"અમેરિકા તમારી સાથે છે" વર્લ્ડ કપ 2026 દરમિયાન અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું મોટું નિવેદન
ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થઈ ગયો છે. ભારતીય ટીમે અમેરિકા સામેની મેચથી પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી. અમેરિકાની ટીમે ભારતને મજબુત ટક્કર આપી હતી.
IND vs USA: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તેમની ટીમને 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા છે. અમેરિકાની ટીમે 7 ફેબ્રુઆરીએ ભારત સામે મેચ રમી હતી, જે તેઓ હારી ગયા હતા. અમેરિકાની ટીમ 10 ફેબ્રુઆરીએ પાકિસ્તાન સામે પોતાની આગામી મેચ રમશે. આ મહત્વપૂર્ણ મેચ પહેલા, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતાની ટીમ વિશે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું હતું.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શું કહ્યું: અમેરિકાની ટીમ 2026 T20 વર્લ્ડ કપ રમવા માટે ભારત આવી છે. આ દરમિયાન, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ટીમ વિશે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું, "મેં હમણાં જ સાંભળ્યું છે કે ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ ભારતમાં યોજાઈ રહ્યો છે! હું ટીમ યુએસએને શુભકામનાઓ પાઠવું છું! અમારી ટીમ ખૂબ જ મજબૂત છે. અમેરિકા તમારી સાથે છે!" અમેરિકાની ટીમ હવે 10 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોના સિંહાલીઝ સ્પોર્ટ્સ ક્લબમાં પાકિસ્તાન સામે રમશે.
શું તેઓ છેલ્લા વર્લ્ડ કપના પ્રદર્શનનું પુનરાવર્તન કરશે?: ટુર્નામેન્ટમાં ટકી રહેવા માટે યુએસ ટીમને પાકિસ્તાન સામે મોટી મેચ જીતવાની જરૂર પડશે. જો તેઓ પાકિસ્તાન સામે હારી જાય, તો તેઓ લીગ સ્ટેજમાંથી બહાર થઈ શકે છે. તેથી, તેમને પાકિસ્તાન સામેની મેચ મોટા અંતરથી જીતવાની જરૂર પડશે. અગાઉ, યુએસએ ટીમે 2024 T20 વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું. તેથી, તેમની ટીમે ફક્ત તે સિદ્ધિનું પુનરાવર્તન કરવાની જરૂર છે.
પહેલી મેચમાં ભારતને આપી ટક્કર
અમેરિકાએ 7 ફેબ્રુઆરીના રોજ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત સામે T20 વર્લ્ડ કપ અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી. આ મેચ અપેક્ષા કરતાં વધુ રોમાંચક રહી હતી, અને અમેરિકાની ટીમે ભારતીય બેટિંગ લાઇન-અપને ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં મૂકી હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારત પર શરૂઆતમાં જ યુએસએના બોલરોએ દબાણ કર્યું હતું. પાવરપ્લેમાં ટીમ ઇન્ડિયાનો સ્કોર 46/4 હતો. અભિષેક શર્મા શૂન્ય રન પર આઉટ થયો હતો, જ્યારે શેડલી વાન શાલ્કવિકે પાવરપ્લેની છેલ્લી ઓવરમાં ત્રણ વિકેટ લઈને ભારતને મોટો ઝટકો આપ્યો હતો.
મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં, કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે આગેવાની લીધી અને 49 બોલમાં અણનમ 84 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. તેમની લડાયક ઇનિંગમાં 10 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. આ સૂર્યકુમારની તેમની પાંચમી T20I ઇનિંગમાં ચોથી અડધી સદી પણ હતી. તેમની કેપ્ટનશીપ ઇનિંગને કારણે, ભારતે 20 ઓવરમાં 161/9 નો સ્પર્ધાત્મક સ્કોર બનાવ્યો. 162 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, યુએસએ ટીમ શરૂઆતથી જ દબાણ હેઠળ હતી. ભારતીય બોલરોએ શાનદાર બોલિંગ કરી અને યુએસએને 132/8 સુધી મર્યાદિત રાખ્યું. મોહમ્મદ સિરાજે શાનદાર બોલિંગ કરી અને 29 રનમાં 3 વિકેટ લીધી, જેનાથી ભારતને 29 રનથી વિજય મળ્યો.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે USA ની ક્રિકેટ ટીમ:
મોનાંક પટેલ (કેપ્ટન), જેસી સિંહ, એન્ડ્રીસ ગોસ, શેહાન જયસૂર્યા, મિલિંદ કુમાર, શાયન જહાંગીર, સતેજા મુક્કામાલા, સંજય કૃષ્ણમૂર્તિ, હરમીત સિંહ, નોસ્તુશ કેન્જીગે, શેડલી વાન શાલ્કવિક, સૌરભ નેત્રાવલકર, અલી ખાન, મોહમ્મદ મોહસીન, શુભમ રંજને.
