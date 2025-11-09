ETV Bharat / sports

અમોલ મઝુમદારે દિલ ખોલીને કહ્યું, "આપણે ફિલ્મોમાંથી પ્રેરણા લઈને જીવતા નથી"

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના કોચ અમોલ મઝુમદારે વિશ્વ ચેમ્પિયન બનવા સુધીની પોતાની સફર વિશે ખુલીને વાત કરી છે.

અમોલ મઝુમદાર
અમોલ મઝુમદાર (IANS)
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 જીત્યો. તેમણે 2 નવેમ્બરના રોજ નવી મુંબઈમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 52 રનથી હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો, અને તેમનો પહેલો વર્લ્ડ કપ જીત્યો. ભારતીય ટીમે ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતની મેચ જીતી, ત્યારબાદ દક્ષિણ આફ્રિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ જીત દરમિયાન, ટીમની સાથે એક કોચ હતો જે ક્યારેય ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે રમ્યો ન હતો.

આ બધા છતાં, ટીમ ઇન્ડિયાએ સેમિફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું અને ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો. કોચ અમોલ મઝુમદાર અને તેમની ટીમની રોલરકોસ્ટર સફર ફિલ્મી વાર્તા જેવી લાગી. આખી સફર શાહરૂખ ખાનની ચક દે ઇન્ડિયા જેવી હતી, જે ભારતની સર્વકાલીન સુપરહિટ હોકી ફિલ્મ હતી. હવે, ટીમ ઇન્ડિયાના કોચ અમોલ મઝુમદારે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું, "આપણી જીત કોઈ ફિલ્મ જેવી વસ્તુ નથી."

અમોલ મઝુમદાર અને હરમનપ્રીત કૌર
અમોલ મઝુમદાર અને હરમનપ્રીત કૌર (IANS)

મઝુમદારે વિશ્વ ચેમ્પિયન બનવાની સફર વિશે વાત કરી

મઝુમદારે કહ્યું, "આ વિજય કોઈ ફિલ્મથી પ્રેરિત નહોતો, પરંતુ ટીમના તમામ સભ્યોના સામૂહિક પ્રયાસોથી પ્રેરિત હતો." ટુર્નામેન્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયાની સફર ભાવનાત્મક હતી. અંતે ખેલાડીઓ સાથેની ચર્ચાએ ટીમને એક કરી. આ નિવેદનનો વીડિયો BCCI મહિલા X એકાઉન્ટ દ્વારા શેર કરવામાં આવ્યો હતો.

અમે 7 કલાક અમારી પોતાની દુનિયામાં વિતાવ્યા - અમોલ

અમોલ મજમુદારે કહ્યું, "હું પ્રમાણિક રહીશ. મને નાટક પસંદ નથી. હું સમજું છું કે ટીમ સાથે શું વાત કરવી. સેમિફાઇનલ પહેલા, અમે બહારની દુનિયા ભૂલી ગયા અને એક નવી દુનિયા બનાવી. ફાઇનલ પહેલા, મેં તેમને કહ્યું કે 7 કલાક માટે દુનિયાને બાજુ પર રાખો અને રમત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. ત્યારે જ આપણે ઇતિહાસ લખી શકીશું. તે દિવસે ફાઇનલ પહેલા મેં જે કંઈ કહ્યું તે આયોજનબદ્ધ હતું. તે અચાનક થયું."

હું ભાગ્યશાળી છું કે મને આવી ટીમ મળી - અમોલ

મજુમદારે આગળ કહ્યું, "જો મારે આ ટીમમાં કોઈનું નામ લેવું પડે, તો હું કેપ્ટન હરમનનું નામ લઈશ. અન્ય રમતોમાં, કોચ અને મેનેજર પરિસ્થિતિને સંભાળી શકે છે, પરંતુ ક્રિકેટમાં, કેપ્ટન સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે. કેપ્ટન મેદાન પર નિર્ણયો લે છે. વિશ્વમાં નંબર 1 બનવું, વર્લ્ડ કપ જીતવો એ એક સ્વપ્ન છે." આ કાયમ માટેનું સ્વપ્ન છે. ફક્ત એક ટ્રોફી જીતવી પૂરતી નથી. આ સફર ચાલુ રાખવી જોઈએ. અંતે, ખેલાડીઓ, સપોર્ટ સ્ટાફ અને આ ટીમના દરેકનો આભાર. આવી ટીમ મેળવવાનું મારું ભાગ્ય છે.

