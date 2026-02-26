'મને તારા પર ગર્વ છે...' જામનગરમાં યોજાયેલ પુત્ર અર્જુનના પ્રી વેડિંગ સમારોહમાં ભાવુક થયા સચિન તેંડુલકર
જામનગરમાં લગ્ન પહેલાના સમારંભ દરમિયાન માસ્ટર બ્લાસ્ટર સચિન તેંડુલકરે પોતાના પુત્ર વિશે ખૂબ જ ભાવનાત્મક વાતો કહી, જે દરેકનું દિલ જીતી લેશે.
Published : February 26, 2026 at 3:07 PM IST
ARJUN SANIYA PRE WEDDING: સચિન તેંડુલકરે તેમના પુત્ર અર્જુન તેંડુલકર અને તેમની ભાવિ પુત્રવધૂ સાનિયા ચાંડોકના લગ્ન પહેલાની પાર્ટીઓમાં ભાવનાત્મક ભાષણ આપ્યું હતું, જે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયું હતું. આગામી દિવસોમાં લગ્ન બંધનમાં બંધાવા જઈ રહેલા આ દંપતીએ જામનગરમાં ભારતના ટોચના ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અને નીતા અંબાણી દ્વારા પ્રી-વેડિંગ સેલિબ્રેશનનું આયોજન કર્યું હતું.
MI એ એક વિડીયો શેર કર્યો
અર્જુન તેંડુલકરની ભૂતપૂર્વ આઈપીએલ ફ્રેન્ચાઇઝી, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે આ ઇવેન્ટનો એક વિડીયો શેર કર્યો, જેમાં સચિન તેંડુલકરે તેમના પુત્રના લગ્ન વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી અને ખુલાસો કર્યો કે જ્યારે તેમણે તેમને સાનિયા સાથે પરિચય કરાવ્યો, ત્યારે તેમને ખ્યાલ આવ્યો કે તેમનો પુત્ર મોટો થઈ ગયો છે. તેમણે એ પણ ખુલાસો કર્યો કે આ દંપતી "એકબીજાના દિવાના" છે.
𝙎𝙤𝙢𝙚 𝙗𝙤𝙣𝙙𝙨 𝙨𝙩𝙖𝙮 𝙛𝙤𝙧𝙚𝙫𝙚𝙧 💙— Mumbai Indians (@mipaltan) February 25, 2026
Here’s wishing Arjun and Saaniya, love, respect and a lifetime of togetherness as they embark on a partnership like no other ✨ pic.twitter.com/prKlwXv24R
સચિને પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કરી
સચિને કહ્યું, "અમને અહીં આમંત્રણ આપવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. જ્યારે કોઈ દીકરો કોઈ છોકરીને ઘરે લાવે છે અને તેનો પરિચય કરાવે છે, ત્યારે તમે જાણો છો કે તે મોટો થઈ ગયો છે. તેઓ પ્રેમમાં પાગલ દેખાય છે. અર્જુન, હું કહું છું કે મને તમારા પર ખૂબ ગર્વ છે કે તમે કોઈ એવી ખાસ વ્યક્તિને શોધી કાઢી છે જે તમને એટલો જ પ્રેમ કરે છે જેટલો તમે તેને પ્રેમ કરો છો."
Last February, Hon’ble President Smt. Droupadi Murmu ji graciously hosted us at Rashtrapati Bhavan.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 10, 2026
We relived some of those cherished memories when we met the President today to invite her to Arjun and Saaniya’s wedding. Thank you for your warm wishes, Hon’ble President.… pic.twitter.com/oZA4nZmzfo
We were honoured to invite Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji to Arjun and Saaniya’s wedding. Thank you, Modi ji, for your blessings and thoughtful advice for the young couple. pic.twitter.com/7oxOZm3i5X— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 10, 2026
લગ્ન ક્યારે થશે?
રિપોર્ટસ પ્રમાણે અર્જુન અને સાનિયા 5 માર્ચે મુંબઈમાં લગ્ન કરશે. તાજેતરમાં, આ દંપતી, તેમના પરિવારો સાથે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ અને વિપક્ષી નેતા રાહુલ ગાંધીને મળ્યા અને આમંત્રણ આપ્યું.
We cordially invited Hon’ble Home Minister Shri @AmitShah ji to Arjun and Saaniya’s wedding.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 10, 2026
Thank you for the warmth extended to our family, we deeply appreciate your kind wishes. pic.twitter.com/IfcNIms6qK
Our family had the opportunity to meet Shri @RahulGandhi ji and invite him to Arjun-Saaniya’s wedding.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 10, 2026
Thank you for the warmth and hospitality you extended to us. pic.twitter.com/HCu1tLN0I8
સાનિયા ચાંડોક કોણ છે?
સાનિયા મિસ્ટર પૉઝ પેટ સ્પા એન્ડ સ્ટોર એલએલપીની સ્થાપક છે, જે એક પાલતુ પ્રાણીઓ માટે ગ્રુમિંગ અને વેલનેસ બ્રાન્ડ છે. તેણીએ 2020 માં લંડન સ્કૂલ ઓફ ઇકોનોમિક્સમાંથી સ્નાતક થયા અને બાદમાં વેટરનરી ટેકનિશિયન તરીકે લાયકાત મેળવી. તે ગ્રેવિસ ગ્રુપના ચેરમેન રવિ ઘાઈની પૌત્રી છે. તેના માતાપિતા, સની અને ગૌરિકા પણ આ સંસ્થા સાથે સંકળાયેલા છે.
