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એલેક્ઝાન્ડર ઝ્વેરેવે રચ્યો ઇતિહાસ, બેન શેલ્ટનને હરાવીને કારકિર્દીનું પ્રથમ યુએસ ઓપન ટાઇટલ જીત્યું

એલેક્ઝાન્ડર ઝ્વેરેવે યુએસ ઓપન 2026ની પુરુષ સિંગલ્સ ફાઇનલમાં બેન શેલ્ટનને હરાવ્યો. આ જીત સાથે, તે પ્રથમ વખત યુએસ ઓપનનું ટાઇટલ જીતવામાં સફળ રહ્યો.

એલેક્ઝાન્ડર ઝ્વેરેવે રચ્યો ઇતિહાસ
એલેક્ઝાન્ડર ઝ્વેરેવે રચ્યો ઇતિહાસ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2026 at 12:58 PM IST

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US OPEN 2026: US ઓપન 2026ની પુરુષ સિંગલ્સ ફાઈનલ એલેક્ઝાન્ડર ઝ્વેરેવ અને બેન શેલ્ટન વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મુકાબલો ચાર સેટ સુધી ચાલ્યો હતો, જેમાં એલેક્ઝાન્ડર ઝ્વેરેવ વિજેતા બન્યો અને પોતાની કારકિર્દીમાં પ્રથમ વખત US ઓપનનું ટાઇટલ જીત્યું. આર્થર એશ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ મેચ દરમિયાન અમેરિકન ચાહકોના પ્રિય બેન શેલ્ટનને ભારે સમર્થન મળ્યું હોવા છતાં, અંતે ઝ્વેરેવનો વિજય થયો અને તેમણે આ જીત સાથે ઈતિહાસ રચ્યો.

એલેક્ઝાન્ડર ઝ્વેરેવે US ઓપન ફાઈનલ જીતી

એલેક્ઝાન્ડર ઝ્વેરેવે US ઓપન 2026ની પુરુષ સિંગલ્સ ફાઈનલના પ્રથમ સેટમાં વર્ચસ્વ જમાવ્યું હતું; તેમણે આ સેટ 6-3થી જીતીને બેન શેલ્ટનને દબાણમાં લાવી દીધા હતા. બીજો સેટ ટાઈ-બ્રેકર સુધી પહોંચ્યો હતો, જેમાં ઝ્વેરેવે 7-2ના સ્કોર સાથે બાજી મારી હતી. ત્રીજા સેટમાં 23 વર્ષીય શેલ્ટને જોરદાર વાપસી કરી હતી. એક તબક્કે સ્કોર 5-5થી બરાબર હતો, પરંતુ ત્યારબાદ બેને બે શાનદાર શોટ્સ ફટકારીને 7-5થી સેટ પોતાના નામે કર્યો હતો.

ચાહકોને આશા હતી કે બેન શેલ્ટન ચોથો સેટ જીતીને મેચને નિર્ણાયક સેટ સુધી લઈ જશે. જોકે, એલેક્ઝાન્ડર ઝ્વેરેવે તે આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું અને સેટમાં સંપૂર્ણ વર્ચસ્વ જમાવીને તેને 6-2થી જીતી લીધો. આ સાથે, એલેક્ઝાન્ડર ઝ્વેરેવે પુરુષ સિંગલ્સની ફાઇનલમાં વિજય મેળવ્યો અને યુએસ ઓપનનું ટાઇટલ જીતી લીધું.

મેચનો અંત એક રમુજી રીતે આવ્યો

એલેક્ઝાન્ડર પોતાની લયમાં હતો અને તેને ખ્યાલ જ ન આવ્યો કે મેચ પૂરી થઈ ગઈ છે અને તે જીતી ગયો છે; તેણે અજાણતા જ બોલને નેટની પેલે પાર ફટકારી દીધો. આ જોઈને પ્રેક્ષકો ખડખડાટ હસી પડ્યા. જ્યારે તેણે મોટી સ્ક્રીન પર જોયું કે તે જીતી ગયો છે, ત્યારે જ તેણે ઉજવણી કરવાનું શરૂ કર્યું.

ઝ્વેરેવે તેનું બીજું ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ જીત્યું

29 વર્ષીય એલેક્ઝાન્ડર ઝ્વેરેવ માટે વર્ષ 2026 શાનદાર સાબિત થયું. તેણે ફ્રેન્ચ ઓપનની રોમાંચક પાંચ-સેટની ફાઇનલમાં ફ્લાવિયો કોબોલીને હરાવીને તેની કારકિર્દીનું પ્રથમ ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ જીત્યું હતું. હવે, યુએસ ઓપનની પુરુષ સિંગલ્સ ફાઇનલ જીતીને ઝ્વેરેવે તેની કારકિર્દીનું બીજું ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ હાંસલ કર્યું છે. અગાઉ, એલેક્ઝાન્ડર 2020 યુએસ ઓપન, 2024 ફ્રેન્ચ ઓપન અને 2025 ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનમાં રનર-અપ (ઉપવિજેતા) રહ્યો હતો. વારંવાર નિરાશાનો સામનો કર્યા બાદ, આખરે 2026માં તેનું નસીબ બદલાયું અને તે બે વખતનો ગ્રાન્ડ સ્લેમ ચેમ્પિયન બનવામાં સફળ રહ્યો.

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ALEXANDER ZVEREV WON US OPEN 2026
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યુએસ ઓપન 2026 પુરુષ સિંગલ્સ ફાઇનલ
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