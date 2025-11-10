સુરત ખાતે ઇતિહાસ રચાયો: આકાશ ચૌધરીએ 11 બોલમાં 50 રન ફટકારી ફર્સ્ટ-ક્લાસનો સૌથી ઝડપી અર્ધસતકનો રેકોર્ડ તોડ્યો!
Published : November 10, 2025 at 7:25 PM IST|
Updated : November 10, 2025 at 8:45 PM IST
સુરત: સી.કે. પીઠાવાલા સ્ટેડિયમ ખાતે રણજી ટ્રોફીની એક મેચમાં મેઘાલય તરફથી રમી રહેલા 25 વર્ષીય ક્રિકેટર આકાશ ચૌધરીએ ઇતિહાસ રચી દીધો છે. અરુણાચલ પ્રદેશ સામેની મેચમાં આકાશે માત્ર 11 બોલમાં અણનમ 50 રન ફટકારીને ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો છે.
મૂળભૂત રીતે ફાસ્ટ બોલર તરીકે જાણીતા આકાશે 8મા ક્રમે બેટિંગમાં ઉતરીને છગ્ગાની હારમાળા સર્જી દીધી હતી. તેના આ ધાકડ પર્ફોર્મન્સથી સૌ કોઈનું ધ્યાન તેના તરફ ખેંચાયું છે, અને હવે તે ફાસ્ટ બોલિંગ સાથે ઓલરાઉન્ડર તરીકે પણ ઊભરી આવ્યો છે.
'મહાદેવની કૃપા': રાતોરાત સ્ટાર બનવાની સફર
રેકોર્ડ સર્જ્યા બાદ આકાશ ચૌધરીએ પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, "મહેનત તો પહેલાંથી જ ચાલી રહી હતી, પણ એવું નહોતું વિચાર્યું કે આમ અચાનક આવીને મારો રેકોર્ડ બનશે. હું સામાન્ય રીતે ફાસ્ટ બોલર છું અને મને બેટિંગની તક ઓછી મળે છે. આ ગેમમાં ઓછી ઓવર્સ હતી અને મને સારી તક મળી. હું આને મહાદેવની કૃપા જ કહી શકું કે મારી બેટિંગ ટીમ માટે કામ આવી ગઈ."
સિક્સરના વરસાદ વિશે તેણે કહ્યું કે શરૂઆતમાં બે છગ્ગા લાગ્યા. "ત્રીજો છગ્ગો માર્યા પછી થોડુંક મગજમાં આવ્યું કે હવે છ છગ્ગા મારવાનો પ્રયત્ન કરી શકીએ છીએ," અને ત્યાર પછી સતત છગ્ગા વાગ્યા. તેનો ઇરાદો ફક્ત "ઓછા બોલમાં વધુમાં વધુ રન" બનાવવાનો હતો, ટીમ પરનું દબાણ વધારવાનો નહીં.
પિતા વેલ્ડર અને સીવણકામ કરતા માતાનો સંઘર્ષ
આકાશ ચૌધરીની ક્રિકેટની સફર સંઘર્ષ અને સાદગીથી ભરેલી છે. તેણે જણાવ્યું કે, તેણે નાનપણમાં કોઈ પ્રોફેશનલ ટ્રેનિંગ લીધી નથી, પરંતુ ટેનિસ બોલથી ક્રિકેટ રમતો હતો.
"મારા પપ્પા વેલ્ડિંગનું કામ કરીને ઘર ચલાવતા હતા અને મમ્મી ટેલરિંગનું કામ (સીવણકામ) કરતી હતી. અમે ત્રણ ભાઈ-બહેન છીએ. મારા દીદી અને મારા માટે તેમણે ખૂબ મહેનત કરી. ડેબ્યુ કર્યા પછી મેચ ફી આવવા લાગી અને પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ થોડી સારી થઈ." તેણે સંઘર્ષને જીવનનો ભાગ ગણાવ્યો અને કહ્યું કે તે વિશે વધારે વાત કરવા માંગતો નથી.
સપનું: ઇન્ડિયા અને IPL
પોતાના ભવિષ્યના લક્ષ્યો વિશે આકાશે સ્પષ્ટતા કરી કે તેનો પ્રથમ ગોલ ટીમને 'ઇલિટ ગ્રુપ'માં પહોંચાડવાનો છે અને વ્યક્તિગત રીતે 100 ફર્સ્ટ-ક્લાસ વિકેટ પૂરી કરવાનો છે. જોકે, તેનો અલ્ટિમેટ ગોલ છે – "ભારત માટે રમવું અને IPL (આઇપીએલ) રમવું, કારણ કે IPL પ્લેટફોર્મ મને એ બધું આપી શકે છે, જે હું ઈચ્છું છું."
