હરમનપ્રીત કૌર લાઈવ ટીવી પર રડી પડી, માઇક ફેંકીને ચાલી ગઈ
હરમનપ્રીત કૌરે ઝિમ્બાબ્વે વિરુદ્ધ ત્રીજી T20 ઈન્ટરનેશનલ મેચમાં 41 બોલમાં અણનમ 91 રનની તોફાની ઈનિંગ રમી હતી.
Published : October 21, 2026 at 2:17 PM IST
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે ઝિમ્બાબ્વે સામેની ત્રીજી ટી20 મેચમાં ભારત તરફથી રમતી વખતે રાયપુરની પીચ પર શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. તે સદીથી ઓછી રહી પણ અણનમ 91 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી. આ ઇનિંગ માટે, તેણીને મેચ પછી પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો. મેચ પ્રેઝન્ટેશન સેરેમની દરમિયાન આ એવોર્ડ પ્રાપ્ત કરતી વખતે, હરમનપ્રીત કૌર પોતાની જાતને કાબૂમાં રાખી શકી નહીં અને તે લાઇવ ટીવી પર રડી પડી. ભૂતપૂર્વ કેપ્ટનની આંખોમાં આંસુ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યા હતા અને તેણી તરત જ માઇક્રોફોન છોડીને ચાલી ગઈ.
હરમનપ્રીત કૌરનો રડવાનો એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં હરમનપ્રીત કૌર ભાવુક દેખાઈ રહી છે. તેના ચહેરા પર દુખાવો સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. તેના ચાહકોને આ દેખાવ ગમ્યો નહીં, કારણ કે તેઓ તેમની પ્રિય મહિલા ક્રિકેટર હરમનપ્રીત કૌરને આ રીતે રડતી જોઈને ખૂબ જ દુઃખી હતા. જોકે, કેટલાક ચાહકો હજુ પણ લાઈવ ટીવી પર મેચ પછી હરમનપ્રીત કૌરના રડવા પાછળનું સાચું કારણ જાણવા માટે ઉત્સુક છે. તો ચાલો આજે અમે તમને તેના વિશે જણાવીએ.
The body language is saying something… Why does Harmanpreet Kaur look so emotional? With the Smriti Mandhana vs Harmanpreet Kaur captaincy debate brewing, is there more happening behind the scenes than we know? 🏏🔥 https://t.co/FPxhVfhu8Q— Abhi (@abhim3010) October 20, 2026
હકીકતમાં, આ મેચમાં, હરમનપ્રીત કૌરે ટીમ માટે 41 બોલનો સામનો કર્યો, 10 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગા ફટકાર્યા અને અણનમ 91 રન બનાવ્યા. આ ઇનિંગ દરમિયાન, હરમનપ્રીત કૌરનો સ્ટ્રાઇક રેટ 221.95 હતો, અને તેને આ ઇનિંગ માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો. જ્યારે તે એવોર્ડ લેવા ગઈ, ત્યારે તે બોલતી વખતે ભાવુક થઈ ગઈ. આ પછી, કોચનું નામ લેતા હરમન રડી પડી.
𝙏𝙝𝙚 𝙢𝙖𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙤𝙛 𝙖 𝙃𝙪𝙧𝙧𝙞𝙘𝙖𝙣𝙚 𝙆𝙣𝙤𝙘𝙠 🌪️ 🎥 @ImHarmanpreet talks turning net practice into matchday confidence and a fearless team mindset 🫡 By @jigsactin | #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/z88YkqDHfQ— BCCI Women (@BCCIWomen) October 21, 2026
હરમનપ્રીત કૌરે જોરદાર જવાબ આપ્યો
જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે આ ઇનિંગ્સનો તેમના માટે શું અર્થ છે, ત્યારે હરમનપ્રીત કૌરે કહ્યું, "મને વચ્ચે ખૂબ મજા આવી. હું અહીં એટલા માટે છું. હું ફક્ત મારી બેટિંગનો આનંદ માણવા માંગુ છું, અને તે સારું છે કે તે રન આવ્યા. જ્યારે મેં પહેલા બોલ પર ચોગ્ગો ફટકાર્યો, ત્યારે મને સમજાયું કે તે સારી પિચ હતી અને બેટ સારી રીતે ચાલી રહ્યું હતું. તે શોટથી મને ઘણો આત્મવિશ્વાસ મળ્યો, અને પછી મેં વિચાર્યું, 'ચાલો, બસ, તમે જાણો છો, આગળ વધીએ અને જોઈએ કે તે કેવી રીતે ચાલે છે.'"
હરમન તેના કોચનું નામ લીધા પછી ભાવુક થઈ ગઈ
એશિયા કપ પછી હરમનને તેની બેટિંગના સભાન વિકાસ અને તેણે જે શોટ પર કામ કર્યું તેના વિશે પૂછવામાં આવ્યું. ભૂતપૂર્વ કેપ્ટને જવાબ આપ્યો, "સારું, મને લાગે છે કે બેટ સ્વિંગ એ એવી વસ્તુ છે જે મારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે, અને હું ફક્ત તે કરવાનું ચાલુ રાખવા માંગુ છું, તેને નેટમાં સુધારતી રહેવા માંગુ છું." હું ફક્ત મારા બેટિંગ કોચ, હિમાંશુ ભૈયાને શ્રેય આપવા માંગુ છું, જેમણે હંમેશા ખૂબ મહેનત કરી છે અને સમજ્યું છે કે હું કેવા પ્રકારની બેટિંગ કરી શકું છું. અમે જ્યારે પણ મળતા, જ્યારે પણ અમે નેટમાં સમય વિતાવતા, ત્યારે તે ફક્ત એટલું જ ઇચ્છતો કે મને નેટમાં પણ એવું જ દબાણ અનુભવાય જેથી જ્યારે હું મેચ રમી રહ્યો હોઉં, ત્યારે મને કોઈ વધારાનું દબાણ ન લાગે, અને મને લાગે છે કે તેની યુક્તિઓ અને તેના વિચારો ખરેખર સારી રીતે કામ કરતા હતા.
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