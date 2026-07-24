'મેં કોઈ કસર છોડી નથી,' આર્જેન્ટિનાના સ્ટાર ખેલાડીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાંથી નિવૃત્તિ લીધી
આર્જેન્ટિનાના ડિફેન્ડર નિકોલસ ઓટામેન્ડીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. ઓટામેન્ડીએ આર્જેન્ટિના માટે 139 મેચ રમી અને ફિફા વર્લ્ડ કપ તેમજ બે કોપા અમેરિકા ટાઇટલ જીત્યા.
Published : July 24, 2026 at 7:46 PM IST
NICOLAS OTAMENDI RETIREMENT: આર્જેન્ટિનાના સ્ટાર ડિફેન્ડર નિકોલસ ઓટામેન્ડીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ ગર્વથી રમતને વિદાય આપી રહ્યા છે. 38 વર્ષીય ડિફેન્ડરના મતે, તેઓ હંમેશા રાષ્ટ્રીય ટીમની જર્સી પહેરીને પોતાનું શ્રેષ્ઠ આપવાનો પ્રયાસ કરતા હતા. અનુભવી સેન્ટર-બેકે 17 વર્ષથી વધુ સમય સુધી આર્જેન્ટિના માટે રમ્યા બાદ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી.
ચાર ફિફા વર્લ્ડ કપમાં દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું
ઓટામેન્ડીએ આર્જેન્ટિના માટે 139 મેચ રમી અને એક ફિફા વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ તેમજ બે કોપા અમેરિકા ટાઇટલ જીત્યા. તેમણે તેમના વિદાય સંદેશને તેમની કારકિર્દીનો સૌથી મુશ્કેલ ક્ષણ ગણાવ્યો. આર્જેન્ટિનાના 'ગોલ્ડન જનરેશન'ના મુખ્ય ખેલાડી, ઓટામેન્ડીએ ચાર ફિફા વર્લ્ડ કપમાં પોતાના દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું અને પોતાને દેશના સૌથી સફળ ડિફેન્ડરોમાંના એક તરીકે સ્થાપિત કર્યા.
🚨🇦🇷 Breaking: Nicolás Otamendi RETIRES from international football and will not play for Argentina anymore. pic.twitter.com/YLNBQwyEgd— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2026
પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્લેટફોર્મ પર લખતા, ઓટામેન્ડીએ કહ્યું, "આજે, મારે મારા સમગ્ર કારકિર્દીના સૌથી મુશ્કેલ શબ્દો લખવાના છે. મેં ખૂબ જ નાની ઉંમરથી આર્જેન્ટિના રાષ્ટ્રીય ટીમની જર્સી પહેરવાનું સ્વપ્ન જોયું હતું; તે મને આપવામાં આવેલું સૌથી મોટું સન્માન હતું. મેં જુસ્સા, ગર્વ અને લાખો આર્જેન્ટિનાના લોકો માટે તેનો શું અર્થ છે તે અંગે જવાબદારીની ઊંડી ભાવના સાથે તેનો બચાવ કર્યો."
વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પોતાની કારકિર્દીની અંતિમ મેચ રમી
ઓટામેન્ડીએ ફિફા વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં આર્જેન્ટિના માટે પોતાની અંતિમ મેચ રમી હતી. આ મેચમાં, આર્જેન્ટિનાને સ્પેન સામે 0-1 થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. નિરાશાજનક પરિણામ છતાં, ઓટામેન્ડીએ ટીમના પ્રયાસ પર ગર્વ વ્યક્ત કર્યો. "તે નિયતિની ઇચ્છા હતી કે મારી અંતિમ મેચ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ હોય."
તેમણે લખ્યું, "પરિણામ અમે ઇચ્છતા હતા તેવું નહોતું, પરંતુ હું ગર્વ સાથે વિદાય લઈ રહ્યો છું કારણ કે મને ખબર છે કે આ જૂથ છેલ્લી ક્ષણ સુધી લડ્યું." તેમણે આગળ લખ્યું, "હું મનની શાંતિ સાથે વિદાય લઈ રહ્યો છું કે મેં મેદાનમાં મારું સર્વસ્વ આપ્યું. મેં કોઈ કસર છોડી નહીં, ક્યારેય વિશ્વાસ ગુમાવ્યો નહીં, અને હંમેશા એવું અનુભવું છું કે આ જર્સી મારા જીવનનું સૌથી મોટું સન્માન છે."
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