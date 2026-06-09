વાનખેડેમાં અર્જુન તેંડુલકરનું ધુંઆધાર પ્રદર્શન, બેટ અને બોલથી મચાવી તબાહી
અર્જુન તેંડુલકરે T20 મુંબઈ લીગ 2026 માં બેટ અને બોલ બંને સાથે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે ARCS અંધેરીને 9 વિકેટથી હરાવ્યું.
Published : June 9, 2026 at 2:43 PM IST
ARJUN TENDULKAR: T20 મુંબઈ લીગ 2026 ની 16મી મેચ ARCS અંધેરી અને બાંદ્રા બ્લાસ્ટર્સ વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચમાં અર્જુન તેંડુલકરે ARCS અંધેરીનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું, તેણે બેટ અને બોલ બંનેથી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરતા, તેણે અડધી સદી ફટકારી હતી, અને ત્યારથી તેની ઇનિંગ ચર્ચાનો મુખ્ય મુદ્દો બની ગઈ છે. આ પહેલા, અર્જુન IPL 2026 માં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ ટીમનો ભાગ હતો પરંતુ તેને ફક્ત એક જ મેચ રમવાની તક મળી હતી.
અર્જુન તેંડુલકરનુંં ઓલ રાઉન્ડર પ્રદર્શન
આ મેચમાં ARCS અંધેરીએ પ્રથમ બોલિંગ કરી. કેપ્ટન શિવમ દુબેએ અર્જુન પર વિશ્વાસ મૂક્યો, જેણે શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું. અર્જુને તેની ત્રણ ઓવરમાં માત્ર 11 રન આપ્યા અને ત્રણ વિકેટ લીધી, જેમાં તેનો ઇકોનોમી રેટ 3.70 રહ્યો. તેની ઘાતક બોલિંગનો સામનો કરતા, બાન્દ્રાના બેટ્સમેન અસહજ દેખાતા હતા અને મોટો સ્કોર બનાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા.
Match 16 | AA v BB: A performance to remember! Arjun Tendulkar bags the Player of the Match honours.— T20 Mumbai (@T20Mumbai) June 8, 2026
📌 June 1-13 | Wankhede Stadium.
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🌐 Track live on https://t.co/2GVUXSuuuk and the T20 Mumbai… pic.twitter.com/2C4JBSxKVw
ત્યારબાદ, અર્જુને બેટિંગ સંભાળી અને શાનદાર અડધી સદી ફટકારી. તેણે મુશીર ખાન સાથે સદીની ભાગીદારી પણ કરી. અંધેરી તરફથી, મુશીર ખાને 38 બોલમાં અણનમ 54 રન બનાવ્યા, જ્યારે અર્જુન તેંડુલકરે 34 બોલમાં 66 રન બનાવ્યા. તેણે 194.12 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરી, જેમાં 4 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગા ફટકાર્યા.
13.4 ઓવરમાં મેચ જીતી લીધી
પ્રથમ બેટિંગ કરતા, બાંદ્રા ટીમે 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને 144 રન બનાવ્યા. ટીમના કોઈ પણ બેટ્સમેન ખાસ પ્રભાવ પાડી શક્યા નહીં; જોકે, નવમા નંબરે બેટિંગ કરવા આવેલા સાગર છાબરિયાએ 23 બોલમાં 44 રન બનાવ્યા, જ્યારે ઓમ કેશકમતે 36 બોલમાં 49 રનની ઇનિંગ રમી. લક્ષ્યનો પીછો કરતા, અંધેરીએ 13.4 ઓવરમાં 148/1 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી.
શિવમ દુબેએ ડ્રેસિંગ રૂમમાં અર્જુનના કર્યા વખાણ
મેચ પછી, ટીમના કેપ્ટન શિવમ દુબેએ ડ્રેસિંગ રૂમમાં અર્જુનના વખાણ કર્યા; આ ક્ષણનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. અર્જુનના ચહેરા પરનું સ્મિત અને વીડિયોમાં તેની પ્રતિક્રિયા દર્શાવે છે કે આ પ્રદર્શન તેના માટે કેટલું ખાસ હતું. IPL 2026 માં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે માત્ર એક જ મેચ રમ્યા પછી, અર્જુન સતત પોતાને સાબિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. પંજાબ કિંગ્સ સામેની મેચમાં, તેણે ચાર ઓવરમાં 36 રન આપ્યા અને પ્રભસિમરન સિંહની મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લીધી. જોકે અર્જુન તેંડુલકરને IPL 2026 માં ઘણી તકો મળી ન હતી, તે T20 મુંબઈ લીગ 2026 માં તેની ટીમ માટે નિયમિત હાજરી આપી રહ્યો છે.
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