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લિયોનેલ મેસ્સી ઇતિહાસ રચવાની શાનદાર તક, ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 માં તોડી શકે છે આ 5 મોટા રેકોર્ડ

ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 નું આયોજન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, કેનેડા અને મેક્સિકો દ્વારા કરવામાં આવનાર છે. આ આવૃત્તિમાં, ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સી પાંચ રેકોર્ડ બનાવી શકે છે.

lionel messi can break 5 major records in fifa world cup 2026
lionel messi can break 5 major records in fifa world cup 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 4, 2026 at 3:26 PM IST

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FIFA 2026: આર્જેન્ટિનાના કેપ્ટન લિયોનેલ મેસ્સી તેમના દેશના 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપ અભિયાનમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે તેવી અપેક્ષા છે, કારણ કે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન્સ તેમનો ખિતાબ જાળવી રાખવાનો ધ્યેય રાખે છે. પરિણામે, આપણે આ ફૂટબોલ સુપરસ્ટારના જાદુને એક્શનમાં જોઈ શકીએ છીએ. આ આવૃત્તિમાં, દિગ્ગજ ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સી પાંચ મોટા રેકોર્ડ બનાવી શકે છે.

6 વર્લ્ડ કપ રમનાર વિશ્વનો પ્રથમ ફૂટબોલર

આ ટુર્નામેન્ટમાં પોતાની પહેલી મેચ માટે મેદાનમાં ઉતરતા, તે છ ફિફા વર્લ્ડ કપ રમનાર વિશ્વનો પ્રથમ ફૂટબોલર બનશે. 2006, 2010, 2014, 2018 અને 2022 આવૃત્તિઓમાં આર્જેન્ટિનાનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યા પછી, 2026 ની ટુર્નામેન્ટમાં તે એક અનોખો રેકોર્ડ બનાવી શકે છે. પોર્ટુગલના સ્ટાર, ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો અને મેક્સિકોના ગોલકીપર, ગુઈલેર્મો ઓચોઆ પણ આ જ સિદ્ધિ હાંસલ કરી શકે છે.

સૌથી વધુ ગોલ

મેસ્સી ફિફા વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ ગોલ કરવાના ઓલ ટાઈમ રેકોર્ડની નજીક પણ પહોંચી શકે છે. આર્જેન્ટિનાના આ દિગ્ગજ ખેલાડીએ ટુર્નામેન્ટમાં 26 મેચોમાં 13 ગોલ કર્યા છે. ભૂતપૂર્વ જર્મન સ્ટ્રાઈકર મિરોસ્લાવ ક્લોઝ હાલમાં 16 ગોલ સાથે આ રેકોર્ડ ધરાવે છે, જેનો અર્થ એ છે કે જો મેસ્સીનું વર્તમાન અભિયાન સફળ સાબિત થાય છે, તો તેની પાસે આ રેકોર્ડ તોડવાની દરેક તક છે.

સૌથી વધું અસિસ્ટ

લિયોનેલ મેસ્સી પણ પોતાના અસિસ્ટના આંકડા સુધારવાની દોડમાં છે. ફિફા વર્લ્ડ કપમાં 8 આસિસ્ટ સાથે, તે ડિએગો મેરાડોના સાથે સંયુક્ત રીતે આર્જેન્ટિના માટે રેકોર્ડ ધરાવે છે. ફક્ત એક વધુ આસિસ્ટ તેને દેશનો એકમાત્ર રેકોર્ડ ધારક બનાવશે, જ્યારે બે વધુ આસિસ્ટ તેને ટુર્નામેન્ટનો સર્વકાલીન રેકોર્ડ તોડવામાં મદદ કરી શકે છે. નોંધનીય છે કે, આ વૈશ્વિક ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ આસિસ્ટ - 9 - નો રેકોર્ડ હાલમાં જર્મનીના ફ્રિટ્ઝ વોલ્ટરના નામે છે.

2 વર્લ્ડ કપ જીતનાર કેપ્ટન

જો મેસ્સી કેપ્ટન તરીકે આર્જેન્ટિનાને બીજા ફિફા વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ અપાવવામાં સફળ થાય તો બીજી એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ સાકાર થઈ શકે છે. કોઈ પણ ખેલાડીએ કેપ્ટન તરીકે આ ટ્રોફી બે વાર જીતી નથી, જે આ ખરેખર એક અનોખો રેકોર્ડ બનાવશે.

3 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ

મેસ્સી ફૂટબોલના ઇતિહાસમાં પ્રથમ કેપ્ટન બની શકે છે જેણે કોઈ ટીમને ત્રણ ફિફા વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પહોંચાડી હતી. 2014 અને 2022 માં આર્જેન્ટિનાને ટાઇટલ મુકાબલામાં દોરી ગયા પછી, 2026 માં બીજી ફાઇનલમાં પહોંચવાથી તે રેકોર્ડ બુકમાં એક ખાસ સ્થાન મેળવશે.

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FIFA WORLD CUP 2026
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ARGENTINA
LIONEL MESSI
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