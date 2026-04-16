અર્શદીપ સિંહે IPLમાં રચ્યો ઇતિહાસ, પંજાબ કિંગ્સ માટે ખાસ રેકોર્ડ બનાવનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો
પંજાબ કિંગ્સના ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહે IPLમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામેની મેચ દરમિયાન તેણે સતત બોલ પર બે વિકેટ લીધી હતી.
Published : April 16, 2026 at 8:51 PM IST
ARSHDEEP SINGH RECORD: પંજાબ કિંગ્સના ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહે IPLમાં એક મોટો સિમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો છે. વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહેલી મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામેની મેચ દરમિયાન તેણે પોતાની 100મી IPL વિકેટ પૂર્ણ કરી, આ સિદ્ધિ મેળવનાર પંજાબ કિંગ્સનો પ્રથમ બોલર બન્યો. તેણે રાયન રિકેલ્ટનની વિકેટ લઈને IPLમાં 100 વિકેટનો આંકડો પાર કર્યો. આ સિદ્ધિ સાથે, તે IPLના ઇતિહાસમાં 100 વિકેટ લેનાર પાંચમો ડાબોડી ઝડપી બોલર પણ બન્યો.
IPLમાં ડાબોડી ઝડપી બોલર તરીકે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર
IPLમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનારા ડાબોડી ફાસ્ટ બોલરોની વાત કરીએ તો, ટ્રેન્ટ બોલ્ટ યાદીમાં ટોચ પર છે. તેણે અત્યાર સુધી ટુર્નામેન્ટમાં 144 વિકેટ લીધી છે. આ યાદીમાં બીજા ક્રમે ભારતીય ફાસ્ટ બોલર જયદેવ ઉનડકટ છે, જેણે અત્યાર સુધીમાં IPLમાં 114 વિકેટ લીધી છે. ભૂતપૂર્વ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર આશિષ નેહરા IPLમાં 106 વિકેટ લઈને આ યાદીમાં ત્રીજા સ્થાને છે. નેહરા પછી ચોથા ક્રમે ઝહીર ખાન છે, જેણે તેની IPL કારકિર્દી દરમિયાન 102 વિકેટ લીધી હતી. હવે, 100 વિકેટના આંકડા પર પહોંચી ગયા પછી, અર્શદીપ સિંહ આ યાદીમાં પાંચમા સ્થાને છે.
- 87 Matches— Sam (@Cricsam01) April 16, 2026
- 101 Wickets
- Economy of 9
IPLમાં 100+ વિકેટ લેનારા ડાબોડી ઝડપી બોલરો
- 144 - ટ્રેન્ટ બોલ્ટ
- 114 - જયદેવ ઉનડકટ
- 106 - આશિષ નેહરા
- 102 - ઝહીર ખાન
- 101* - અર્શદીપ સિંહ
IPL 2026માં અર્શદીપનું સામાન્ય પ્રદર્શન
નોંધનીય છે કે આ અર્શદીપની છેલ્લી 11 આઈપીએલ ઇનિંગ્સમાં પાવરપ્લે દરમિયાન લેવાયેલી પહેલી આઈપીએલ વિકેટ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, તેણે 21.1 ઓવરના અંતરાલ પછી પાવરપ્લે વિકેટ લીધી છે. વધુમાં, આ તેની છેલ્લી 9 T20 મેચોમાં તેની પહેલી પાવરપ્લે વિકેટ પણ છે. આ પહેલા, તેણે T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન અમદાવાદમાં પાવરપ્લે દરમિયાન એઈડન માર્કરામને આઉટ કર્યો હતો. ત્યારથી, તે પાવરપ્લે તબક્કા દરમિયાન વિકેટ લેવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો હોય તેવું લાગતું હતું. ચાલુ આઈપીએલ સીઝનમાં પણ અર્શદીપનું પ્રદર્શન ખાસ પ્રભાવશાળી રહ્યું નથી.
