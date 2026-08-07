અજિંક્ય રહાણેએ હવે T20 રમશે, આ ટીમ માટે રમતો જોવા મળશે
અજિંક્ય રહાણેએ 30 જુલાઈના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી.
Published : August 7, 2026 at 4:13 PM IST
AJINKYA RAHANE: 30 જુલાઈની સવારે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ જાહેર કરનાર ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અજિંક્ય રહાણે પોતાની કારકિર્દીમાં પહેલી વાર કોઈ વિદેશી T20 લીગમાં રમવા માટે તૈયાર છે. 26 ઓગસ્ટથી શરૂ થનારી યુરોપિયન T20 પ્રીમિયર લીગ (ETPL) ની શરૂઆતની સીઝન માટે તે એમ્સ્ટરડેમ ફ્લેમ્સ ટીમમાં માર્કી પ્લેયર તરીકે જોડાયો છે. રહાણેના ETPLમાં જોડાવાની સત્તાવાર જાહેરાત 7 ઓગસ્ટના રોજ કરવામાં આવી હતી.
"ક્રિકેટે મને ઘણું બધું આપ્યું છે. મારી નિવૃત્તિની જાહેરાત પછી, મેં ETPLમાં રમવાનું નક્કી કર્યું કારણ કે હું હંમેશા માનતો આવ્યો છું કે ખેલાડીઓની જવાબદારી છે કે તેઓ રમતને કંઈક પાછું આપે. યુરોપમાં ક્રિકેટ એક રોમાંચક તબક્કામાં પ્રવેશી રહ્યું છે, અને અહીં રમત માટે અપાર સંભાવનાઓ છે. એમ્સ્ટરડેમ ફ્લેમ્સ વિશે મને જે બાબત પ્રભાવિત કરી તે એ હતી કે મેદાન પર અને બહાર નવીનતા લાવવાની તેમની ઝુંબેશ; હું સફળ ફ્રેન્ચાઇઝી બનાવવા, આગામી પેઢીને પ્રેરણા આપવા અને સમગ્ર યુરોપમાં ક્રિકેટના ભવિષ્યને મજબૂત બનાવવા માટે મેનેજમેન્ટ સાથે કામ કરવા માટે ઉત્સાહિત છું."
Welcoming a true leader of the game to the ETPL family! 👏— European T20 Premier League (ETPL) (@etplofficial) August 7, 2026
Calm under pressure, rich in experience, and always leading by example — Former India captain, Ajinkya Rahane, is ready to write a new chapter, with the Amsterdam Flames. 🔥
Welcome aboard, Ajinkya! ✨#ETPL pic.twitter.com/pCvpkVor7u
રહાણે સ્ટીવ સ્મિથ સાથે રમશે
ઓસ્ટ્રેલિયાના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને દિગ્ગજ બેટ્સમેન સ્ટીવ વો યુરોપિયન T20 લીગમાં એમ્સ્ટરડેમ ફ્લેમ્સના સહ-સ્થાપક અને મુખ્ય ક્રિકેટ અધિકારી છે. એમ્સ્ટરડેમ ફ્લેમ્સ ટીમમાં અજિંક્ય રહાણે, સ્ટીવ સ્મિથ, ટિમ ડેવિડ, માઈકલ બ્રેસવેલ અને મિશેલ માર્શ જેવા ઉત્કૃષ્ટ T20 ખેલાડીઓ છે, જેમાં માર્શ કેપ્ટનશીપની જવાબદારી સંભાળશે. ETPL ની શરૂઆતની સીઝન 26 ઓગસ્ટથી 20 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલશે; એમ્સ્ટરડેમ ફ્લેમ્સ 26 ઓગસ્ટના રોજ રોટરડેમ ડોકર્સ સામે વોરબર્ગના સ્પોર્ટપાર્ક ડુવેસ્ટેઇજન સ્ટેડિયમ ખાતે તેમની શરૂઆતની મેચ રમશે, જે IST મુજબ સાંજે 6:45 વાગ્યે શરૂ થશે.
The stage is set! The fixtures are locked 🏏🔥— European T20 Premier League (ETPL) (@etplofficial) July 28, 2026
The full schedule for the inaugural ETPL season is here!
European cricket enters a new era on August 26, featuring world-class stars, local talent, and blockbuster clashes.#ETPL pic.twitter.com/lo8sq64AKU
રહાણેના કરિયર પર એક નજર
અજિંક્ય રહાણેનું કરિયર ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ પ્રખ્યાત રહ્યું. 2013 માં ડેબ્યૂ કરીને, તેમણે 2024 સુધી ટેસ્ટ રમી. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેમણે 85 મેચ રમી અને 12 સદી અને 26 અડધી સદી સહિત 5,077 રન બનાવ્યા. ODI માં, તેમણે 90 મેચ રમી અને 2,962 રન બનાવ્યા, જેમાં ત્રણ સદી અને 24 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે ફક્ત 20 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી, જેમાં એક અડધી સદી સહિત 375 રન બનાવ્યા.
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