અલીપોર કોર્ટે મોહમ્મદ શમીને આપી રાહત, ચેક બાઉન્સ કેસમાં નિર્દોષ જાહેર
અલીપુર કોર્ટે હસીન જહાં દ્વારા શમી સામે લગાવવામાં આવેલા એક લાખ રૂપિયાના ચેક બાઉન્સ થવાના આરોપ અંગેના કેસની સુનાવણી કરી છે.
Published : May 20, 2026 at 5:48 PM IST
MOHAMMED SHAMI: અલીપોર કોર્ટે ભારતીય ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમીને ચેક બાઉન્સ કેસમાં રાહત આપી છે. કોર્ટે તેને નિર્દોષ જાહેર કર્યો છે. ખાસ કરીને, શમીની અલગ રહેતી પત્ની હસીન જહાંએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે શમી દ્વારા ઘરના ખર્ચ માટે આપવામાં આવેલ ₹1 લાખનો ચેક બાઉન્સ થઈ ગયો હતો. આ મામલાની સુનાવણી કર્યા પછી, અલીપોર કોર્ટે બુધવારે પોતાનો ચુકાદો આપ્યો, જેમાં શમીને આ કેસમાં તમામ આરોપોમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યો.
શમી દર મહિને ₹4 લાખ ભરણપોષણ ચૂકવે છે
મોહમ્મદ શમી અને તેની અલગ રહેતી પત્ની હસીન જહાં વચ્ચે લાંબા સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. ગયા વર્ષે જુલાઈમાં, કલકત્તા હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ અજય કુમાર મુખર્જીએ શમીને તેની પત્ની અને પુત્રીને ₹4 લાખનું માસિક ભરણપોષણ ભથ્થું ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. ત્યારબાદ, હસીન જહાંએ આ રકમ વધારીને ₹10 લાખ કરવાની માંગણી સાથે સુપ્રીમ કોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો.
Cricketer Mohammed Shami has been acquitted by the Alipore Court in a cheque bounce case filed by his estranged wife, Hasin Jahan. Jahan had alleged that a cheque of ₹1 lakh given by Shami towards household expenses had bounced. Delivering its verdict today, the court acquitted… pic.twitter.com/NvPrrCFPtK— IANS (@ians_india) May 20, 2026
આદેશમાં શું કહેવામાં આવ્યું?
જસ્ટિસ અજય કુમાર મુખર્જીએ આપેલા આદેશમાં જણાવાયું છે કે: "મારા મતે, અરજદાર નંબર 1 (હસીન જહાં) માટે દર મહિને ₹1,50,000 અને તેની પુત્રી માટે ₹2,50,000 ની રકમ બંને અરજદારો માટે નાણાકીય સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે યોગ્ય રહેશે જ્યાં સુધી મામલો આખરે ઉકેલાઈ ન જાય." આદેશમાં વધુમાં ઉમેરાયું છે: "જોકે, અરજદારના બાળકના સંદર્ભમાં, પતિ/વિરોધી પક્ષ (શમી) ઉપરોક્ત રકમ ઉપરાંત તેના શિક્ષણ અને/અથવા અન્ય વાજબી ખર્ચ માટે સ્વેચ્છાએ સહાય પૂરી પાડવા માટે હંમેશા સ્વતંત્ર રહેશે."
2014 માં લગ્ન થયા
2014 માં, કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ ની ભૂતપૂર્વ મોડેલ અને ચીયરલીડર હસીન જહાં એ મોહમ્મદ શમી સાથે લગ્ન કર્યા. 2015 માં એક પુત્રીનો જન્મ થયો. ત્યારબાદ, 2018 માં, હસીન જહાં એ મોહમ્મદ શમી પર ઘરેલુ હિંસા, દહેજ ઉત્પીડન અને મેચ ફિક્સિંગના આરોપો લગાવ્યા ત્યારે તેમના સંબંધોમાં ખટાશ આવી ગઈ. તેણીએ એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે શમીએ ઘર માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાનું બંધ કરી દીધું છે.
2023 માં, લાંબા સમય સુધી અલગ થયા પછી, તેની પુત્રી આયરા સાથે ફરી મળ્યા પછી, મોહમ્મદ શમીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક ભાવનાત્મક પોસ્ટ શેર કરી. તેણે લખ્યું, "આટલા લાંબા સમય પછી જ્યારે મેં તેને ફરીથી જોઈ ત્યારે સમય સ્થિર થઈ ગયો. બેબો, હું તને શબ્દો કરતાં વધુ પ્રેમ કરું છું." આ પોસ્ટને માત્ર એક કલાકમાં 1,60,000 થી વધુ લાઈક્સ મળી હતી.
