9 વર્ષથી જિલ્લા કક્ષાએ સતત ચેમ્પિયન, સ્કેટિંગ ખેલાડી અન્વિશા વિરાણીની Etv ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત
રાજ્યકક્ષાએ જૂનાગઢ જિલ્લાનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા પસંદ થયેલી સ્કેટિંગ ખેલાડી અન્વિશા વિરાણી એ Etv ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી.
Published : October 25, 2026 at 2:09 PM IST
જૂનાગઢ: ખેલ મહાકુંભ 2026 અંતર્ગત જિલ્લા કક્ષાની સ્કેટિંગ સ્પર્ધાનું આયોજન થયું હતું, જેમાં અન્વિશા વિરાણી આ વખતે પણ સ્કેટિંગની અંડર- 17 વય જૂથની 500 અને 1,000 મીટર સ્પર્ધામાં જિલ્લા કક્ષાએ પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્ત કર્યો છે. 4થી નવેમ્બરથી રાજ્યસ્તરે આયોજિત થનારી સ્કેટિંગની સ્પર્ધા માટે જૂનાગઢ જિલ્લાનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા જઈ રહી છે અગાઉ તે 8 વખત જિલ્લા કક્ષાની સ્પર્ધા જીતવામાં સફળ રહી હતી, જેમાં ત્રણ વખત રાજ્ય સ્તરે પણ પ્રતિનિધિત્વ કરી ચૂકી છે.
9 વર્ષથી જિલ્લા કક્ષાએ સતત ચેમ્પિયન
અન્વિશા વિરાણી જુનાગઢની આ મહિલા સ્કેટિંગ ખેલાડી રાજ્યના રમતગમત વિભાગ દ્વારા દર વર્ષે આયોજિત થતાં ખેલ મહાકુંભમાં સ્કેટિંગ રમતમાં અલગ અલગ વય જૂથમાં છેલ્લા 9 વર્ષથી જિલ્લા કક્ષાએ સતત ચેમ્પિયન બની રહી છે. વર્ષ 2026 ના ખેલ મહાકુંભમાં પણ અન્વિશા વિરાણી જિલ્લા કક્ષાએ અંડર- 17 વય જૂથની સ્પર્ધામાં 500 અને 1000 મીટર ની બે અલગ અલગ રમતમાં જિલ્લા કક્ષાએ પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. આગામી ચોથી નવેમ્બર 2026 ના દિવસે રાજ્યસ્તરે આયોજિત થતી રાજ્ય કક્ષાની સ્કેટિંગની સ્પર્ધામાં અન્વિશા વિરાણી જૂનાગઢ જિલ્લાનું પ્રતિનિધિત્વ રાજ્ય કક્ષાએ કરવા જઈ રહી છે.
11 વર્ષથી સ્કેટિંગની તાલીમ મેળવી રહી છે
રાજ્યકક્ષાએ જૂનાગઢ જિલ્લાનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા પસંદ થયેલી સ્કેટિંગ ખેલાડી અન્વિશા વિરાણી એ Etv ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી, જેમાં તેણે તેના પ્રતિભાવો આપતા જણાવતા જણાવ્યું હતું કે, તે છેલ્લા 11 વર્ષથી સ્કેટિંગની તાલીમ મેળવી રહી છે અને પાછલા બે વર્ષથી તે પ્રોફેશનલ સ્કેટિંગ ખેલાડી તરીકે રમી રહી છે. 9 વખત જિલ્લા કક્ષાએ પ્રથમ રહ્યા બાદ ત્રણ વખત રાજ્ય કક્ષાએ પણ જૂનાગઢ જિલ્લાના શ્રેષ્ઠ ખેલાડી તરીકે તેની પસંદગી થઈ હતી.
અન્વિશાને સ્કેટિંગની પ્રેરણા ક્યાંથી મળી?
ત્રણ થી ચાર વર્ષની ઉંમરે નાના અને મામા દ્વારા સ્કેટિંગ રમતની પ્રેરણા અને ત્યારબાદ વિવિધ માધ્યમો પર પ્રસારિત થતાં સ્કેટિંગના વિડીયો જોઈને અન્વિશા એ સ્કેટિંગ ખેલાડી બનવાને લઈને પોતાની તૈયારી શરૂ કરી. આજે 11 વર્ષની સખત મહેનત પછી સતત નવ વર્ષ સુધી કોઈ એક રમતમાં જિલ્લા કક્ષાએ પ્રથમ રહેવું પણ ખૂબ જ મુશ્કેલ બાબત માનવામાં આવે છે. આવી અસાધારણ સિદ્ધિ જૂનાગઢની સ્કેટિંગ ખેલાડી અન્વિશા વિરાણી એ પ્રાપ્ત કરી છે. તે નવેમ્બરમાં રાજ્યસ્તરે આયોજિત થતી સ્કેટિંગની સ્પર્ધામાં ચોથી વખત જૂનાગઢ જિલ્લાનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા જઈ રહી છે.
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