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WAPL 2026: અમરાવતી ઇ ચેમ્પિયન્સની સતત બીજી જીત, રોમાંચક મુકાબલામાં રાયલસીમાને 7 રને હરાવ્યું

મહિલા આંધ્ર પ્રીમિયર લીગની આજની મેચમાં અમરાવતી ઈ-ચેમ્પિયન્સ ટીમે રાયલસીમા ઝેન સ્ટાર્સને 7 રનથી હરાવીને શાનદાર વિજય મેળવ્યો હતો.

અમરાવતી ઇ ચેમ્પિયન્સની સતત બીજી જીત
અમરાવતી ઇ ચેમ્પિયન્સની સતત બીજી જીત (Eenadu)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 9:00 PM IST

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WAPL 2026: પ્રથમ બેટિંગ કરતા, અમરાવતી ઈ-ચેમ્પિયન્સે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 3 વિકેટના ભોગે કુલ 163 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, રાયલસીમાની ટીમ 9 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 156 રન જ બનાવી શકી હતી. સાઈ પૂજિતાએ શાનદાર પ્રદર્શન કરતા ચાર વિકેટ ઝડપી હતી, જ્યારે કંદરેગુલા દેવિકાએ બે તથા સાઈ દીપ્તિ અને ધારણી જોશીએ એક-એક વિકેટ લીધી હતી. ચાર વિકેટ ઝડપવા બદલ સાઈ પૂજિતાને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' જાહેર કરવામાં આવી હતી.

રયાલસીમાની ટીમે લક્ષ્યનો પીછો કરવાની શરૂઆત મજબૂત રીતે કરી; ટોચના ક્રમના તમામ બેટરોએ બે-અંકનો સ્કોર નોંધાવ્યો, જેનાથી મુકાબલો રોમાંચક બન્યો. ઓપનરો વેમુલાપતિ સેથુ સાઈ (20 રન) અને શુભશ્રી (22 રન)એ મજબૂત પાયો નાખ્યો. ત્યારબાદ, ચોથી વિકેટ પડ્યા બાદ મેદાનમાં ઉતરેલી ગ્રીષ્મા સૈની રેડ્ડીએ શાનદાર લડત આપી; તેણે 24 બોલમાં 39 રન બનાવી જીતની આશા જગાવી અને સિરીશા સાથે મળીને 61 રનની ભાગીદારી નોંધાવી.

એક તબક્કે, રયાલસીમાની ટીમને 50 બોલમાં 60 રનની જરૂર હતી. હાથમાં સાત વિકેટ હોવાથી સરળ જીતની શક્યતા જણાતી હતી. જોકે, જ્યારે રયાલસીમાને 36 બોલમાં 43 રનની જરૂર હતી, ત્યારે પૂજીતાએ ચમત્કાર કરી બતાવ્યો. તેણે 15મી ઓવરના છેલ્લા ત્રણ બોલમાં સતત ત્રણ વિકેટ ઝડપીને હેટ્રિક નોંધાવી અને WAPLમાં આ સિદ્ધિ મેળવનારી પ્રથમ બોલર બની.

આ ઘટનાએ મેચનું પાસું સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યું. ત્યારબાદ, ચેમ્પિયન્સની બોલરોએ નિયમિત અંતરે વિકેટો ઝડપીને રાયલસીમાની ટીમની રન બનાવવાની ગતિને અંકુશમાં રાખી. છેલ્લી ઓવરમાં રાયલસીમાને જીતવા માટે 15 રનની જરૂર હતી, ત્યારે દેવિકાએ માત્ર સાત રન આપ્યા અને પોતાની ટીમની જીત નિશ્ચિત કરી.

અમરાવતી ચેમ્પિયન્સની ઇનિંગ્સ

પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ઓપનર લક્ષ્મીએ અડધી સદી (50 રન) ફટકારીને શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. કેપ્ટન નીરાગટ્ટુ અનુષાએ પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું (46 રન), જ્યારે કટ્રાગડ્ડા દીક્ષાએ શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી (22 બોલમાં 48 રન). રાયલસીમાની બોલરોમાં પૂજિતા અને અનુષાએ એક-એક વિકેટ ઝડપી હતી.

અમરાવતી ચેમ્પિયન્સ ટોચના સ્થાને

આ જીત સાથે, અમરાવતી ચેમ્પિયન્સ ટીમે પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે. અત્યાર સુધીમાં બે મેચ રમીને બંનેમાં જીત મેળવ્યા બાદ, તેઓ ચાર પોઈન્ટ સાથે સ્ટેન્ડિંગમાં મોખરે છે. રાયલસીમાની ટીમ બીજા સ્થાને છે. ગઈકાલે, ચેમ્પિયન્સ ટીમે વિઝાગ ટીમ સામેની તેમની શરૂઆતની મેચ 17 રનથી જીતી હતી.

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AMARAVATI E CHAMPIONS
અમરાવતી ઈ ચેમ્પિયન્સ
મહિલા આંધ્ર પ્રીમિયર લી
અમરાવતી ઇ ચેમ્પિયન્સની મેચ
WAPL 2026

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