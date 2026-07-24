ટીમ ઈન્ડિયાના આ બે સ્ટાર બોલર DSP બન્યા, મુખ્યમંત્રીએ નિમણૂક પત્રો આપ્યા
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓ આકાશ દીપ અને મુકેશ કુમારને આજ રોજ બિહાર સરકાર દ્વારા DSP તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
Published : July 24, 2026 at 3:24 PM IST
Indian pacers appointed DSP: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના બે ખેલાડીઓ, આકાશ દીપ અને મુકેશ કુમારને બિહાર સરકાર તરફથી એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ મળી છે; 24 જુલાઈના રોજ, બંનેને 'મેડલ લાઓ, નોકરી પાઓ' (મેડલ લાવો, નોકરી મેળવો) યોજના હેઠળ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (DSP) તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. પટનાના ઉર્જા ઓડિટોરિયમમાં આયોજિત એક સમારોહમાં, ઝડપી બોલર આકાશ દીપ અને મુકેશ કુમારને DSP તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે રમતવીર પીયૂષ રાજને સબ-ઇન્સ્પેક્ટર (SI) તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ઉપરાંત, નાયબ મુખ્યમંત્રી વિજય કુમાર ચૌધરી અને રમતગમત મંત્રી શ્રેયસી સિંહ પણ હાજર રહ્યા હતા.
બિહારના 19 ખેલાડીઓને નિમણૂક પત્રો એનાયત કરાયા
પટણાના ઉર્જા ઓડિટોરિયમ ખાતે આયોજિત એક સમારોહમાં, બિહારના નાયબ મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીએ 'મેડલ લાઓ, નોકરી પાઓ' (મેડલ લાવો, નોકરી મેળવો) યોજના હેઠળ આકાશ દીપ અને મુકેશ કુમાર - તેમજ 17 અન્ય રમતવીરોને નિમણૂક પત્રો સોંપ્યા, જેનાથી તેઓ સરકારી સેવામાં જોડાયા. આ જૂથમાં રમતવીર પિયુષ રાજ અને પાંચ પેરા-એથ્લેટ્સ, વિવિધ રમત શાખાઓના ખેલાડીઓનો સમાવેશ થતો હતો. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન, નાયબ મુખ્યમંત્રીએ રમતગમત શિષ્યવૃત્તિ પસંદગી પત્રો અને રોકડ પુરસ્કારો પણ રજૂ કર્યા. બિહાર સરકારે જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા બે વર્ષમાં વિવિધ રમતોમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરનારા કુલ 180 રમતવીરોને હવે વિવિધ સરકારી વિભાગોમાં નિમણૂક આપવામાં આવી છે.
#WATCH | Patna: Under 'Medal Lao Naukri Pao' policy, Bihar CM Samrat Choudhary distributes appointment letters among eligible candidates. pic.twitter.com/6kVKaamUK3— ANI (@ANI) July 24, 2026
ખેલાડી સેતુ મિશ્રાને ₹37.50 લાખનો રોકડ પુરસ્કાર મળ્યો
આ કાર્યક્રમ દરમિયાન, બિહાર સરકારે એશિયન અંડર-23 ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ અને 2026 એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં સિલ્વર મેડલ જીતનાર સેતુ મિશ્રાને ₹37.50 લાખનું ઇનામ આપ્યું. વધુમાં, આ જ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનાર ખેલાડી ભાસ્કર કુમારને ₹2 લાખનું ઇનામ આપવામાં આવ્યું. નોંધનીય છે કે બિહાર સરકાર રમતવીરોની સિદ્ધિઓનું સન્માન કરવાની સાથે રમત પ્રતિભાને પ્રોત્સાહન આપવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે.
#WATCH | Patna: Bihar CM Samrat Choudhary says, " this is a unique day for bihar. under 'medal lao naukri pao' policy, about 19 sportspersons are being given appointment letters. people used to say that if you study, you would go ahead and get government jobs. but this is the… https://t.co/aXQeiB81wQ pic.twitter.com/7wgEjfMxIr— ANI (@ANI) July 24, 2026
બંને ફાસ્ટ બોલર હાલમાં ટીમની બહાર છે
ટીમ ઇન્ડિયાના બંને ફાસ્ટ બોલર, આકાશ દીપ અને મુકેશ કુમાર, હાલમાં ટીમની બહાર છે અને તેઓ વાપસી પર નજર રાખી રહ્યા છે. આકાશ દીપ ઈજાને કારણે આખી IPL 2026 સીઝન ચૂકી ગયો હતો, અને બધાની નજર તે ક્યારે મેદાનમાં પાછો ફરશે તેના પર છે. દરમિયાન, મુકેશ કુમાર IPL 2026 માં દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે રમ્યો હતો, પરંતુ તેનું પ્રદર્શન અપેક્ષાઓ પર ખરું ઉતર્યું ન હતું.
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