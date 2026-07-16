ETV Bharat / sports

મેસ્સીનો જાદુ! 7 મિનિટમાં મેચ પલટી, આર્જેન્ટિનાએ ઇંગ્લેન્ડને 2-1થી હરાવી વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં પહોંચ્યું

આર્જેન્ટિનાએ ઇંગ્લેન્ડને હરાવીને ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. ટાઇટલ મુકાબલો હવે સ્પેન અને આર્જેન્ટિના વચ્ચે થશે.

આર્જેન્ટિનાએ ઇંગ્લેન્ડને 2-1થી હરાવી વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં પહોંચ્યું
Argentina beat england by 2-1 to reach the final (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 16, 2026 at 1:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ARGENTINA BEAT ENGLAND: FIFA World Cup 2026 ની બીજી સેમિફાઇનલમાં આર્જેન્ટિનાએ શાનદાર રમત રમી અને ઇંગ્લેન્ડને 2-1 થી હરાવીને ફાઇનલમાં શાનદાર એન્ટ્રી કરી. હવે FIFA World Cup 2026 ની ફાઇનલ સ્પેન અને આર્જેન્ટિના વચ્ચે રમાશે. આ સાથે, આર્જેન્ટિનાએ સતત બીજી વખત FIFA World Cup ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. આર્જેન્ટિનાએ FIFA World Cup 2022 ની ફાઇનલ રમી હતી, જેમાં તેણે ફ્રાન્સને પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં હરાવ્યું હતું. હવે ફરી એકવાર ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિનાએ FIFA World Cup 2026 ની બીજી સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને 2-1 થી હરાવ્યું છે.

આ જીત સાથે, આર્જેન્ટિનાએ ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું, જ્યાં તેનો મુકાબલો સ્પેન સામે થશે, જે ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ની પ્રથમ સેમિફાઇનલનો વિજેતા છે. 84મી મિનિટ સુધી આર્જેન્ટિના અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની મેચમાં ઇંગ્લેન્ડનું વર્ચસ્વ રહ્યું, ત્યારબાદ આર્જેન્ટિનાએ આગામી આઠ મિનિટમાં બે ગોલ કરીને ઇંગ્લેન્ડને ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 માંથી બહાર કરી દીધું.

ઇંગ્લેન્ડના એન્થોની ગોર્ડને મેચનો પહેલો ગોલ કર્યો

એટલાન્ટાના એટલાન્ટા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી આર્જેન્ટિના અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની બીજી સેમિફાઇનલ મેચમાં ઇંગ્લેન્ડે પહેલો ગોલ કર્યો. બંને ટીમોએ મેચની શરૂઆત સારી કરી હતી, પરંતુ 55મી મિનિટ સુધી ગોલ કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. મેચના પહેલા હાફમાં બંને ટીમોએ ખૂબ પ્રયાસ કર્યા હતા, પરંતુ ગોલ કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી.

એન્થોની ગોર્ડને ઇંગ્લેન્ડનો મેચનો એકમાત્ર ગોલ કર્યો. તેણે 55મી મિનિટમાં ગોલ કરીને આર્જેન્ટિના સામેનો સ્કોર 0-1 કર્યો. ત્યારબાદ આર્જેન્ટિનાએ વધુ આક્રમક આક્રમણ કર્યું, લિયોનેલ મેસ્સીના સમર્થનથી બે ગોલ કરીને મેચ 2-1થી જીતી લીધી.

લિયોનેલ મેસ્સી આ કરો યા મરો મેચમાં ચમક્યો

આર્જેન્ટિનાના કેપ્ટન લિયોનેલ મેસ્સી આ કરો યા મરો મેચમાં ચમક્યો. તેમણે આર્જેન્ટિના દ્વારા કરવામાં આવેલા બંને ગોલમાં મદદ કરી. આર્જેન્ટિનાનો પહેલો ગોલ 85મી મિનિટે થયો જ્યારે એન્ઝો ફર્નાન્ડીઝે મેસ્સીના પાસને કન્વર્ટ કરીને ઇંગ્લેન્ડ સાથે 1-1ની બરાબરી કરી. ત્યારબાદ, સાત મિનિટ પછી, આર્જેન્ટિનાના અવેજી ખેલાડી લૌટારો માર્ટિનેઝે તેના કેપ્ટનના ક્રોસને હેડ કરીને ટીમને 2-1થી વિજય અપાવ્યો.

આર્જેન્ટિના પાસે ઇતિહાસ રચવાની તક

હવે, આર્જેન્ટિના પાસે 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ઇતિહાસ રચવાની તક હશે. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિના ફાઇનલમાં 2010 ના ચેમ્પિયન સ્પેનનો સામનો કરશે. તેમની પાસે આ ખિતાબ જીતીને બ્રાઝિલના રેકોર્ડની બરાબરી કરવાની તક હશે.

બ્રાઝિલ એકમાત્ર ટીમ છે જેણે બે વાર અથવા સતત બે વાર ફિફા વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે. હવે, આર્જેન્ટિના પાસે આ સિદ્ધિનું પુનરાવર્તન કરવાની તક હશે. બ્રાઝિલે 1958 અને 1962માં સતત બે ટાઇટલ જીત્યા હતા. 2022 પછી, આર્જેન્ટિના પાસે 2026 માં ફરીથી ચેમ્પિયન બનવાની તક હશે.

આ પણ વાંચો:

  1. સ્પેન FIFA વર્લ્ડકપ 2026ની ફાઇનલમાં, ફ્રાન્સને 2-0થી હરાવ્યું
  2. IND VS ENG: ભારત-ઇંગ્લેન્ડ બીજી વનડે મેચનો સમય બદલાયો, મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?

TAGGED:

ARGENTINA BEAT ENGLAND
FIFA 2026
FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026 SEMI FINAL
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.