IPL 2026: એક સમયે માત્ર ₹30 લાખની લાગી હતી બોલી; હવે, ₹16,000 કરોડની ટીમનો 'ચેરમેન' બન્યો
આદિત્ય બિરલા ગ્રુપના નેતૃત્વ હેઠળના કન્સોર્ટિયમ દ્વારા RCB ને આશરે ₹16,706 કરોડમાં હસ્તગત કરવામાં આવ્યું છે.
Published : March 25, 2026 at 2:50 PM IST
ARYAMAN BIRLA: IPL 2026 ની સીઝન પહેલા રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) માં એક મોટો ફેરફાર થયો છે. આદિત્ય બિરલા ગ્રુપના નેતૃત્વ હેઠળના કન્સોર્ટિયમ દ્વારા RCB ને આશરે ₹16,706 કરોડ ($1.78 બિલિયન) માં હસ્તગત કરવામાં આવ્યું છે. ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા ગ્રુપ, બોલ્ટ વેન્ચર્સ અને બ્લેકસ્ટોન પણ આ સોદાનો ભાગ છે. આ સોદો યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સ લિમિટેડ (USL) પાસેથી 100% હિસ્સો ખરીદીને કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં RCB ની પુરુષ અને મહિલા બંને ટીમોનો સમાવેશ થાય છે. અહેવાલો અનુસાર, કુમાર મંગલમ બિરલાના પુત્ર આર્યમાન બિરલા - RCB ના નવા ચેરમેન બનશે. આર્યમાન બિરલા અગાઉ ક્રિકેટ રમી ચૂક્યા છે અને હવે RCB ના નવા ચેરમેનની ભૂમિકા સંભાળવા માટે તૈયાર છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, આર્યમાન IPL માં પણ રમી ચૂક્યા છે.
આર્યમાન બિરલા કોણ છે?
આર્યમાન બિરલા એક યુવા ઉદ્યોગપતિ છે જે ભૂતપૂર્વ વ્યાવસાયિક ક્રિકેટર પણ છે. 9 જુલાઈ, 1997 ના રોજ જન્મેલા, આર્યમાન મધ્યપ્રદેશ માટે ઘરેલુ ક્રિકેટ રમ્યા હતા. ડાબા હાથના બેટ્સમેન તરીકે, તેમણે 9 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 400 થી વધુ રન બનાવ્યા હતા, જેમાં એક સદીનો પણ સમાવેશ થાય છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, આર્યમાન બિરલા અને વર્તમાન આરસીબી કેપ્ટન રજત પાટીદાર એક સમયે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં ઓપનિંગ પાર્ટનર હતા.
આર્યમાન આઈપીએલ સાથે પણ સંકળાયેલા છે; તેમને 2018 માં રાજસ્થાન રોયલ્સ દ્વારા હસ્તગત કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ 2019 માં, તેમણે માનસિક સ્વાસ્થ્યના કારણોને ટાંકીને ક્રિકેટથી દૂર થઈ ગયા. તેમના નિર્ણયથી ભારતીય રમતગમતના ક્ષેત્રમાં માનસિક સ્વાસ્થ્યના મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા પર નોંધપાત્ર ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું.
આર્યમાન આરસીબીના નવા અધ્યક્ષ બન્યા
ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી, તેમણે વ્યવસાય અને ઉદ્યોગસાહસિકતાની દુનિયામાં પ્રવેશ કર્યો; હવે તેઓ ઈ-કોમર્સ, રિટેલ અને સ્ટાર્ટઅપ ક્ષેત્રોમાં આદિત્ય બિરલા ગ્રુપમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવે છે. હવે, RCB ના નવા ચેરમેન તરીકે, આર્યમાન બિરલા ટીમને એક નવા દ્રષ્ટિકોણ અને નવી વ્યૂહરચના સાથે આગળ વધારવાનો ઉદ્દેશ ધરાવે છે. 2026 ની IPL સીઝન માટે, RCB નવા માલિક અને નવી દ્રષ્ટિ સાથે મેદાનમાં ઉતરવા માટે તૈયાર છે.
