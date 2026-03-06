ETV Bharat / sports

T20 વર્લ્ડ કપ માટે પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટના નોમિનીની જાહેરાત, ફક્ત 1 ભારતીય ખેલાડીનો સમાવેશ

ICC એ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ માટે નોમિનીની જાહેરાત કરી. આ એવોર્ડ માટે કુલ 8 ખેલાડીઓને નોમિનેટ કરવામાં આવ્યા છે.

સંજુ સેમસન અને સૂર્યકુમાર યાદવ
સંજુ સેમસન અને સૂર્યકુમાર યાદવ (IANS)
Published : March 6, 2026 at 7:13 PM IST

PLAYER OF THE TOURNAMENT NOMINEES: ICC એ ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા સંયુક્ત રીતે યોજાઈ રહેલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ માટેના નોમિની જાહેર કરી દીધા છે. આ એવોર્ડ માટે કુલ આઠ ખેલાડીઓને શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો માત્ર એક ખેલાડીનો સમાવેશ થાય છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, ફાઇનલમાં પહોંચેલી ન્યુઝીલેન્ડ ટીમના ફક્ત બે ખેલાડીઓને આ યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.

ન્યુઝીલેન્ડે પ્રથમ સેમિફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને નવ વિકેટથી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. બીજા સેમિફાઇનલમાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ ઇંગ્લેન્ડ પર રોમાંચક વિજય મેળવીને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રવિવાર, 8 માર્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ દરમિયાન, ચાલો તમને જણાવીએ કે પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ માટે નામાંકિત ખેલાડીઓએ આ વર્લ્ડ કપમાં કેવું પ્રદર્શન કર્યું છે.

સંજુ સેમસન (ભારત)

સંજુ સેમસનએ ટી20 વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધી તેના બેટિંગ ટીકાકારોને યોગ્ય જવાબ આપ્યો છે. તેણે ટુર્નામેન્ટની ભારતની છેલ્લી બે મેચમાં સતત અર્ધશતક ફટકારી હતી, જેના કારણે તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો હતો. સેમસને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની સુપર 8ની મહત્વપૂર્ણ જીતમાં માત્ર 50 બોલમાં અણનમ 97* રન બનાવ્યા હતા, અને પછી નોકઆઉટ સેમિફાઇનલમાં 42 બોલમાં 89 રન બનાવ્યા હતા. સંજુ સેમસને આ વર્લ્ડ કપમાં ચાર મેચમાં ૭૭.૩૩ ની સરેરાશથી ૨૩૨ રન બનાવ્યા છે. તે પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટનો એવોર્ડ જીતનાર એકમાત્ર ભારતીય છે.

વિલ જેક્સ (ઇંગ્લેન્ડ)

ઇંગ્લેન્ડના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર, વિલ જેક્સે, ટી20 વર્લ્ડ કપમાં આઠમાંથી છ મેચ જીતવામાં પોતાની ટીમને મદદ કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન જેક્સે ચાર વખત પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ જીત્યો હતો. આ ટુર્નામેન્ટમાં જેક્સે બેટ અને બોલ બંનેથી પોતાની તાકાતનું પ્રદર્શન કર્યું છે. તેમના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનને જોતાં, તેમને આ એવોર્ડ માટે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા છે.

સાહિબજાદા ફરહાન (પાકિસ્તાન)

પાકિસ્તાન માટે, સાહિબજાદા ફરહાને આ વર્લ્ડ કપમાં તેમના અન્ય બેટ્સમેનોને પાછળ છોડી દીધા. તેમણે છ ઇનિંગ્સમાં 383 રન બનાવ્યા, જેનાથી પુરુષોના T20 વર્લ્ડ કપના એક જ એડિશનમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ બન્યો. ફરહાન પુરુષોના T20 વર્લ્ડ કપના એક જ એડિશનમાં બે સદી ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી પણ બન્યો.

લુંગી ન્ગીડી (દક્ષિણ આફ્રિકા)

દક્ષિણ આફ્રિકાના ઝડપી બોલર લુંગી ન્ગીડીએ ટીમને સેમિફાઇનલમાં પહોંચાડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે વર્તમાન T20 વર્લ્ડ કપમાં બોલ સાથે સતત સારું પ્રદર્શન કર્યું. ન્ગીડીએ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન સાત મેચ રમી, કુલ 12 વિકેટ લીધી.

એડન માર્કરામ (દક્ષિણ આફ્રિકા)

દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન એડન માર્કરામ આ T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમના સૌથી સફળ બેટ્સમેન હતા. તેમણે આઠ મેચમાં ત્રણ અડધી સદી ફટકારી. આ વર્લ્ડ કપમાં, તેમણે 8 ઇનિંગ્સમાં 286 રન બનાવ્યા. તેમણે બોલિંગમાં પણ નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું, જેમાં 1 વિકેટ લીધી.

રચિન રવિન્દ્ર (ન્યુઝીલેન્ડ)

ન્યુઝીલેન્ડના ઓલરાઉન્ડર રચિન રવિન્દ્રએ ચાલુ T20 વર્લ્ડ કપમાં બેટ અને બોલ બંનેથી પોતાની ટીમમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે. તેણે ટીમને ફાઇનલ સુધી પહોંચાડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે. તેણે આ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી 8 મેચોમાં 11 વિકેટ લીધી છે, જ્યારે બેટથી 128 રન પણ બનાવ્યા છે. હવે, તે ફાઇનલમાં બેટ અને બોલ બંનેથી મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપવાનો પ્રયાસ કરશે.

શેડલી વાન શાલ્કવિક (યુએસએ)

યુએસએ ટીમ ગ્રુપ સ્ટેજમાં આ વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગઈ હતી. જોકે, ફક્ત ચાર ગ્રુપ સ્ટેજ મેચોમાં, ટીમના ઝડપી બોલર શેડલી વાન શાલ્કવિકે પોતાની શાનદાર બોલિંગથી બધાને પ્રભાવિત કર્યા હતા. ફક્ત ચાર મેચોમાં, આ અમેરિકન બોલરે 6.80 ના ઇકોનોમી રેટથી 13 વિકેટ લીધી હતી. તે હજુ પણ આ વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે.

ટિમ સેફર્ટ (ન્યુઝીલેન્ડ)

ટીમ સેફર્ટે ટી20 વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધી કિવી ટીમના પ્રભાવશાળી અભિયાનમાં પણ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે. તેણે સેમિફાઇનલ સુધીની આઠ મેચમાં 45.66 ની સરેરાશથી 274 રન બનાવ્યા છે. સેફર્ટે અફઘાનિસ્તાન અને યુએઈ સામે અર્ધશતક સાથે ટુર્નામેન્ટની શાનદાર શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ સેમિફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની તેની 58 રનની ઇનિંગ ટુર્નામેન્ટની તેની સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ સાબિત થઈ.

