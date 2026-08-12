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6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6… આન્દ્રે રસેલે બેટથી મચાવી તબાહી

વેસ્ટ ઈન્ડિઝના વિસ્ફોટક ઓલરાઉન્ડર આન્દ્રે રસેલે CPL ની ચોથી મેચમાં, વિસ્ફોટક ઇનિંગ સાથે, તેણે CPL માં એક મોટો રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો.

આન્દ્રે રસેલ
આન્દ્રે રસેલ (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 5:37 PM IST

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ANDRE RUSSELL: વેસ્ટ ઈન્ડિઝના વિસ્ફોટક ઓલરાઉન્ડર આન્દ્રે રસેલ ફરી એકવાર બેટિંગથી તબાહી મચાવી છે. કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગ (CPL) 2026 માં જમૈકા કિંગ્સમેન વતી રમતા, રસેલે બાર્બાડોસ ટ્રાઇડેન્ટ્સ સામે માત્ર 38 બોલમાં 68 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી. આ ઇનિંગ દરમિયાન, તેણે નવ જોરદાર સિક્સર ફટકારી. જોકે તેની ઇનિંગ કિંગ્સમેન માટે વિજય સુનિશ્ચિત કરી શકી નહીં, પરંતુ તેના કારણે તે CPLમાં એક મોટો રેકોર્ડ બનાવી શક્યો.

આન્દ્રે રસેલની ધમાકેદાર બેટિંગ

બુધવારે રમાયેલી CPL 2026 મેચમાં, બાર્બાડોસ ટ્રાઇડેન્ટ્સે પ્રથમ બેટિંગ કરી અને નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 3 વિકેટે 206 રનનો જંગી સ્કોર બનાવ્યો. જવાબમાં, જમૈકા કિંગ્સમેનની રન ચેઝમાં શરૂઆત ખરાબ રહી, માત્ર 60 રનમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવી દીધી. જોકે, સાતમા નંબરે બેટિંગ કરવા આવતા આન્દ્રે રસેલ આક્રમક રમતા અને બોલરોને ક્લીનર્સ પાસે લઈ ગયા, માત્ર 38 બોલમાં 68 રન બનાવ્યા.

આ ઇનિંગ દરમિયાન, 38 વર્ષીય રસેલે નવ જબરદસ્ત છગ્ગા ફટકાર્યા અને 178.95 નો સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખ્યો. જોકે, તેના વિસ્ફોટક ઇનિંગ છતાં, જમૈકાની ટીમ 20 ઓવરમાં 9 વિકેટે 201 રન જ બનાવી શકી અને ૫ રનથી મેચ હારી ગઈ. તેમ છતાં, આ ઇનિંગે રસેલે CPLમાં ઇતિહાસ રચ્યો.

રસેલે CPLમાં ઇતિહાસ રચ્યો

આ ઇનિંગ સાથે, રસેલે કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગમાં 2,000 રન પૂરા કર્યા. આમ કરીને, તે CPL ઇતિહાસમાં 2,000 થી વધુ રન બનાવનાર અને 100 થી વધુ વિકેટ લેનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો છે. તેણે અત્યાર સુધીમાં લીગમાં કુલ 118 મેચ રમી છે, જેમાં બેટ અને બોલ બંનેથી ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું છે. બોલર તરીકે, તેણે 26.15 ની સરેરાશ અને 8.94 ના ઇકોનોમી રેટથી 102 વિકેટ લીધી છે.

આ સમયગાળા દરમિયાન તેમનો શ્રેષ્ઠ બોલિંગ પ્રદર્શન 23 રન આપીને 4 વિકેટ લેવાનો છે. તેમનો બેટિંગ રેકોર્ડ પણ પ્રભાવશાળી છે, તેમણે 27.89 ની સરેરાશ અને 169.66 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 2,036 રન બનાવ્યા છે. રસેલ CPLમાં કુલ ત્રણ ટીમો માટે રમ્યો છે, જેમાં જમૈકા કિંગ્સમેનનો પણ સમાવેશ થાય છે.

IPLમાં પણ આવી જ સિદ્ધિ મેળવી છે

આ પહેલા, આન્દ્રે રસેલે IPLમાં 2,000 થી વધુ રન બનાવવા અને 100 થી વધુ વિકેટ લેવાની સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. તેણે નવેમ્બર 2025 માં IPLમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. રસેલે તેની IPL કારકિર્દીમાં કુલ 140 મેચ રમી હતી, જેમાં 175 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 2,651 રન બનાવ્યા હતા. તેણે ટુર્નામેન્ટમાં 123 વિકેટ પણ લીધી હતી, જેમાં એક વખત પાંચ વિકેટનો સમાવેશ થાય છે. રસેલે IPLમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ માટે રમી છે અને KKR ના બે ટાઇટલ વિજેતા અભિયાનનો ભાગ હતો.

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TAGGED:

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