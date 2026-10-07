લિયોનેલ મેસ્સી વિદાય મેચ દરમિયાન ભાવુક દેખાયો, જાણો આર્જેન્ટિનાના સુપરસ્ટારની કેવી રહી વિદાય મેચ
આર્જેન્ટિનાના સ્ટાર ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સીની 21 વર્ષની કારકિર્દીનો નિવૃત્તિ સાથે અંત આવ્યો છે. ચાલો જાણીએ કે તેની વિદાય મેચ કેવી રહી.
Published : October 7, 2026 at 12:55 PM IST
લિયોનેલ મેસ્સીની નિવૃત્તિ સાથે, એક યુગનો અંત આવ્યો છે. આર્જેન્ટિનાના સ્ટાર ફૂટબોલર, મેસ્સીની 21 વર્ષની કારકિર્દીનો અંત આવ્યો છે. તેણે તેની વિદાય મેચમાં એક શાનદાર ગોલ કર્યો, જેનાથી તેની આંખો આંસુઓથી છલકાઈ ગઈ. તે તેના નિવૃત્તિ સંદેશમાં ભાવુક પણ થઈ ગયો, એક એવી ભાવના જેણે ફરી એકવાર તેના ચાહકોના દિલ જીતી લીધા છે. લિયોનેલ મેસ્સીએ બ્યુનોસ એરેસના એસ્ટાડિયો માસ મોન્યુમેન્ટલમાં બેનિન સામે આર્જેન્ટિના માટે તેની છેલ્લી મેચ રમી હતી. તેની અંતિમ મેચમાં મેસ્સીએ એક ગોલ કર્યો અને બે આસિસ્ટ આપ્યા. આ વિસ્ફોટક પ્રદર્શન સાથે, તેણે પોતાનો કરિશ્મા પણ દર્શાવ્યો છે.
મેસ્સી તેની વિદાય મેચ દરમિયાન ભાવુક દેખાયો
મેસી મેચની શરૂઆતથી જ ભાવુક દેખાયો. મોટી સંખ્યામાં ચાહકો તેને આર્જેન્ટિનાની જર્સીમાં જોવા માટે ઉમટી પડ્યા હતા. સ્ટેડિયમ ભરચક હતું. વિદાય મેચ પહેલા, રિવર પ્લેટના પ્રમુખ દ્વારા મેસ્સીનું સન્માન કરવામાં આવ્યું. તેમને માનદ ક્લબ સભ્યપદ, સ્મૃતિચિહ્ન અને ખાસ જર્સી આપવામાં આવી. બેનિન ટીમે મેસ્સીને એક ખાસ ભેટ પણ આપી.
#AD10S 🐐 ⚽️ #Argentina 🇦🇷 3 🆚 Benín 🇧🇯 0 🗣️ Otro más. En su noche. Quisiera que esto dure para siempre 🎵 https://t.co/gN10KPICGY— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026
મેસ્સીએ ગોલ કરવામાં મદદ કરી
મેસ્સીની વિદાય મેચ, જેને "ધ લાસ્ટ ટેંગો" કહેવામાં આવે છે, તેમાં તેનો પરિવાર પણ હાજર રહ્યો હતો. બીજા હાફમાં, તેણે નિકોલસ ઓટામેન્ડીને મદદ કરી, અને સ્ટેડિયમમાં પોતાનું નામ ગૂંજતું કર્યું. આ ગોલથી આર્જેન્ટિનાએ 1-0ની લીડ મેળવી. 61મી મિનિટે, નિકો પાઝે બેનિન ડિફેન્સ તોડીને આર્જેન્ટિનાનો બીજો ગોલ કર્યો, જેને ફરીથી મેસ્સીએ મદદ કરી.
મેસીએ 71મી મિનિટમાં ગોલ કર્યો
71મી મિનિટમાં નિર્ણાયક ક્ષણ આવી જ્યારે મેસીએ શક્તિશાળી પેનલ્ટી સ્ટ્રાઈક દ્વારા આર્જેન્ટિનાનો ત્રીજો અને પોતાનો પ્રથમ ગોલ કર્યો. તેનો શૉટ ગોલપોસ્ટના ઉપરના જમણા ખૂણામાં ગયો. આર્જેન્ટિનાએ બેનિન સામેની મેચ 3-0થી જીતી લીધી. મેચ બાદ મેસી અને તેના સાથી ખેલાડીઓ ભાવુક થઈને રડતા જોવા મળ્યા હતા.
લિયોનેલ મેસ્સીની શાનદાર કારકિર્દી
લાયોનેલ મેસ્સીએ તેમના 21 વર્ષના કારકિર્દી દરમિયાન આર્જેન્ટિના માટે 208 મેચ રમ્યા, 126 ગોલ કર્યા અને 69 ગોલમાં સહાય કરી. તેમની શાનદાર કારકિર્દીમાં 2022 ફિફા વર્લ્ડ કપમાં તેમની ટીમને વિશ્વ ચેમ્પિયન બનાવવાનો સમાવેશ થાય છે. મેસીએ 31 ઓગસ્ટ, 2026 ના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. આર્જેન્ટિના ફૂટબોલ એસોસિએશને તેમને એક અંતિમ વિદાય મેચ રમવા માટે વિનંતી કરી, જે તેમણે આજે કરી.
- Won FIFA World Cup. - Won Gold Medal in Olympics. - Won 2 Cope America. - Won U20 FIFA World Cup. - Won Finalissima. - 126 Goals in Int'l. - 67 Assists in Int'l. - 932 Goals total. - 426 Assists total. LIONEL MESSI IS THE GOAT OF FOOTBALL - THANK YOU, MESSI. 🐐🫡 https://t.co/nRC2qT4Haz— Tanuj (@ImTanujSingh) October 7, 2026
મેસ્સીએ 2005 માં આર્જેન્ટિના માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. 2008 માં, તે બેઇજિંગ ઓલિમ્પિકમાં આર્જેન્ટિનાની સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા ટીમનો ભાગ હતો. 2016 માં, મેસ્સીએ તેની રમત વિશેના પ્રશ્નોને કારણે અચાનક નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. જોકે, ચાહકો અને આર્જેન્ટિના ફૂટબોલ એસોસિએશનના અધિકારીઓના સમજાવટ પછી તેણે ટૂંક સમયમાં પોતાનો નિર્ણય બદલી નાખ્યો. તેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, મેસ્સીએ આર્જેન્ટિનાને ચાર મુખ્ય ખિતાબ અપાવ્યા. તે સૌથી વધુ વર્લ્ડ કપમાં હાજરી આપનાર ખેલાડી પણ બન્યો. રોનાલ્ડો પછી મેસ્સી પાંચ વર્લ્ડ કપમાં ગોલ કરનાર બીજો ખેલાડી છે.
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