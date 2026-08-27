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અમદાવાદમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030 અને ઓલિમ્પિક્સની તૈયારીઓ અંગે, અમિત શાહની અધ્યક્ષતામાં હાઇપાવર રિવ્યૂ મીટિંગ

આ બેઠકમાં કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રી મનસુખ માંડવીયા, ગુજરાતના ગૃહ અને રમતગમત રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, રાજ્યકક્ષાના રમત ગમત મંત્રી અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

અમિત શાહની અધ્યક્ષતામાં કોમનવેલ્થની તૈયારીઓ અંગે રિવ્યૂ મીટિંગ
અમિત શાહની અધ્યક્ષતામાં કોમનવેલ્થની તૈયારીઓ અંગે રિવ્યૂ મીટિંગ (PTI & IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2026 at 7:29 PM IST

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અમદાવાદ: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પોતાના વતનના 2 દિવસીય પ્રવાસે આવ્યા છે, અમદાવાદના શાહીબાગ ખાતે આવેલા સર્કિટ હાઉસમાં એક ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજાઈ હતી. આ સમીક્ષા બેઠકમાં આગામી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030 અને ભવિષ્યના ઓલિમ્પિક્સના આયોજન માટેની તૈયારીઓ તથા વિશ્વસ્તરીય રમતગમત ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ અંગે ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ બેઠકમાં કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રી મનસુખ માંડવીયા, ગુજરાતના ગૃહ અને રમતગમત રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, રાજ્યકક્ષાના રમત ગમત મંત્રી જયરામ ગામીત તથા રમતગમત વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

બેઠકના મુખ્ય મુદ્દાઓ અને પ્રેઝન્ટેશન

કોમનવેલ્થ રોડમેપ: અમદાવાદમાં આયોજિત થનાર કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030ના માસ્ટર પ્લાન અને સ્ટેડિયમ નિર્માણની પ્રગતિની સમીક્ષા.

ઓલિમ્પિક્સની તૈયારીઓ: ભારત દ્વારા પ્રસ્તાવિત 2036 ઓલિમ્પિક્સની દાવેદારીને ધ્યાનમાં રાખી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્પોર્ટ્સ એનક્લેવ અને સંબંધિત સુવિધાઓના નિર્માણ અંગે ચર્ચા.

સ્પેશિયલ પ્રેઝન્ટેશન: રમતગમત વિભાગના અધિકારીઓ દ્વારા કોમનવેલ્થની ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તૈયારીઓ તેમજ વર્લ્ડ પોલીસ એન્ડ ફાયર ગેમ્સના આયોજન અંગે વિગતવાર પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરાયું હતું.

ઓલિમ્પિક્સ અને CWG મેજબાની માટે ગુજરાતનો માસ્ટરપ્લાન

ભારતમાં વિશ્વસ્તરીય રમતગમતના આયોજન માટે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરને મુખ્ય સેન્ટર તરીકે વિકસાવવામાં આવી રહ્યા છે. સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ એનક્લેવ સહિતની અત્યાધુનિક પાયાની સુવિધાઓ આ વૈશ્વિક સ્પર્ધાઓ માટે સજ્જ કરવામાં આવી રહી છે. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીની આ સમીક્ષા બેઠકથી મેગા સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ્સના આયોજન માટેની કામગીરીને નવી ઊર્જા મળશે. આ તૈયારીઓ ભારતની ઓલિમ્પિક્સ અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ જેવી મોટી સ્પર્ધાઓની મેજબાની કરવાની વ્યાપક ક્ષમતા દર્શાવે છે.

ગઈકાલે હર્ષ સંઘવીની અધ્યક્ષતામાં બેઠક યોજાઈ હતી

અમદાવાદ સર્કિટ હાઉસ ખાતે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની અધ્યક્ષતામાં એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030 અને ભવિષ્યમાં યોજાનારા ઓલિમ્પિક્સના આયોજન માટેના રોડમેપ પર વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની 'વર્લ્ડ પોલીસ એન્ડ ફાયર ગેમ્સ'ના સફળ આયોજન માટેની માળખાકીય સુવિધાઓ અને રાજ્યની સજ્જતા અંગે પણ વિગતવાર માહિતી મેળવી સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.

કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030ની મેજબાની કરશે અમદાવાદ

કોમનવેલ્થ ગેમ્સના ઇતિહાસમાં ભારત બીજી વખત આ ભવ્ય રમતગમત મહોત્સવની મેજબાની કરવા જઈ રહ્યું છે, જેમાં 2030નું યજમાન શહેર અમદાવાદ હશે. આ નિર્ણય ભારત માટે ગૌરવપૂર્ણ છે કારણ કે તે કોમનવેલ્થ ગેમ્સની શતાબ્દી આવૃત્તિ (100મી વર્ષગાંઠ) પણ હશે. અગાઉ, ભારતે 2010 માં દેશની રાજધાની નવી દિલ્હીમાં આ ગેમ્સનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કર્યું હતું. અમદાવાદને યજમાનપદ મળવાથી ભારતનો ગ્લોબલ મલ્ટી-સ્પોર્ટ હબ બનવાનો મહત્વાકાંક્ષી ધ્યેય વધુ મજબૂત બનશે અને દેશની આંતરરાષ્ટ્રીય છબીમાં પણ વધારો થશે.

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