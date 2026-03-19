અજિત અગરકર વર્લ્ડ કપ 2027 સુધી મુખ્ય પસંદગીકાર રહેશે? BCCI ને કાર્યકાળ વધારવા કરી વિનંતી
અજિત અગરકરે બીસીસીઆઈને મુખ્ય પસંદગીકાર તરીકેનો તેમનો કાર્યકાળ 2027ના વનડે વર્લ્ડ કપ સુધી લંબાવવાની વિનંતી કરી છે.
Published : March 19, 2026 at 4:34 PM IST
AJIT AGARKAR SEEKS EXTENSION: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) ના મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરે બોર્ડને તેમનો કાર્યકાળ વધારવાની વિનંતી કરી છે. સમાચાર એજન્સી IANS અનુસાર, અગરકરે બોર્ડને 2027 ODI વર્લ્ડ કપ સુધી તેમનો કાર્યકાળ વધારવાની વિનંતી કરી છે. 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતની જીત બાદ અગરકરે આ વિનંતી કરી હતી.
જૂન 2023 માં મુખ્ય પસંદગીકાર તરીકે નિયુક્ત
અગરકર જૂન 2023 થી ભારતીય ટીમના મુખ્ય પસંદગીકાર તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, ટીમ ઈન્ડિયાએ મર્યાદિત ઓવરના ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. IPL પહેલા 2025 માં તેમનો કરાર રિન્યૂ કરવામાં આવ્યો હતો. BCCI એ તેમને 2024 T20 વર્લ્ડ કપ અને 2025 ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતવા બદલ પુરસ્કાર આપ્યો હતો. વધુમાં, ટીમે 2023 અને 2025 માં એશિયા કપ ટાઇટલ પણ જીત્યા હતા.
— Sam (@Cricsam01) March 19, 2026
BCCI sources said – “Ajit Agarkar has requested an extension as Chief Selector until the 2027 ODI World Cup, and with no better options available, the board is likely to agree!” 🤯🔥pic.twitter.com/TAwY2AGdfC
ટીમ ઈન્ડિયાએ તાજેતરમાં જ ફરી એકવાર T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો છે. ઘરઆંગણે સફળતાપૂર્વક ટાઇટલ બચાવ્યાના એક અઠવાડિયા પછી, અગરકરે BCCI સમક્ષ આ માંગણી મૂકી છે. તેથી, BCCI આનો કેવી પ્રતિક્રિયા આપે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે. 2025 IPL પહેલા જ તેમનો કાર્યકાળ એક વર્ષ માટે લંબાવી દેવામાં આવ્યો હતો.
રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં પ્રશ્નો ઉભા થાય છે
જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયાએ સફેદ બોલ ક્રિકેટમાં નવી ઊંચાઈઓ સર કરી છે, ત્યારે ટીમે રેડ-બોલ ફોર્મેટમાં પોતાનું વર્ચસ્વ ગુમાવી દીધું છે. સૌપ્રથમ, ટીમ ઈન્ડિયાએ ઘરઆંગણે ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટેસ્ટ શ્રેણી ગુમાવી હતી. ત્યારબાદ, ટીમને ઓસ્ટ્રેલિયામાં બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફીમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો - આ ખિતાબ તેણે અગાઉના બે વખત સતત જીત્યો હતો. તાજેતરમાં, ટીમને બીજી ટેસ્ટ શ્રેણીમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, આ વખતે દક્ષિણ આફ્રિકાના હાથે, તેના ઘરઆંગણે. આ સંદર્ભને ધ્યાનમાં રાખીને, BCCI કોઈપણ નિર્ણય લેતા પહેલા નિઃશંકપણે આ બાબત પર ગંભીરતાથી વિચાર કરશે.
બીસીસીઆઈમાં ચર્ચા ચાલુ છે
અહેવાલો અનુસાર, બીસીસીઆઈ હાલમાં આ માંગણી પર વિચાર કરી રહ્યું છે. આંતરિક ચર્ચાઓ પણ સૂચવે છે કે પશ્ચિમ ઝોનનો એક ભૂતપૂર્વ ભારતીય ખેલાડી આ પદ માટે દાવેદાર હોઈ શકે છે; જોકે, હજુ સુધી કોઈ નક્કર નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. એ સ્પષ્ટ છે કે બોર્ડમાં હાલમાં અગરકરના ભવિષ્ય અંગે ગંભીર ચર્ચા ચાલી રહી છે.
