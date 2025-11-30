KKR ના ખતરનાક ઓલરાઉન્ડર IPL માંથી નિવૃત્ત, આગામી સીઝન પહેલા ટીમ માટે મોટો ફટકો
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડરે આઈપીએલમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે.
Published : November 30, 2025 at 2:43 PM IST
હૈદરાબાદ: વેસ્ટ ઈન્ડિઝના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર આન્દ્રે રસેલે ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના ચેમ્પિયન ખેલાડીએ KKR દ્વારા IPL 2026 માટે તેને રિલીઝ કર્યા પછી આ નિર્ણય લીધો હતો. રસેલ હવે IPLમાં ખેલાડી તરીકે રમતા જોવા મળશે નહીં.
આન્દ્રે રસેલે IPL માંથી નિવૃત્તિ લીધી
આન્દ્રે રસેલે તેના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ, X પર એક વિડીયો શેર કરીને નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. તેણે લખ્યું, "મારા IPL બૂટ લટકાવી રહ્યો છું. પણ મારો સ્વેગર નહીં. IPLમાં કેટલી સારી સફર રહી છે. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ પરિવાર તરફથી યાદોની 12 સીઝન અને ઘણો પ્રેમ. હું વિશ્વભરની દરેક લીગમાં છગ્ગા મારતો રહીશ અને વિકેટ લેતો રહીશ અને સૌથી સારી વાત? હું ઘર છોડીને નથી જઈ રહ્યો. તમે મને એક નવી ભૂમિકામાં જોશો. KKR સપોર્ટ સ્ટાફમાં. 2026 માં પાવર કોચ તરીકે. એક નવો અધ્યાય. એ જ ઉર્જા. હંમેશા એક નાઈટ."
Hanging up my IPL boots… but not the swagger 💜💛— Andre Russell (@Russell12A) November 30, 2025
What a ride it’s been in the IPL — 12 seasons of memories, and a whole lot of love from the @KKRiders family 🙏🏿
I’ll still be smashing sixes and taking wickets in every other league around the world 🌎🔥
And the best part?… pic.twitter.com/S5kU0YFRcR
IPL 2026 માટે, KKR એ કેટલાક ખેલાડીઓને જાળવી રાખ્યા અને કેટલાકને છોડી દીધા. રિલીઝ કરાયેલા ખેલાડીઓમાં આન્દ્રે રસેલ પણ સામેલ હતો. તે નિવૃત્ત થઈ ગયો છે, KKR પ્રત્યે વફાદાર રહ્યો છે અને અન્ય કોઈ ફ્રેન્ચાઇઝી માટે ન રમવાનું પસંદ કર્યું છે.
રિટેન કરાયેલા ખેલાડીઓ: અજિંક્ય રહાણે, અંગક્રિશ રઘુવંશી, અનુકુલ રોય, હર્ષિત રાણા, મનીષ પાંડે, રમણદીપ સિંહ, રિંકુ સિંહ, રોવમેન પોવેલ, સુનીલ નારાયણ, ઉમરાન મલિક, વૈભવ અરોરા, વરુણ ચક્રવર્તી.
રિલીઝ કરાયેલા ખેલાડીઓ: લવનીથ સિસોદિયા, ક્વિન્ટન ડી કોક, રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ, વેંકટેશ ઐયર, આન્દ્રે રસેલ, મોઈન અલી, સ્પેન્સર જોહ્ન્સન, એનરિચ નોર્ટજે, ચેતન સાકરિયા.
આન્દ્રે રસેલની IPL કારકિર્દી
આન્દ્રે રસેલે 2012 માં IPL માં ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને આજે તેણે તેની 13 વર્ષની કારકિર્દીનો અંત કર્યો છે. તેણે 140 IPL મેચોમાં 115 ઇનિંગ્સમાં 2651 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 12 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેમનો સરેરાશ 28.2 અને સ્ટ્રાઇક રેટ 174.2 છે. તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 88* છે. તેમણે 186 ચોગ્ગા અને 223 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. રસેલે 121 ઇનિંગ્સમાં 123 વિકેટ પણ લીધી છે. તેમનો શ્રેષ્ઠ બોલિંગ પ્રદર્શન 5/15 છે.
