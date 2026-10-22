18 વર્ષની અનાહતે સ્ક્વોશ દુનિયાને ચોંકાવી, 8 વખતની વિશ્વ ચેમ્પિયનને હરાવી
ભારતીય મહિલા સ્ક્વોશ ખેલાડી અનાહત સિંહે સિલિકોન વેલી ઓપનમાં આઠ વખતની વિશ્વ ચેમ્પિયન નૂર એલ્શેરબિનીને સીધી રમતોમાં હરાવીને મોટો અપસેટ સર્જ્યો.
Published : October 22, 2026 at 3:38 PM IST
યુવા ભારતીય સ્ક્વોશ ખેલાડી અનાહત સિંહે ઇજિપ્તની દિગ્ગજ ખેલાડી નૂર અલ શેરબીનીને હરાવીને પોતાના કરિયરની સૌથી મોટી જીત નોંધાવી. 18 વર્ષીય અનાહતે સિલિકોન વેલી ઓપનના બીજા રાઉન્ડમાં વિશ્વની ત્રીજા નંબરની અને 8 વખતની વિશ્વ ચેમ્પિયન અલ શેરબીનીને સીધી ગેમમાં 11-8, 11-8, 11-7 થી હરાવીને મહિલા સિંગલ્સ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. વિશ્વની ૧૫મી નંબરની અનાહતે માત્ર 30 મિનિટમાં મેચ જીતી લીધી.
વિશ્વની ત્રીજા ક્રમાંકની ખેલાડીને હરાવી
યુએસએના રેડવુડ સિટીમાં $143,500 ની PSA ગોલ્ડ ટુર્નામેન્ટમાં એલ શેરબિની ટોચની ક્રમાંકિત ખેલાડી હતી. તેણીને ટાઇટલ માટે મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવતી હતી, પરંતુ અનાહતે શરૂઆતથી જ તેના પર દબાણ બનાવ્યું. ભારતીય ખેલાડીએ મેચ જીતવા માટે સતત ત્રણ ગેમ જીતી હતી. તેણીએ પહેલી બે ગેમ સમાન 11-8 માર્જિનથી જીતી હતી, અને પછી ત્રીજી મેચમાં 11-7 થી વિજય મેળવ્યો હતો. આ અનાહતની કારકિર્દીની સૌથી મોટી જીત હતી. તેણી તાજેતરમાં એશિયન ગેમ્સમાં સિલ્વર મેડલ સાથે પરત ફરી હતી. આ પ્રદર્શને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ક્વોશમાં તેની વધતી જતી તાકાતનું વધુ પ્રદર્શન કર્યું.
Singh-sational 🤩 18-year-old @Anahat_Singh13 has claimed the biggest win of her career, beating 8-time World Champion Nour ElSherbini to reach the @SVOpenSquash quarter finals 👏 🇮🇳 Anahat Singh beats [1] Nour ElSherbini 🇪🇬 3-0: 11-8, 11-8, 11-7 (30m) https://t.co/w02gBVaLVB— PSA Squash Tour (@PSASquashTour) October 22, 2026
"મેં તેણીને દરેક મેચ જોઈને શીખી છે"
તેણીની જીત પછી, અનાહતે સ્વીકાર્યું કે તેણીને તેના આદર્શ સામે આવા પરિણામની અપેક્ષા નહોતી. "મેં તેણીને દરેક મેચ જોઈને શીખી છે," તેણીએ કહ્યું. "હું તેણીની ચાહક રહી છું અને મારી કારકિર્દીમાં તેણી પાસે જે કંઈ છે તે બધું પ્રાપ્ત કરવા માંગુ છું." અનાહતે સમજાવ્યું કે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોચે મેચ પહેલા તેણીને ખાતરી આપી હતી કે જો તેણી પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરશે, તો તેણીને જીતવાની તક મળશે. "મને લાગ્યું કે તેણીની રમત સમજવા અને મેચમાં અનુકૂલન સાધવામાં મને થોડો સમય લાગશે. પરંતુ મારી વ્યૂહરચના સારી રીતે કામ કરી, અને હું તેના પર અડગ રહી. મને હજુ પણ વિશ્વાસ નથી થઈ રહ્યો કે હું જીતી ગઈ," તેણીએ કહ્યું.
અલ શેરબીની આઠ વખત વિશ્વ ચેમ્પિયન છે
અલ શેરબીની સૌથી સફળ સ્ક્વોશ ખેલાડીઓમાંની એક છે. તે પોતાની કારકિર્દીમાં આઠ વખત વિશ્વ ચેમ્પિયન રહી છે અને ચાર વખત બ્રિટિશ ઓપન જીતી છે. તેણી 265 અઠવાડિયા સુધી વિશ્વ રેન્કિંગમાં ટોચનું સ્થાન પણ જાળવી રાખ્યું હતું. આવા ખેલાડીને સીધી રમતોમાં હરાવવા એ અનાહત માટે એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ છે.
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