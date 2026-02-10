ETV Bharat / sports

અમરેલીના ગજેરા કેમ્પસના ખેલાડીઓનો નેશનલ કક્ષાએ ડંકો, 7 મેડલ સાથે ઐતિહાસિક સિદ્ધિ મેળવી

અમરેલીના ગજેરા કેમ્પસના ખેલાડીઓનો નેશનલ કક્ષાએ ડંકો
અમરેલીના ગજેરા કેમ્પસના ખેલાડીઓનો નેશનલ કક્ષાએ ડંકો (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 10, 2026 at 3:31 PM IST

અમરેલી: જિલ્લાના રમતવીરોએ ફરી એકવાર સાબિત કરી દીધું છે કે, અતૂટ શ્રદ્ધા, દ્રઢ સંકલ્પ અને કઠોર મહેનતથી કોઈ પણ સપનું સાકાર કરી શકાય છે. ઉત્તર પ્રદેશના સહારનપુર ખાતે યોજાયેલી SGFI નેશનલ કુરાશ ચેમ્પિયનશીપમાં અમરેલી સ્થિત શ્રીમતી શાંતાબેન હરિભાઈ ગજેરા વિદ્યાસભા કેમ્પસના ખેલાડીઓએ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરી ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.

દેશના 29 રાજ્યો અને 4 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાંથી આવેલા અંદાજે 800 ખેલાડીઓ વચ્ચે યોજાયેલી આ નેશનલ સ્પર્ધામાં ગુજરાતને કુલ 14 મેડલ પ્રાપ્ત થયા હતા, જેમાંથી એકલા ગજેરા કેમ્પસના ખેલાડીઓએ 7 મેડલ જીતતા સમગ્ર રાજ્યમાં અમરેલીનું નામ ગૌરવપૂર્વક ઝળહળ્યું છે. સંસ્થાના ખેલાડીઓએ કુલ 2 ગોલ્ડ, 1 સિલ્વર અને 4 બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવી ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરતાં વિરોધીઓને પરાજય આપ્યો હતો.

શાળાના કેમ્પસ ડાયરેક્ટરે આ સિદ્ધિને અમરેલી માટે ગૌરવની ક્ષણ ગણાવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે નેશનલ કક્ષાએ કુરાશ જેવી રમત સ્પર્ધામાં વિજેતા બનેલા તમામ વિદ્યાર્થીઓ અભિનંદનને પાત્ર છે. સૌથી વિશેષ ગૌરવની વાત એ છે કે ગોલ્ડ મેડલ વિજેતા બે વિદ્યાર્થિનીઓ (1) ધાંધલા વિધિ અને (2) પેથાણી કાવ્યા હવે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા તુર્કિસ્તાન જવા તૈયાર છે.

વિજેતા વિદ્યાર્થિનીઓએ પોતાની સફળતાનો શ્રેય માતા-પિતા, શાળા સંચાલન તથા કોચને આપતાં જણાવ્યું હતું કે સતત માર્ગદર્શન અને પ્રોત્સાહનના કારણે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી શકાઈ છે.

આ અંગે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી એમ.બી. ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, ગ્રામ્ય વિસ્તારથી આવેલા વિદ્યાર્થીઓ નેશનલ કક્ષાએ ભાગ લઈને મેડલ મેળવે તે અત્યંત ગૌરવની બાબત છે. 7 મેડલમાંથી 2 ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત કરનાર આ વિદ્યાર્થીઓ હવે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે, જે સમગ્ર જિલ્લાના શિક્ષણ અને ખેલ ક્ષેત્ર માટે ગૌરવની વાત છે.

નાનકડા અમરેલીથી શરૂ થયેલી આ સફળતાની સફર હવે આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ સુધી પહોંચી છે. ગજેરા સંકુલની બે દીકરીઓએ સાબિત કરી દીધું છે કે સપનાઓ કોઈ સીમામાં બંધાતા નથી. હવે તુર્કિસ્તાનના મેદાનમાં ભારતનો તિરંગો લહેરાવવા આતુર આ ખેલાડીઓ સમગ્ર અમરેલી માટે ગૌરવ અને પ્રેરણાનું પ્રતિક બની છે.

