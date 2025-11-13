ETV Bharat / sports

મુંબઈનો લખનૌ સાથે મોટો ટ્રેડ, આ ખેલાડીઓની થઈ શકે છે અદલા બદલી

IPL 2026 પહેલા, હાર છતાં, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ટીમના એક ખેલાડીનો ટ્રેડ કરવા જઈ રહી છે જે ટીમમાં ઓછું રમે છે.

મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ટીમ
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ટીમ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2025 at 7:09 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: IPL 2026 ની મીની-હરાજી ડિસેમ્બરમાં થવાની છે. તે પહેલાં, ખેલાડીઓને જાળવી રાખવા અને રિલીઝ કરવાની પ્રક્રિયા 15 નવેમ્બરના રોજ પૂર્ણ થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ઘણા ખેલાડીઓનું ટ્રેડિંગ પણ થઈ શકે છે. વિવિધ મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, વિવિધ ટીમો ટ્રેડ દ્વારા ખેલાડીઓની આપ-લે કરી શકે છે. ઘણા દિવસોથી, અહેવાલો ફેલાઈ રહ્યા છે કે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ રવિન્દ્ર જાડેજાના બદલામાં રાજસ્થાન રોયલ્સથી સંજુ સેમસનનો વેપાર કરવા માંગે છે. હવે, સમાચાર આવી રહ્યા છે કે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સાથે મોટો ટ્રેડ કરી શકે છે.

મુંબઈનો લખનૌ સાથે મોટો ટ્રેડ

ક્રિકબઝના રિપોર્ટ અનુસાર, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ક્રિકેટના ભગવાન સચિન તેંડુલકરના પુત્ર અર્જુન તેંડુલકરને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સના ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર શાર્દુલ ઠાકુર માટે ટ્રેડ કરી શકે છે. શાર્દુલ મુંબઈનો ખેલાડી છે અને મુંબઈ માટે સ્થાનિક ક્રિકેટ રમે છે.

અર્જુન તેંડુલકરને મુંબઈથી મુક્ત કરવામાં આવશે

હવે, જો લખનૌ અર્જુન તેંડુલકરને ટ્રેડ દ્વારા ખરીદવા માટે સંમત થાય છે, તો શાર્દુલ માટે પાંચ વખતના ચેમ્પિયન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે રમવાની સારી તક હશે. અર્જુન પણ આને એક તક તરીકે જોશે. કારણ કે જ્યારે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ હરાજીમાં વેચાઈ ન જાય અને કોઈ તેને ખરીદતું નથી, ત્યારે MI તેને સચિન તેંડુલકરના નામે પોતાની ટીમમાં ઉમેરે છે, પરંતુ તેને રમવાની તક મળતી નથી.

આવી સ્થિતિમાં, અર્જુન તેંડુલકર મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ટીમ માટે જવાબદારી બની જાય છે. લીગ સ્ટેજમાં તેની આઈપીએલ કારકિર્દી સમાપ્ત થયા પછી જ મુંબઈ તેને તક આપે છે. અર્જુને અત્યાર સુધી આઈપીએલમાં ફક્ત પાંચ મેચ રમી છે, જેમાં ત્રણ વિકેટ લીધી છે અને 13 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન, શાર્દુલ ઠાકુરે 107 આઈપીએલ મેચોમાં 105 વિકેટ લીધી છે. બેટથી, તેણે એક અડધી સદીની મદદથી 325 રન પણ બનાવ્યા છે.

મુંબઈને નુકસાન થશે, લખનૌને લાગશે લોટરી

અર્જુન તેંડુલકરને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે 30 લાખ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો, જ્યારે શાર્દુલ ઠાકુરને લખનૌએ 2 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. હવે, જો મુંબઈ અર્જુનને બદલીને શાર્દુલને લાવવા માંગે છે, તો તેમને અર્જુનના બદલામાં લખનૌને 1.70 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. કારણ કે જે ખેલાડીઓનું ટ્રેડ થયું છે તે મૂલ્યમાં સમાન હોવા જોઈએ. નહીં તો, તમારે વધારાના પૈસા ચૂકવવા પડશે.

