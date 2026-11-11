અર્શદીપ સિંહે સમરીન કૌરને ફિલ્મી શૈલીમાં પ્રપોઝ કર્યું, સગાઈના ફોટાએ દિલ જીતી લીધા
ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહ પંજાબ કિંગ્સ છોડીને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સાથે જોડાયો છે. આ દરમિયાન, સારા સમાચાર આવ્યા છે.
Published : November 11, 2026 at 7:11 PM IST
ARSHDEEP SINGH GETS ENGAGED: ટીમ ઈન્ડિયાનો ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહ સમાચાર છવાયો છે. પહેલા એવી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે તે પંજાબ કિંગ્સ છોડીને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં જોડાયો છે. હાર્દિક પંડ્યાએ તેની જગ્યાએ પંજાબમાં સ્થાન લીધું છે. હવે, સમાચાર આવ્યા છે કે અર્શદીપની સગાઈ થઈ ગઈ છે. તે હાલમાં ન્યુઝીલેન્ડમાં છે અને ભારતીય ODI ટીમનો ભાગ છે. તેની ગર્લફ્રેન્ડ, સમરીન કૌરે ઇન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા સગાઈની જાહેરાત કરી. તેણીએ તેની સગાઈની વીંટી પણ બતાવી. તેણીએ પોસ્ટ કરેલા ફોટાએ દિલ જીતી લીધા છે. અર્શદીપ માટે આ બેવડી ઉજવણી છે.
ન્યુઝીલેન્ડમાં કર્યું પ્રપોઝ
અર્શદીપ સિંહે સમરીન કૌરને ફિલ્મી શૈલીમાં પ્રપોઝ કર્યું. તે એક ઘૂંટણિયે પડ્યો અને તેની આંગળીમાં વીંટી પહેરાવી. અર્શદીપ તેની આંગળીમાં વીંટી પહેરાવતા અતિ રોમેન્ટિક દેખાતો હતો. તેઓએ ન્યુઝીલેન્ડમાં તેમના જીવનની આ સુંદર ક્ષણને ફરીથી બનાવી. સમરીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કેટલાક ફોટા પોસ્ટ કર્યા અને કહ્યું, "જીવન આપણને જે કંઈ આપી શકે તેમાંથી, સૌથી સારી વાત એ છે કે તે આપણને એકસાથે લાવ્યું. જીવન માટે આપણી સાથે." તેણીએ 11 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ પ્રશંસા કરીને સમાપન કર્યું. સમરીને "મંગેતર" પણ લખ્યું. આ સંપૂર્ણપણે પુષ્ટિ કરે છે કે બંને સગાઈ કરી ચૂક્યા છે. તેઓ છેલ્લા કેટલાક સમયથી વારંવાર સાથે જોવા મળી રહ્યા છે, અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેમના ફોટા પણ વાયરલ થયા છે. હવે, અર્શદીપ અને સમરીને પોતાનું જીવન સાથે વિતાવવાનું નક્કી કર્યું છે.
🔴ARSHDEEP SINGH PURPOSE HIS GF & SHE SAID YES 🥹 - Today is a BIG day for Arshdeep: He got a contract from Mumbai Indians, and Samreen Kaur said YES to him. 😭❤️ https://t.co/KWmCh1aI7r— Sam (@cricsam02) November 11, 2026
અર્શદીપ સિંહ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં જોડાયો
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં અર્શદીપ સિંહે પોતાની શક્તિશાળી બોલિંગથી દિલ જીતી લીધા છે. આના કારણે તે IPLમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય બોલર બન્યો છે. હાર્દિક પંડ્યા અને અર્શદીપ સિંહ IPLના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટા વેપારમાં જોડાયા હતા. હાર્દિક ₹18 કરોડ (180 મિલિયન રૂપિયા) ની ફીમાં પંજાબ કિંગ્સમાં જોડાયો. તેની હાલની ફી ₹16.35 કરોડ (163.5 મિલિયન રૂપિયા) હતી.
11•11•26 - A truly special date for Arsh! Congratulations Samreen & Arshdeep 💙💍 https://t.co/Fo7dWEW56Q— Mumbai Indians (@mipaltan) November 11, 2026
અર્શદીપ તેની હાલની ફી ₹18 કરોડ (180 મિલિયન રૂપિયા) સાથે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં જોડાયો. અર્શદીપ આઠ સીઝન માટે પંજાબ કિંગ્સ સાથે હતો. તેણે 2019 માં પંજાબ માટે IPL માં ડેબ્યૂ કર્યું. હવે, તે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સાથે જોવા મળશે. અર્શદીપે 96 IPL મેચોમાં 111 વિકેટ લીધી છે. તે પંજાબ કિંગ્સનો સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર પણ છે. મુંબઈ સાથે તેનો IPLનો સિલસિલો કેવી રીતે ચાલુ રહે તે જોવાનું બાકી છે.
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