ્સમાં કેવી રીતે ફેરવવી તે શીખવાની જરૂર છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની શ્રેણી બાદ, તેણે સ્વીકાર્યું કે તેને મળેલી તકોને તે નોંધપાત્ર સ્કોરમાં બદલવામાં નિષ્ફળ રહ્યો હતો. તેણે એ પણ નોંધ્યું કે તે શ્રેણી દરમિયાન લાંબી ઇનિંગ્સ રમવા માટે દાવને વિવિધ તબક્કાઓમાં વહેંચવાની રણનીતિ શીખ્યો હતો.
હવે, દિલ્હીની ટીમનો કેપ્ટન નિયુક્ત થવાથી તેને પોતાની રમતને વધુ સુધારવાની ઉત્તમ તક મળી છે. 16 સભ્યોની આ દિલ્હી ટીમમાં અર્નવ બુગ્ગાને વાઇસ-કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. ટીમ 8 ઓક્ટોબરે વિશાખાપટ્ટનમમાં વિનુ માંકડ ટ્રોફીમાં પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે, જ્યાં નવો કેપ્ટન આર્યવીર સ્થાનિક ક્રિકેટમાં પોતાની છાપ છોડવા માટે 'ઇન્ડિયા અંડર-19' સાથેના પોતાના તાજેતરના અનુભવનો લાભ લેવાનો પ્રયાસ કરશે.
વિનુ માંકડ ટ્રોફી માટે દિલ્હીની ટીમ
આર્યવીર સેહવાગ (કેપ્ટન), તન્મય ચૌધરી, અર્ણવ બગ્ગા (વાઈસ-કેપ્ટન), ધન્ય નાકરા, ઉદય ચાવલા, ગર્વ કુમાર, અભિરાજ ગગન સિંઘ (વિકેટકીપર), તરુણ સિંહ (વિકેટકીપર), આર્યન શર્મા, ઓજસદીપ સિંહ, કિરીટ કૌશિક, વરુણ દેવ વંજાની રુદ્ર દેવ યાદવ, પ્રધ્યુમ્ન સનન, પાર્થ રાજ, શાંતનુ યાદવ.
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