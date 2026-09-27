ETV Bharat / sports

એન્સી સોજન લાંબી કૂદમાં 2 સેમીના અંતરથી ગોલ્ડ મેડલ ચૂકી, સિલ્વર મેડલથી સંતોષ માનવો પડ્યો

એશિયન ગેમ્સ 2026માં મહિલાઓની લાંબી કૂદની ફાઇનલમાં ભારતની એન્સી સોજને 6.53 મીટરના કૂદકા સાથે સિલ્વર મેડલ જીત્યો.

એન્સી સોજન લાંબી કૂદમાં 2 સેમીના અંતરથી ગોલ્ડ મેડલ ચૂકી
એન્સી સોજન લાંબી કૂદમાં 2 સેમીના અંતરથી ગોલ્ડ મેડલ ચૂકી (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 7:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ASIAN GAMES 2026: એશિયન ગેમ્સ 2026માં મહિલાઓની લાંબી કૂદની ફાઇનલ છેલ્લા પ્રયાસ સુધી રોમાંચક સ્પર્ધા રહી. ભારતની એન્સી સોજન એડાપિલી લાંબા સમયથી ગોલ્ડ મેડલની દોડમાં આગળ હતી, પરંતુ ચીનની હુઆંગ યિંગયિંગે તેના અંતિમ પ્રયાસમાં પાટા ફેરવી દીધા. હુઆંગે 6.55 મીટરનો શ્રેષ્ઠ કૂદકો મારીને ફક્ત 2 સેન્ટિમીટરથી ગોલ્ડ મેડલ છીનવી લીધો. એન્સીને 6.53 મીટરના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ સાથે સિલ્વર મેડલથી સંતોષ માનવો પડ્યો.

થોડા અંતરથી ગોલ્ડ મેડલ ચૂકી ગઈ

25 વર્ષીય એન્ક્સીએ સ્પર્ધાની શાનદાર શરૂઆત કરી. તેણીએ તેના પહેલા પ્રયાસમાં 6.49 મીટરના કૂદકા સાથે લીડ મેળવી. ત્યારબાદ તેણીએ પાંચમા પ્રયાસમાં 6.53 મીટરના કૂદકા સાથે તેણીના પ્રદર્શનમાં વધુ સુધારો કર્યો. આ પ્રયાસ પછી, તે ગોલ્ડ માટે મજબૂત દાવેદાર રહી અને અંતિમ રાઉન્ડ સુધી લીડ જાળવી રાખી. જોકે, તેણીના છઠ્ઠા અને અંતિમ પ્રયાસમાં, ચીનની હુઆંગ યિંગયિંગે રમતને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખી. તેણીએ સ્પર્ધાનો પોતાનો શ્રેષ્ઠ કૂદકો 6.55 મીટર સુધી પહોંચ્યો. આ રીતે, તેણીએ એન્ક્સીના 6.53 મીટરને ફક્ત ૨ સેન્ટિમીટરથી પાછળ છોડી દીધો અને છેલ્લી ક્ષણે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.

એન્સીનો અંતિમ કૂદકો 6.49 મીટર હતો, તેથી તેણી તેના પાંચમા પ્રયાસથી તેના 6.53 મીટરમાં સુધારો કરી શકી નહીં. આ છતાં, તેણીએ સતત બીજા એશિયન ગેમ્સમાં સિલ્વર મેડલ જીતીને એક ખાસ સિદ્ધિ હાંસલ કરી.

શાઈલી સિંહે કર્યા નિરાશ

ફાઇનલમાં ભારતની બીજી રનર-અપ શાઈલી સિંહ પણ લાંબા સમયથી મેડલ માટે સ્પર્ધામાં હતી. તેણીએ શરૂઆતમાં 6.41 મીટર અને પછી 6.42 મીટર કૂદકો માર્યો, અને લાંબા સમય સુધી ત્રીજા સ્થાને રહી. જોકે, તેના અંતિમ પ્રયાસમાં, ચીનની ટેન મેંગીએ 6.46 મીટર કૂદકો માર્યો, શાઈલીને પાછળ છોડીને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. શૈલીએ 6.42 મીટરના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ સાથે ચોથા સ્થાને રહી. આમ, ચીને લાંબા કૂદકામાં ગોલ્ડ અને બ્રોન્ઝ મેડલ બંને જીત્યા, જ્યારે ભારતે સિલ્વર મેડલ જીત્યો. અંતિમ પ્રયાસોમાં સ્પર્ધાનું પરિણામ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયું. જ્યારે એન્સીએ લાંબા સમય સુધી લીડ જાળવી રાખી, ત્યારે અંતિમ કૂદકે હુઆંગને ચેમ્પિયન બનાવ્યો. બીજી તરફ, શૈલી પણ છેલ્લી ક્ષણે પોડિયમ પરથી પડી ગઈ.

શાઈલી માટે સ્પર્ધા થોડી નિરાશાજનક રહી. ભારે પવન અને વરસાદ સહિતની મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં, તેણીએ ટેકઓફ લાઇન પહેલાં ઘણી વખત કૂદકો માર્યો, જેના કારણે તેના પ્રયાસોમાં અવરોધ આવ્યો. તેણીએ એક પ્રયાસના સ્કોરિંગ અંગે અધિકારીઓ સાથે લાંબી ચર્ચા પણ કરી, પરંતુ નિર્ણય તેના પક્ષમાં ન ગયો. એન્સીના સિલ્વર મેડલ સાથે, 2026 એશિયન ગેમ્સમાં ભારતની વ્યક્તિગત ગોલ્ડ મેડલની રાહ ચાલુ રહી. જ્યારે લાંબા કૂદકાની ફાઇનલ ભારતને બીજો મેડલ અપાવી, ત્યારે અંતિમ કૂદકા સાથે ગોલ્ડ મેડલ સરકી ગયો.

આ પણ વાંચો:

  1. અભય સિંહ એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ ચૂક્યો, પરંતુ સ્ક્વોશમાં સિલ્વર જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો
  2. અનાહત સિંહે એશિયન ગેમ્સમાં ઇતિહાસ રચ્યો, મહિલા સિંગલ્સ સ્ક્વોશમાં સિલ્વર મેડલ જીતનાર પ્રથમ ખેલાડી બની

TAGGED:

એશિયન ગેમ્સ 2026
એશિયન ગેમ્સ 2026માં લાંબી કૂદ
એશિયન ગેમ્સમાં મહિલાઓની લાંબી કૂદ
લાંબી કૂદ
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.