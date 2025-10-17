એલિસા હીલીએ ઇતિહાસ રચ્યો, સદી ફટકારીને ઓસ્ટ્રેલિયાને સેમિફાઇનલમાં પહોંચવામાં મદદ કરી
ઓસ્ટ્રેલિયાની કેપ્ટન એલિસા હીલીએ ODI વર્લ્ડ કપમાં એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તેની ટીમ સેમિફાઇનલમાં પહોંચી ગઈ છે.
હૈદરાબાદ: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025માં દરરોજ રેકોર્ડ બની રહ્યા છે. આ ક્રમમાં, ઓસ્ટ્રેલિયાની કેપ્ટન એલિસા હીલીએ ગુરુવારની મેચમાં એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો. તેણીની વિસ્ફોટક સદીએ તેની ટીમને 10 વિકેટથી વિજય અપાવ્યો, જેના કારણે તે ટુર્નામેન્ટની સેમિફાઇનલમાં પહોંચનારી પ્રથમ ટીમ બની.
એલિસા હીલીએ ગુરુવારે વિશાખાપટ્ટનમના ACA-VDCA ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં પોતાનું પ્રભાવશાળી ફોર્મ ચાલુ રાખ્યું અને ઓસ્ટ્રેલિયાને બાંગ્લાદેશ સામે વિજય અપાવ્યો. એલિસા હીલીએ 77 બોલમાં 20 ચોગ્ગા સહિત 113 રન બનાવીને બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું અને ક્રીઝ પર રહીને અનેક રેકોર્ડ તોડ્યા. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 199 રનના લક્ષ્યનો પીછો ફક્ત 24.5 ઓવરમાં જ કર્યો અને બધી 10 વિકેટ બાકી હતી.
મહિલા ODI વર્લ્ડ કપમાં બીજી સૌથી ઝડપી સદી
હીલીએ ફક્ત 73 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી. આ પહેલા, ઇંગ્લેન્ડની નેટ સાયવર-બ્રન્ટે મહિલા ODI વર્લ્ડ કપમાં બીજી સૌથી ઝડપી સદી ફટકારી હતી, તેણે 2017 માં પાકિસ્તાન સામે માત્ર 76 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. આ યાદીમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝની ડિએન્ડ્રા ડોટિન ટોચ પર છે, જેણે 2017 માં પાકિસ્તાન સામે 71 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. આ ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં તેની ચોથી સદી હતી, જેના કારણે તે ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારનારી ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડી બની હતી. આ પહેલા, મેગ લેનિંગ ત્રણ સદી સાથે ટોચ પર હતી.
ઓસ્ટ્રેલિયાએ બાંગ્લાદેશને 198/9 સુધી મર્યાદિત રાખ્યું
બાંગ્લાદેશે મજબૂત ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ સામે પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, પરંતુ તેમના બેટ્સમેનોએ વિરોધી બોલરો દ્વારા ઉભા કરાયેલા મુશ્કેલ પડકારોનો કોઈ જવાબ આપ્યો નહીં. શોભના મોસ્ટારી (અણનમ 66) અને રૂબિયા હૈદર (44) એ થોડી લડાઈ બતાવી, પરંતુ બાકીના બેટ્સમેન ઓછા સ્કોર પર આઉટ થયા. ઓસ્ટ્રેલિયન બોલરો દ્વારા સામૂહિક પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, કારણ કે એશ્લે ગાર્ડનર, એનાબેલ સધરલેન્ડ, અલાના કિંગ અને જ્યોર્જિયા વેરહામે બે-બે વિકેટ લઈને બાંગ્લાદેશને 198/9 સુધી મર્યાદિત રાખ્યું હતું.
ઓસ્ટ્રેલિયાએ સરળતાથી લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કર્યું, મેચ 10 વિકેટથી જીતી લીધી. હીલીએ અણનમ 113 રન બનાવ્યા, જ્યારે ફોબી લિચફિલ્ડે 84 રન બનાવ્યા. આ જોડીએ ફક્ત 24.5 ઓવરમાં પીછો પૂર્ણ કર્યો.
મહિલા વર્લ્ડ કપમાં સતત સદીઓ
1997માં ડેબી હોકલી (100 અને 100*)
2022માં એલિસા હીલી (129 અને 170)
2025માં એલિસા હીલી (142 અને 113*)
