ETV Bharat / sports

અનાહત સિંહે 18 વર્ષની ઉંમરે ઇતિહાસ રચ્યો, વર્લ્ડ જુનિયર સ્ક્વોશ ટાઇટલ જીતનાર પ્રથમ ખેલાડી બની

ભારતનો 18 વર્ષીય અનાહત સિંહ ફાઇનલમાં ઇજિપ્તની રોકિયા સલેમને સીધા સેટમાં હરાવીને જુનિયર સ્ક્વોશ વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપનો ખિતાબ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બની છે.

અનાહત સિંહે 18 વર્ષની ઉંમરે ઇતિહાસ રચ્યો
અનાહત સિંહે 18 વર્ષની ઉંમરે ઇતિહાસ રચ્યો (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 26, 2026 at 1:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ANAHAT SINGH: કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 માં ભારતીય ટુકડીના પ્રદર્શન પર સમગ્ર દેશની નજર ટકેલી છે, ત્યારે 18 વર્ષીય ભારતીય ખેલાડી અનાહત સિંહે જુનિયર સ્ક્વોશ વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં ટાઇટલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. ફાઇનલમાં, અનાહતનો સામનો ઇજિપ્તના બીજા ક્રમાંકિત ખેલાડી, રૂકાયા સાલેમ સામે થયો અને સતત ત્રણ સેટ જીતીને ચેમ્પિયનશિપ સુરક્ષિત કરી. અનાહત સિંહ 21 વર્ષમાં ફાઇનલમાં પહોંચનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી જ નથી, પરંતુ તે ટાઇટલ જીતનાર પ્રથમ ખેલાડી પણ બની છે.

ઇજિપ્તની ખેલાડીને વાપસી કરવાની કોઈ તક આપી નહીં

કેનેડામાં યોજાયેલી વર્લ્ડ જુનિયર સ્ક્વોશ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલમાં, અનાહત સિંહે ઇજિપ્તની રુકૈયા સલેમને પહેલા સેટમાં 11-3થી હરાવી અને ત્યારબાદ બીજો સેટ 11-7થી જીતી લીધો. ત્યારબાદ બધાની નજર ત્રીજા સેટ પર ટકેલી હતી, જે અનાહત સિંહે 11-9થી જીતીને ટાઇટલ પોતાના નામે કર્યું. અનાહત સિંહ 2005માં જોશના ચિનપ્પા પછી ફાઇનલમાં પહોંચનારી પ્રથમ ભારતીય બની હતી - જોકે તે સમયે ચિનપ્પા ફાઇનલમાં પહોંચી હતી, પરંતુ તે ટાઇટલ ચૂકી ગઈ હતી. કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ અનાહતને આ ઐતિહાસિક જીત બદલ અભિનંદન આપતા X પર પોસ્ટ કરી: "ઇતિહાસ રચાયો! વર્લ્ડ જુનિયર સ્ક્વોશ ચેમ્પિયનશિપ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બનવા બદલ અનાહત સિંહને હાર્દિક અભિનંદન! આ અભૂતપૂર્વ સિદ્ધિ દરેક ભારતીય માટે ગર્વની ક્ષણ છે."

21 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તૂટ્યો

આ જીત સાથે, અનાહતે 21 વર્ષ જૂના ભારતીય રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો. અગાઉ, જોશ્ના ચિનપ્પા 2005માં જુનિયર વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલમાં પહોંચી હતી પરંતુ ટાઇટલ જીતવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. હવે, ગોલ્ડ મેડલ જીતીને, અનાહતે ભારતીય સ્ક્વોશના ઇતિહાસમાં એક નવો સીમાચિહ્ન ઉમેર્યો છે.

અનાહતનો વિજય બીજા કારણોસર પણ યાદગાર છે. 2011 થી ઇજિપ્તની ખેલાડીઓ ગર્લ્સ જુનિયર વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં પ્રભુત્વ ધરાવતી હતી; જોકે, ભારતીય ખેલાડીએ આ લાંબા સમયથી ચાલતા વર્ચસ્વનો અંત લાવ્યો, જેનાથી ભારત એક નવો ટાઇટલ વિજેતા રાષ્ટ્ર બન્યો. ગયા વર્ષે, તેણીએ આ જ સ્પર્ધામાં બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો 15 વર્ષમાં ભારતનો પહેલો વ્યક્તિગત મેડલ અને હવે તે સિદ્ધિને વિશ્વ ખિતાબ સુધી પહોંચાડી છે.

આગળનો ધ્યેય: 2028 ઓલિમ્પિક્સ

હાલમાં, અનાહત સિનિયર PSA ટૂર વર્લ્ડ રેન્કિંગમાં ટોચના 20 ખેલાડીઓમાં સ્થાન ધરાવે છે. સ્ક્વોશ લોસ એન્જલસ 2028 ઓલિમ્પિક્સમાં તેની શરૂઆત કરવા માટે તૈયાર છે, અને આ ઐતિહાસિક જીત તેના આત્મવિશ્વાસમાં નોંધપાત્ર વધારો કરી શકે છે. ભારતીય રમતગમત ઉત્સાહીઓ હવે આશા રાખશે કે અનાહત સિનિયર સ્તરે અને ઓલિમ્પિક મંચ પર આ જુનિયર-સ્તરની સફળતાનું પુનરાવર્તન કરી શકશે, જેનાથી દેશને વધુ ગૌરવ મળશે.

આ પણ વાંચો:

  1. IND vs ZIM: 24 કલાકમાં બીજીવાર મેદાનમાં ઉતરશે ટીમ ઈન્ડિયા, જાણો લાઈવ ઓનલાઈન સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં અને કેવી રીતે જોવું?
  2. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ પહેલા ભારતને મોટો ઝટકો, જુડો સ્ટાર તુલિકા માન NADA દ્વારા સસ્પેન્ડ

TAGGED:

ANAHAT SINGH
CWG 2026
WORLD SQUASH JUNIOR CHAMPIONSHIP
SQUASH JUNIOR CHAMPIONSHIP
CWG 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.