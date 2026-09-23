ETV Bharat / sports

અમરાવતી અને વિઝાગ વચ્ચેની મેચ રદ, બંને ટીમોને એક-એક પોઈન્ટ મળ્યો

WAPL 2026: વરસાદને કારણે અમરાવતી અને વિઝાગ વચ્ચેની મેચ પ્રભાવિત થઈ હતી, જેના કારણે મેચ રદ કરવામાં આવી હતી.

અમરાવતી અને વિઝાગ વચ્ચેની મેચ રદ
અમરાવતી અને વિઝાગ વચ્ચેની મેચ રદ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 7:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

WAPL 2026: મહિલા આંધ્ર પ્રીમિયર લીગમાં પહેલી વાર મેચ રદ કરવામાં આવી. બુધવારે અમરાવતી ચેમ્પિયન્સ અને વિઝાગ ફાયરબર્ડ્સ વચ્ચે રમાનારી મેચ વરસાદને કારણે ટોસ વિના પણ રદ કરવામાં આવી. ભારે વરસાદને કારણે અમ્પાયરોએ મેચ રદ કરી. બંને ટીમોને એક-એક પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યો. અમરાવતીમાં આ લીગ તબક્કામાં હજુ બે મેચ બાકી છે.

બે કલાક સુધી વરસાદ બંધ ન થયો

આજે બપોરે 1.30 વાગ્યે મંગલાગિરી સ્ટેડિયમ ખાતે મેચ રમવાની હતી. જોકે, વાવાઝોડાના પ્રભાવને કારણે ભારે વરસાદ પડ્યો. આનાથી રમતમાં વિલંબ થયો. જોકે, અમ્પાયરોએ ઓવરો ટૂંકાવીને મેચ રમવાનો પ્રયાસ કર્યો. પરંતુ બે કલાક રાહ જોયા પછી, વરસાદ બંધ ન થતાં મેચ રદ કરવામાં આવી રહી હોવાની જાહેરાત કરવામાં આવી.

અમરાવતી ટેબલમાં ટોચ પર

આ મેચ રદ થવા સાથે, અમરાવતી પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર પહોંચી ગયું છે. અત્યાર સુધી ચાર મેચ રમી ચૂકેલી અમરાવતી પાંચ પોઈન્ટ સાથે ટોચ પર છે. બે જીત અને એક હાર સાથે, છેલ્લી મેચ રદ કરવામાં આવી હતી. બીજી તરફ, વિઝાગે પોતાનું પોઈન્ટ ખાતું ખોલ્યું. પહેલી ત્રણ મેચમાં હારેલા વિઝાગને છેલ્લી મેચ રદ થયા પછી એક પોઈન્ટ મળ્યો.

બીજી મેચ પણ શંકાસ્પદ છે!

આજે, ગોદાવરી ગોલ્ડન ઇગલ્સ અને રાયલસીમા ઝેન સ્ટાર્સ વચ્ચે WAPL માં બીજી મેચ રમાશે. જોકે, આ મેચ માટે પણ વરસાદનો ભય છે. આ કારણે, રમતની શરૂઆત શંકાસ્પદ છે!

અમરાવતી બાકીની મેચો

  • 24 સપ્ટેમ્બર વિરુદ્ધ ગોદાવરી - સાંજે 5.30 વાગ્યે
  • 25 સપ્ટેમ્બર વિરુદ્ધ રાયલસીમા - સાંજે 5.30 વાગ્યે

WAPL 2026 પોઈન્ટ ટેબલ

  • અમરાવતી ઇ ચેમ્પિયન્સ - 5 પોઈન્ટ - રન રેટ +0.383
  • રાયલસીમા ઝેન સ્ટાર્સ - 4 પોઈન્ટ - રન રેટ +0.643
  • ગોદાવરી ગોલ્ડન ઇગલ્સ - 4 પોઈન્ટ - રન રેટ -0.164
  • વિઝાગ ફાયરબર્ડ્સ - 1 પોઈન્ટ - રન રેટ-0.817

આ પણ વાંચો:

  1. ભારતીય મહિલા હોકી ટીમનો એશિયન ગેમ્સમાં ધમાકો, થાઇલેન્ડને 20-1થી હરાવી જીતની મારી હેટ્રિક
  2. વડોદરાની રિક્ષાચાલકની દીકરી હિમાની હિરાણીએ તુર્કીમાં જીત્યો ગોલ્ડ, રિયલ લાઇફ 'દંગલ' ગર્લની પ્રેરણાદાયી કહાની

TAGGED:

AMARAVATI VS VIZAG MATCH
અમરાવતી અને વિઝાગ મેચ
અમરાવતી બાકીની મેચો
મહિલા આંધ્ર પ્રીમિયર લીગ
WAPL 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.