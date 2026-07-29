કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં ભારતીય મહિલા બોક્સરો ચમકી, સાક્ષી અને અરુંધતી ચૌધરીએ મેડલ પાક્કો કર્યો
ભારતીય મહિલા બોક્સર સાક્ષી ચૌધરી અને અરુંધતી ચૌધરી પોતપોતાના ક્વાર્ટર-ફાઇનલ મુકાબલા જીતીને 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સના સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે.
Published : July 29, 2026 at 7:43 PM IST
CWG 2026: ભારતીય બોક્સરોએ 2026 ગ્લાસગો કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં તેમનો પ્રભાવશાળી દેખાવ ચાલુ રાખ્યો છે. 29 જુલાઈના રોજ, ભારતીય બોક્સિંગ ટીમે ફરી એકવાર શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. સાક્ષી ચૌધરી અને અરુંધતી ચૌધરીએ પોતપોતાના ક્વાર્ટર ફાઇનલ મુકાબલા જીતીને સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું, જેનાથી ભારત માટે ઓછામાં ઓછો બ્રોન્ઝ મેડલ સુનિશ્ચિત થયો. ભારતીય બોક્સરોના આવા ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન સાથે, બોક્સિંગમાં મેડલ ટેલીમાં વધુ વધારો થવાની અપેક્ષા છે.
સાક્ષી ચૌધરીએ એકતરફી મુકાબલો જીત્યો
મહિલાઓની 51 કિગ્રા શ્રેણીમાં ભાગ લેતી સાક્ષી ચૌધરીએ ઉત્તરી આયર્લેન્ડની કેટલીન ફ્રાયર્સને એકતરફી સ્પર્ધામાં 5-0 થી હરાવી. સાક્ષીએ શરૂઆતથી જ આક્રમક શૈલી દર્શાવી અને તેના પ્રતિસ્પર્ધીને વાપસી કરવાની કોઈ તક આપી નહીં. પાંચેય ન્યાયાધીશોએ સાક્ષીને ત્રણેય રાઉન્ડમાં શ્રેષ્ઠ બોક્સર જાહેર કરી. બીજા રાઉન્ડમાં રેફરી દ્વારા એક પોઇન્ટ કાપવાની પણ તેની જીત પર કોઈ અસર પડી નહીં.
Dominating victory from Sakshi Chaudhary! 🥊🇮🇳— Sports Apna 🇮🇳 (@sportsapna1) July 29, 2026
Storms into the semi-finals
Confirms another boxing medal for India
One step closer to GOLD! 💪🔥 #CWG2026 pic.twitter.com/uxiYOj8daP
આ જીત સાથે, સાક્ષી ચૌધરી ગ્લાસગો કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારત માટે મેડલ મેળવનારી પાંચમી બોક્સર બની. આ પહેલા, પ્રીતિ પવાર (54 કિગ્રા), પ્રિયા ઘંઘાસ (60 કિગ્રા) અને જદુમણી સિંહ (પુરુષોની 55 કિગ્રા) પોતપોતાના ક્વાર્ટર-ફાઇનલ મુકાબલા જીતીને સેમિફાઇનલમાં પહોંચી ચૂકી હતી. દરમિયાન, ઓલિમ્પિક બ્રોન્ઝ મેડલ વિજેતા લવલીના બોર્ગોહેનને મહિલા 75 કિગ્રા શ્રેણીમાં ફક્ત પાંચ બોક્સર હોવાને કારણે સેમિફાઇનલમાં સીધો પ્રવેશ મળ્યો હતો, જેના કારણે તેણે અગાઉથી જ પોતાનો મેડલ સુરક્ષિત કરી લીધો હતો.
VIDEO | Glasgow, Scotland: Indian boxer Sakshi Chaudhary assured herself of at least a bronze medal after entering the women's 51kg semifinals at the Commonwealth Games.— Press Trust of India (@PTI_News) July 29, 2026
She says, " i feel very happy that all the hard work, dedication, and effort i have put in over the last 14… pic.twitter.com/pqpoB0eJUP
અરુંધતી ચૌધરી પણ ચમકી
સાક્ષીની જીત પછી થોડા સમય પછી, ભારતે બીજી મોટી સફળતા મેળવી. મહિલા 70 કિગ્રા વર્ગમાં, અરુંધતી ચૌધરીએ ન્યૂઝીલેન્ડની મોર્ગન હેન્ડરસનને કઠિન સ્પર્ધામાં વિભાજીત નિર્ણય દ્વારા હરાવીને સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું. આ જીત સાથે, અરુંધતીએ ભારત માટે ઓછામાં ઓછો બ્રોન્ઝ મેડલ પણ સુનિશ્ચિત કર્યો.
POWERFULL PUNCHES 🥊🔥— Sports Apna 🇮🇳 (@sportsapna1) July 29, 2026
Arundhati Choudhary was simply unstoppable, overpowering Morgan Henderson to reach the Women's 70kg Semi-finals.
🇮🇳 Another medal secured for India.pic.twitter.com/JUrnHFtgkc
Watch: India’s Arundhati Choudhary revealed that her toughest opponent before stepping into the ring at the Commonwealth Games 2026 was not her rival, but the weighing scale.— IANS (@ians_india) July 29, 2026
“I gained some weight for some reasons, but I reduced 2kg yesterday to maintain my weight. It was really… pic.twitter.com/aliLwBtHdZ
અરુંધતીની સફળતા બાદ, 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતનો કુલ મેડલ 18 પર પહોંચી ગયો. ભારતીય બોક્સરોએ અત્યાર સુધી છ મેડલ મેળવ્યા છે, જ્યારે ઘણા અન્ય હજુ સુધી તેમના ક્વાર્ટર-ફાઇનલ મુકાબલામાં ભાગ લેવાના બાકી છે. પરિણામે, એવી આશા છે કે ભારતીય બોક્સિંગ ટુકડી આ વખતે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરી શકે છે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં બોક્સિંગમાં ભારતનું અગાઉનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 2018 માં આવ્યું હતું, જ્યારે દેશે ગોલ્ડ કોસ્ટ ગેમ્સમાં નવ મેડલ જીત્યા હતા.
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