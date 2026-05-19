અફઘાનિસ્તાન સામે ટીમ ઈન્ડિયામાં વૈભવ સૂર્યવંશીને તક કેમ ન મળી? અજિત અગરકર આપ્યો જવાબ
અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી ODI અને ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વૈભવ સૂર્યવંશીને ટીમમાં સ્થાન મળ્યું નથી.
Published : May 19, 2026 at 8:38 PM IST
IND vs AFG: 2026 IPL સીઝનના સમાપન પછી, ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓ અફઘાનિસ્તાન સામે ટેસ્ટ અને ODI શ્રેણીમાં રમવા માટે તૈયાર છે. BCCI એ આ આગામી શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી છે. શુભમન ગિલને બંને ફોર્મેટ માટે કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, અને તેમના નેતૃત્વમાં, એક યુવા ટીમ ઈન્ડિયા અફઘાનિસ્તાન સામે મેદાનમાં ઉતરશે. દરેકના મનમાં જે નામો છે તેમાં, વૈભવ સૂર્યવંશી એક એવા નામ હતા જે ટીમ ઈન્ડિયામાં સંભવિત પ્રવેશ અંગે સૌથી વધુ ચર્ચા જગાવી રહ્યા હતા. જોકે, તેમણે હજુ સુધી ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું નથી; અજિત અગરકરે તેમની પસંદગી કેમ ન થઈ તે અંગે સ્પષ્ટતા આપી છે.
વૈભવ સૂર્યવંશીએ ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન કેમ સ્થાન ના મળ્યું
વૈભવ સૂર્યવંશી, જેમણે 2025 માં પોતાની બેટિંગ કુશળતાના બળ પર સમગ્ર ક્રિકેટ જગત પર અમીટ છાપ છોડી હતી, તે 2026 માં પણ સતત શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. 2026 ની આઈપીએલમાં પણ, તે રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે સતત રન બનાવી રહ્યો છે. આ બધું હોવા છતાં, તેણે હજુ સુધી ટીમ ઈન્ડિયામાં પ્રવેશ કર્યો નથી.
Chief Selector Ajit Agarkar:- " vaibhav sooryavanshi has done well, but let's not forget yashasvi jaiswal. as impressive as he is, jaiswal has done as well. vaibhav has done well to get to the a team, hope he does well there."<="" p>— ians (@ians_india) May 19, 2026
ટીમની જાહેરાત પછી, જ્યારે મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરને આ બાબતે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે તેમણે કહ્યું, "વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઉત્તમ પ્રદર્શન કર્યું છે, પરંતુ આપણે યશસ્વી જયસ્વાલને અવગણી શકીએ નહીં. જયસ્વાલે પણ આવું જ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. વૈભવે સારું પ્રદર્શન કર્યું હોવાથી, તેણે ઇન્ડિયા એ ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. અમને આશા છે કે તે ત્યાં મજબૂત પ્રદર્શન કરશે."
IPL 2026 માં વૈભવની વિસ્ફોટક બેટિંગ
IPL 2026 માં વૈભવ સૂર્યવંશીનું બેટ એકદમ આગ પર છે. રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે બેટિંગ કરતા, તે સતત ઓરેન્જ કેપ માટે દાવેદાર રહ્યો છે. આ સિઝનમાં તેણે રમેલી 12 ઇનિંગ્સમાં અત્યાર સુધી તેણે 40.50 ની સરેરાશથી 486 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ પ્રભાવશાળી 234.78 રહ્યો છે. દરેકને આશા છે કે તે શ્રીલંકા અને અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી શ્રેણીમાં ઇન્ડિયા A વતી રમતી વખતે મજબૂત પ્રદર્શન કરશે.
