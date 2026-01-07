સચિન તેંડુલકરના ઘરે વાગશે ઢોલ, અર્જુન અને સાનિયાના લગ્નની તારીખ નક્કી થઈ ગઈ
સચિન તેંડુલકરના પુત્ર અર્જુન તેંડુલકર ટૂંક સમયમાં લગ્નના બંધનમાં બંધાવા જઈ રહ્યો છે.
Published : January 7, 2026 at 5:44 PM IST|
Updated : January 7, 2026 at 5:50 PM IST
Arjun Tendulkar's wedding: સચિન તેંડુલકરના ઘરે લગ્નની શહેનાઈ વાગવા જઈ રહી છે. સચિન તેંડુલકરના પુત્ર અર્જુન તેંડુલકર અને સાનિયા ચાંડોકના લગ્નની તારીખ નક્કી થઈ ગઈ હોવાના સમાચાર છે. એવા સમાચાર છે કે, અર્જુન આ વર્ષના માર્ચમાં તેની મંગેતર સાનિયા સાથે લગ્ન કરવા માટે તૈયાર છે. અર્જુન અને સાનિયાએ શરૂઆતમાં ઓગસ્ટ 2025 માં લગ્ન તરફ પહેલું પગલું ભર્યું હતું, જેમાં ફક્ત તેમના નજીકના પરિવારના સભ્યો જ હાજરી આપતા હતા, એક ગુપ્ત સગાઈ સમારોહ યોજાયો હતો. હવે, બંને ટૂંક સમયમાં લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે. અર્જુન IPL 2026માં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની ટીમમાંથી રમતો જોવા મળશે.
સાનિયા બિઝનેસમેન પરિવારમાંથી આવે છે
સાન્યા ચંડોક પ્રખ્યાત ઉદ્યોગપતિ રવિ ઘાઈની પૌત્રી છે. તેમનો પરિવાર ગ્રેવિસ ગ્રુપ ચલાવે છે, જે ભારતમાં ફૂડ અને હોસ્પિટાલિટી ક્ષેત્રે એક મુખ્ય ખેલાડી છે. ઘાઈ પરિવાર ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ હોટેલ અને લોકપ્રિય આઈસ્ક્રીમ બ્રાન્ડ બ્રુકલિન ક્રીમરીનો માલિક છે. ગ્રેવિસ ગ્રુપ ભારતમાં બાસ્કિન રોબિન્સનું પણ સંચાલન કરે છે. સાન્યા લંડન સ્કૂલ ઓફ ઇકોનોમિક્સમાંથી બિઝનેસ મેનેજમેન્ટમાં ડિગ્રી ધરાવે છે. તે ચર્ચામાં રહેતી નથી. સાન્યા 2022 માં શરૂ થયેલી પાલતુ સંભાળ કંપની, મિસ્ટર પૉઝ પેટ સ્પા એન્ડ સ્ટોર એલએલપીમાં ડિરેક્ટર અને ભાગીદાર છે. મુંબઈમાં તેના બે આઉટલેટ છે.
રેડિટ AMA (આસ્ક મી એનિથિંગ) સત્ર દરમિયાન તેંડુલકરે પોતે તેની પુષ્ટિ કરી ત્યારે આ સમાચાર જાહેર થયા. જ્યારે એક ચાહકે પૂછ્યું કે શું અર્જુન ખરેખર સગાઈ કરી ચૂક્યો છે, ત્યારે 'માસ્ટર બ્લાસ્ટર' એ જવાબ આપ્યો, "હા, અને અમે બધા તેના જીવનના આ નવા તબક્કા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છીએ."
જાણવામાં આવી રહ્યું છે કે, લગ્નની વિધિઓ 3 માર્ચે શરૂ થશે, લગ્ન સમારોહ 5 માર્ચ, 2026 ના રોજ થવાની ધારણા છે. જોકે દુનિયા જોઈ રહી હશે, આ ઘટના ખૂબ જ ખાનગી રહેવાની અપેક્ષા છે. મીડિયા અહેવાલો દાવો કરે છે કે ઉજવણી મુંબઈમાં થશે અને એક ખાનગી લગ્ન સમારોહ હશે જેમાં ફક્ત પરિવાર, નજીકના મિત્રો અને ક્રિકેટ સમુદાયના કેટલાક પસંદગીના લોકો જ હાજરી આપશે.
