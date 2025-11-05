ETV Bharat / sports

વિશ્વ ચેમ્પિયન ટીમના દ્રોણનું અનોખી રીતે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું, મહિલાઓએ ફૂલોની વર્ષા વચ્ચે તેમને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપ્યું

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના કોચ અમોલ મઝુમદારનું મુંબઈ સ્થિત તેમની સોસાયટીમાં ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. મહિલાઓ દ્વારા તેમને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું.

Published : November 5, 2025 at 3:30 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમને વિશ્વ ચેમ્પિયન બનાવવામાં કોચ અમોલ મઝુમદારે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. મુંબઈના રહેવાસી અમોલ ટીમ ઈન્ડિયા માટે ગુરુ સાબિત થયા, જેમણે દ્રોણની જેમ તેમના વિદ્યાર્થીઓને જીવનની સૌથી મોટી ભેટ આપી. અમોલે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં નોંધપાત્ર ખ્યાતિ મેળવી, પરંતુ આ હોવા છતાં, તે પોતે ક્યારેય ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે રમ્યો નહીં.

હવે, તેમના કોચિંગ હેઠળ, તેમણે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમને તેમના પ્રથમ ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ના ખિતાબ માટે નેતૃત્વ કર્યું છે. જ્યારે અમોલ ઘરે પહોંચ્યો, ત્યારે તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. તેમના સ્વાગત માટે ફૂલો ચડાવવામાં આવ્યા હતા, અને મહિલાઓએ બેટ સાથે ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવા માટે એકઠા થયા હતા. તેમના સમુદાયમાં તેમનું સ્વાગત પહેલા ક્યારેય ન થયું હોય તેવું રીતે કરવામાં આવ્યું હતું.

ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ, અમોલ મઝુમદારનું નિવૃત્તિના 12 વર્ષ પછી ઢોલ અને ટ્રમ્પેટ સાથે તેમના સમુદાયમાં સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે તેઓ વર્લ્ડ કપ જીતીને ઘરે પરત ફર્યા, ત્યારે વિલે પાર્લે સમુદાયે એક અભૂતપૂર્વ ઉજવણી કરી, જે તાજેતરના વર્ષોમાં આ વિસ્તારમાં જોવા મળી ન હતી.

મહિલાઓ અને છોકરીઓની આંખોમાં આંસુ છલકાયા

વિલે પાર્લેમાં વાતાવરણ એવું હતું કે જાણે કોઈ પરિવાર કોઈ પ્રિયજનનું સ્વાગત કરવા માટે ભેગા થયો હોય. જેમ જેમ અમોલ મઝુમદાર તેમના મકાન તરફ આગળ વધ્યા, તેમ તેમ પ્રવેશદ્વાર પર ચામાચીડિયા લહેરાવીને તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ વખતે, ખાસ કરીને મહિલાઓ અને છોકરીઓ ખુશી અને આંસુથી ભરાઈ ગયા. જે લોકો તેમનું સ્વાગત કરવા આવ્યા હતા તેમના માટે, આ ફક્ત વર્લ્ડ કપ જીત નહોતી, પરંતુ તેમના પોતાના પ્રદેશના એક માણસની સફળતા હતી, જેના વિના ભારતીય ટીમ ક્યારેય ઇતિહાસ રચી શકી ન હોત. આ ભવ્ય સ્વાગત દરમિયાન પણ, અમોલ મઝુમદાર હંમેશની જેમ શાંત અને સંયમિત રહ્યા, જે સ્વભાવ માટે તેઓ પ્રખ્યાત છે.

2023 માં ભારતીય મહિલા ટીમના કોચ બન્યા

ભારતીય ટીમમાં તકોના અભાવથી હતાશ થઈને, અમોલ મુઝુમદારે 2014 માં ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી અને કોચિંગ શરૂ કર્યું. ત્યારબાદ તેમણે નેધરલેન્ડ્સ, દક્ષિણ આફ્રિકા અને રાજસ્થાન રોયલ્સ જેવી ટીમો સાથે કામ કર્યું. આ સમય દરમિયાન, તેમણે ઓછા બોલતા પણ દરેક બાબતની ઊંડી સમજ ધરાવતા કોચ તરીકે પ્રતિષ્ઠા મેળવી.

ઓક્ટોબર 2023 માં, તેમને ભારતીય મહિલા ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. તે સમયે, ઘણા લોકોએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો કે જે વ્યક્તિ દેશ માટે ક્યારેય રમ્યો નથી તે કોચ કેવી રીતે બની શકે. વર્લ્ડ કપમાં સતત ત્રણ હારથી પણ તેમના કોચિંગ પર પ્રશ્નો ઉભા થયા, પરંતુ તેમણે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમને વિશ્વ ચેમ્પિયન બનાવીને આ પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા.

તેમની કારકિર્દી કેવી હતી?

અમોલે 1993 માં મુંબઈ સાથે પોતાની પ્રથમ શ્રેણીની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. બે દાયકાથી વધુ લાંબી કારકિર્દીમાં, અમોલ મુઝુમદારે 171 પ્રથમ શ્રેણીની મેચોમાં 11,000 થી વધુ રન બનાવ્યા. આમાં તેણે 30 સદી પણ ફટકારી હતી, પરંતુ કમનસીબે તેને ટીમ ઈન્ડિયા માટે એક પણ મેચ રમવાની તક મળી ન હતી.

