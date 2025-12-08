અમિત પાસીએ T20 ક્રિકેટમાં ધમાલ મચાવી, ડેબ્યૂ મેચમાં જ સદી ફટકારી, વર્લ્ડ રેકોર્ડની બરાબરી કરી
બરોડાના અમિત પાસીએ પોતાની T20 ડેબ્યૂ મેચમાં 44 બોલમાં સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો.
Published : December 8, 2025 at 6:13 PM IST
Century in T20 Debut: બરોડાના 26 વર્ષીય અમિત પાસીએ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2025માં T20 ડેબ્યૂમાં સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો. પાસીએ સોમવાર, 8 ડિસેમ્બરે સર્વિસિસ સામે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી.
સાઉથ આફ્રિકા સામે T20 શ્રેણી માટે રાષ્ટ્રીય ટીમમાં રવાના થયેલા વિકેટકીપર જીતેશ શર્માના સ્થાને અમિત પાસીને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું. આ તકનો લાભ ઉઠાવતા, પાસીએ ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરી અને ધમાકેદાર સદી ફટકારી.
શાનદાર જીત છતાં, બરોડા સુપર લીગ સ્ટેજની રેસમાંથી બહાર
તેણે 55 બોલમાં 114 રન બનાવ્યા, જેમાં 10 ચોગ્ગા અને નવ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે, જેના કારણે બરોડા 20 ઓવરમાં 220/5 સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી. જવાબમાં, સર્વિસિસ 20 ઓવરમાં 207/8 જ બનાવી શકી અને 13 રનથી મેચ હારી ગઈ. એલીટ ગ્રુપ Cમાં સર્વિસિસ સામેની શાનદાર જીત છતાં, બરોડા સુપર લીગ સ્ટેજની રેસમાંથી બહાર થઈ ગયું છે.
AH Pasi 104 runs in 44 balls (9x4, 9x6) Baroda 157/3 #BDAvSER #SMAT #Elite Scorecard:https://t.co/fOqdkDAeaC— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 8, 2025
અમિત પાસી માટે બે મોટી સિદ્ધિઓ
બરોડાના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન અમિત પાસીએ મેચમાં બે મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી. એક એ હતી કે પાસીએ T20 ડેબ્યૂમાં સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોરના વિશ્વ રેકોર્ડની બરાબરી કરી. તેણે મેચમાં 114 રન બનાવ્યા, જે પાકિસ્તાનના બેટ્સમેન બિલાલ આસિફની બરાબરી હતી, જેમણે મે 2015માં ફૈસલાબાદમાં એક સ્થાનિક T20 મેચમાં 48 બોલમાં 114 રન બનાવીને વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો.
બીજી મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ એ હતી કે અમિત પાસી તેના T20 ડેબ્યૂમાં સદી ફટકારનાર ત્રીજા ભારતીય બેટ્સમેન બન્યા. પાસીએ 44 બોલમાં સદી પૂરી કરી. આ પહેલા, પાસી, પંજાબના શિવમ ભાંબરી અને હૈદરાબાદના અક્ષત રેડ્ડીએ આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. નોંધનીય છે કે, ત્રણેય સદી સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં આવી હતી.
T20 ડેબ્યૂમાં સદી ફટકારનારા ભારતીય બેટ્સમેન
- 114 રન, અમિત પાસી (બરોડા) વિરુદ્ધ સર્વિસિસ (2025)
- 106 રન, શિવમ ભાંબરી (પંજાબ) વિરુદ્ધ હિમાચલ પ્રદેશ (2019)
- 105 રન, અક્ષત રેડ્ડી (હૈદરાબાદ) વિરુદ્ધ મુંબઈ (2010)
