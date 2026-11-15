'મને બહુ સારી જીવનસાથી...' POTM એવોર્ડ જીત્યા પછી અર્શદીપ સિંહે મંગેતર સમરીન કૌરની પ્રશંસા કરી
ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની 5મી ODIમાં પ્રભાવશાળી ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ જીત્યો.
Published : November 15, 2026 at 8:48 PM IST
ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પાંચમી અને અંતિમ વનડે મેચ 22 રનથી જીતીને શ્રેણી 3-1થી જીતી લીધી. રવિવારે માઉન્ટ મૌંગાનુઈના બે ઓવલ ખાતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારત 42.1 ઓવરમાં ફક્ત 209 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. જોકે, ભારતીય બોલરોએ શાનદાર પ્રદર્શન કરીને કિવી ટીમને 48.1 ઓવરમાં 187 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધી. ભારતની જીતનો હીરો ઝડપી બોલર અર્શદીપ સિંહ હતો, જેણે પહેલા ફક્ત 4 બોલમાં મહત્વપૂર્ણ 14 રન બનાવ્યા અને પછી બોલિંગમાં પોતાની પ્રતિભા બતાવી, 3 વિકેટ લીધી.
તેના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે, તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો. એવોર્ડ જીત્યા પછી, અર્શદીપે તેની મંગેતર સમરીન કૌરની પ્રશંસા કરી અને તેના પ્રદર્શનમાં તેના યોગદાનનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેણે તેની બેટિંગ વિશે પણ એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું.
Stood tall when it mattered most 👏 Arshdeep Singh is the Player of the Match in the 5️⃣th and final ODI 🫡 Scorecard ▶️ https://t.co/wqxhoXb2WC #TeamIndia | #NZvIND | @arshdeepsinghh https://t.co/2LlZr0wC50— BCCI (@BCCI) November 15, 2026
ભારતીય ઝડપી બોલર અર્શદીપ સિંહે તાજેતરમાં સમરીન કૌર સાથે સગાઈ કરી છે. ન્યુઝીલેન્ડ સામેની અંતિમ વન-ડે (ODI) મેચમાં 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'નો પુરસ્કાર જીત્યા બાદ, અર્શદીપે પોતાની મંગેતરના વખાણ કરતા કહ્યું કે તેને એક સારી જીવનસાથી મળી છે, જે હંમેશા તેને ટેકો આપે છે અને યોગ્ય માનસિક સ્થિતિ જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે. તેણે કહ્યું, "હું માનું છું કે ઈશ્વર હંમેશા મારા પર ખૂબ દયાળુ રહ્યા છે. મને ખરેખર એક શ્રેષ્ઠ જીવનસાથી મળી છે. તે ખૂબ જ સહાયક છે અને હંમેશા મને યોગ્ય માનસિક સ્થિતિમાં રહેવામાં મદદ કરે છે; આનો ઘણો શ્રેય તેને જાય છે. મેદાન પર મારું પ્રદર્શન કેવું રહેશે, તેનો મોટો આધાર એ વાત પર રહેલો છે કે મેદાનની બહાર હું મારું વર્તન કેવી રીતે રાખું છું. આ એક ખૂબ જ રોમાંચક સફર રહી છે અને હું તેનો ભરપૂર આનંદ માણી રહ્યો છું."
અર્શદીપે માઉન્ટ મૌંગાનુઈના દરિયાકિનારે સમરીન કૌરને પ્રપોઝ કર્યું હતું. આ ક્ષણ વિશે વાત કરતા તેણે કહ્યું, "આવા ખાસ પ્રસંગ માટે મને આનાથી વધુ સારું વાતાવરણ કે સ્થળ મળી જ ન શક્યું હોત. હું ઘણો ગભરાયેલો હતો, પરંતુ ત્યાંના સુંદર નજારાએ મને ઘણી મદદ કરી, અને અત્યારે ખૂબ જ અદ્ભુત અનુભવ થઈ રહ્યો છે."
🚨 EMOTIONAL STATEMENT BY ARSHDEEP SINGH ON HIS PERSONAL LIFE AND HIS PARTNER 🚨 Arshdeep Singh said 🗣️, "God has been really grateful and kind to me. I’ve got a really nice partner. She’s very supportive and always helps me stay in the right mindset. So yes, a lot credit goes to her as well, the way I am on the field depends a lot on how I’m working off the field. So yes, it’s been very exciting and I’m loving it."— Cricket Central (@CricketCentrl) November 15, 2026
પોતાની બેટિંગ વિશે એક મહત્વપૂર્ણ વાત કરી
અંતિમ વન-ડે (ODI) મેચમાં, અર્શદીપ સિંહ 11મા ક્રમે બેટિંગ કરવા આવ્યો અને શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેણે માત્ર 4 બોલમાં 14 રનની આક્રમક ઇનિંગ રમી, જેમાં બે ભવ્ય સિક્સરનો પણ સમાવેશ થતો હતો. પોતાની બેટિંગ વિશે વાત કરતા, અર્શદીપે હળવા અંદાજમાં કહ્યું કે તેને બેટિંગ કરવી ખરેખર ગમે છે અને તે આ અનુભવનો પૂરો આનંદ માણે છે, ભલે પછી તે 11મા ક્રમે બેટિંગ કરવા કેમ ન આવતો હોય. તેણે જણાવ્યું કે તે હંમેશા પોતાના માટે જગ્યા (space) બનાવવાનો અને મોટા શોટ રમવાનો પ્રયાસ કરે છે. તેણે એ પણ શેર કર્યું કે તેના કેટલાક સાથી ખેલાડીઓ મજાકમાં એવું કહે છે કે તે બોલથી ડરે છે, પરંતુ તેણે સ્પષ્ટ કર્યું કે હકીકતમાં એવું બિલકુલ નથી.
સિરાજે સ્કોરને 200ની પાર પહોંચાડવામાં મદદ કરી
અંતિમ વિકેટ માટે મોહમ્મદ સિરાજ સાથેની 16 રનની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી વિશે વાત કરતા, અર્શદીપે જણાવ્યું કે સિરાજે છેલ્લી ઓવરોમાં રન બનાવવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમનો સંયુક્ત ઉદ્દેશ્ય ભારતીય ટીમના કુલ સ્કોરને 200 રનની પાર લઈ જવાનો હતો. અર્શદીપના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ જાણતા હતા કે ટીમે એક સામાન્ય સ્કોર બનાવ્યો છે, પરંતુ તેમને લાગ્યું કે જો સ્કોર 200ની પાર પહોંચી જાય, તો બોલરો પાસે બચાવ કરવા માટે થોડા વધારાના રન હશે.
અર્શદીપે નોંધ્યું કે ઓછા સ્કોરનો બચાવ કરતી વખતે, ભારતીય બોલિંગ યુનિટે શિસ્ત જાળવી રાખી અને પોતાની રણનીતિને વળગી રહી. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે જ્યારે ટીમ નિયમિત અંતરાલે વિકેટો લઈ રહી ન હતી, ત્યારે પણ બોલરો પોતાની યોજના પર અડગ રહ્યા. બોલરોએ એકજૂથ થઈને પ્રયાસો કર્યા અને આખરે, તેઓ સફળતાપૂર્વક સ્કોરનો બચાવ કરવામાં સફળ રહ્યા, જેનાથી ટીમને એક યાદગાર જીત મળી.
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