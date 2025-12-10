જસપ્રીત બુમરાહ પર અર્શદીપ સિંહે આપ્યું મોટું નિવેદન, જાણો મેચ પછી શું કહ્યું?
ભારતીય ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહે જસપ્રીત બુમરાહ વિશે મોટી વાત કહી છે.
Published : December 10, 2025 at 7:03 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહ બોલ સાથે સતત શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. તેણે ભારત માટે સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટ, T20 ક્રિકેટમાં ધૂમ મચાવી છે. અર્શદીપ સિંહે 2022 માં ભારત માટે T20 ડેબ્યૂ કર્યું હતું. ત્યારથી, તેણે યુઝવેન્દ્ર ચહલ, ભુવનેશ્વર કુમાર, જસપ્રીત બુમરાહ અને હાર્દિક પંડ્યા જેવા પ્રખ્યાત બોલરોને પાછળ છોડી દીધા છે અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 100 વિકેટ લેનાર ભારતનો પ્રથમ બોલર બન્યો છે.
અર્શદીપ સિંહનું બોલ સાથે અદ્ભુત પ્રદર્શન
અર્શદીપ સિંહ અટકવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. તે બોલ સાથે દિવસેને દિવસે સુધારો કરી રહ્યો છે. અર્શદીપે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પ્રથમ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, ભારત માટે શરૂઆતમાં જ બે વિકેટ લીધી. આ મેચમાં, અર્શદીપે 2 ઓવરમાં 14 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી. અર્શદીપ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ભારતનો સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે. તેણે 69 મેચની 68 ઇનિંગ્સમાં 107 વિકેટ લીધી છે.
ઓડિશા, ભારતે કટકના બારાબતી સ્ટેડિયમમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 175 રન બનાવ્યા હતા. લક્ષ્યનો પીછો કરતા દક્ષિણ આફ્રિકા 12.3 ઓવરમાં 74 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું અને ભારતે 101 રનથી મેચ જીતી લીધી હતી. આ મેચ પછી, અર્શદીપ સિંહે જસપ્રીત બુમરાહ સાથેની તેની ભાગીદારીની ચર્ચા કરી અને બુમરાહને 100 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટો હાંસલ કરવા બદલ અભિનંદન પણ આપ્યા.
અર્શદીપ સિંહે બુમરાહ વિશે મોટું નિવેદન
જિયો હોટસ્ટાર પર બોલતા, અર્શદીપ સિંહે કહ્યું, "મારો તેમની સાથે ખૂબ જ સારો સંબંધ છે. તે એક સૌમ્ય સિનિયર છે, યુવાનો પર ક્યારેય કઠોર નથી, અને હંમેશા ખૂબ જ નમ્ર છે. પંજાબી હોવાને કારણે અમારા માટે પણ એકબીજા સાથે હળીમળીને રહેવું સરળ બને છે. તેની સાથે બોલિંગ કરવાથી મારા માટે વસ્તુઓ સરળ બને છે કારણ કે બેટ્સમેન સામાન્ય રીતે મારી ઓવરો પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. ખરાબ બોલ પણ મને વિકેટ મેળવી શકે છે કારણ કે તેઓ જાણે છે કે તેમને બીજી બાજુ સરળ રન નહીં મળે. આનાથી મને ફાયદો થાય છે, અને મને ખરેખર તેની સાથે બોલિંગ કરવામાં આનંદ આવે છે."
આ મેચમાં જસપ્રીત બુમરાહે ઇતિહાસ રચ્યો
આ મેચમાં, જસપ્રીત બુમરાહે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 100 વિકેટ પૂર્ણ કરીને પોતાનો સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો. તેણે મુલાકાતી ટીમ પર સતત દબાણ જાળવી રાખ્યું, ત્રણ ઓવરમાં 17 વિકેટે 2 વિકેટ લીધી. બુમરાહે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 100 વિકેટ પૂર્ણ કરનાર પોતાની ટીમનો બીજો ખેલાડી બન્યો.
