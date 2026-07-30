'અપરાજિત' કેપ્ટને કહ્યું ક્રિકેટને અલવિદા, સોશિયલ મીડિયા પર આપ્યો ભાવુક સંદેશ
અજિંક્ય રહાણેએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. તેણે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા આ જાહેરાત કરી હતી.
Published : July 30, 2026 at 1:11 PM IST
AJINKYA RAHANE RETIREMENT: ભારતીય ક્રિકેટના દિગ્ગજ બેટ્સમેન અને ટેસ્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે ગણાતા અજિંક્ય રહાણેએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. રહાણે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારત માટે એક પણ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમ્યો ન હતો; જ્યારે તે ટીમની બહાર હતો, ત્યારે તેણે હવે અચાનક નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. તેણે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આ જાહેરાત કરી હતી. ટીમ ઈન્ડિયા ટૂંક સમયમાં શ્રીલંકા સામે ટેસ્ટ શ્રેણી રમવા માટે તૈયાર છે, અને તેના માટે ટીમની જાહેરાત પહેલાથી જ થઈ ગઈ છે એક એવી ટીમ જેમાં રહાણેને સ્થાન મળ્યું નથી. એવું માનવામાં આવે છે કે આ પછી રહાણેએ વાપસીની આશા છોડી દીધી અને નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય લીધો.
ભારત માટે પોતાની છેલ્લી મેચ 2023 માં રમી હતી
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરનાર અજિંક્ય રહાણે હવે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં જોવા મળશે નહીં. રહાણે ભારત માટે ત્રણેય ફોર્મેટ - ટેસ્ટ, વનડે અને ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય રમ્યો હતો, પરંતુ ટેસ્ટ ક્રિકેટ તેનું પસંદગીનું ફોર્મેટ રહ્યું; તેણે ઘણી મેચોમાં ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ પણ કર્યું. તેણે 2023 માં ભારત માટે પોતાની છેલ્લી મેચ રમી હતી અને ત્યારથી તે ટીમની બહાર હતો. તેણે સત્તાવાર રીતે ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ દ્વારા નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી.
રહાણેને ટેસ્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ માનવામાં આવે છે, પરંતુ ભારત માટે તેનો પહેલો આંતરરાષ્ટ્રીય દેખાવ વાસ્તવમાં T20 મેચમાં હતો. તેણે ઓગસ્ટ 2011 માં આ ફોર્મેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો; જોકે, આ ફોર્મેટમાં તેનો કાર્યકાળ ટૂંકા ગાળાનો રહ્યો, તેની છેલ્લી મેચ 2016 માં રમાઈ હતી. સપ્ટેમ્બર 2016 માં પણ તેણે ભારત માટે તેનો પહેલો ODI રમ્યો હતો. 2018 પછી તેને ODI ટીમમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવ્યો હતો અને તે વાપસી કરી શક્યો ન હતો. રહાણેએ 2013 માં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.
Indian Cricketer Ajinkya Rahane announces retirement from International Cricket.— ANI (@ANI) July 30, 2026
He posts, "Cap 278 signing off. Thank you for all the love and support over the years. Forever grateful."
(Source: Ajinkya Rahane/Instagram) pic.twitter.com/VjhP2MU2qu
રહાણેના કરિયર પર એક નજર
અજિંક્ય રહાણેનું કરિયર ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ પ્રખ્યાત રહ્યું. 2013 માં ડેબ્યૂ કરીને, તેમણે 2024 સુધી ટેસ્ટ રમી. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેમણે 85 મેચ રમી અને 12 સદી અને 26 અડધી સદી સહિત 5,077 રન બનાવ્યા. ODI માં, તેમણે 90 મેચ રમી અને 2,962 રન બનાવ્યા, જેમાં ત્રણ સદી અને 24 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે ફક્ત 20 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી, જેમાં એક અડધી સદી સહિત 375 રન બનાવ્યા.
કેપ્ટનશીપ રેકોર્ડ
અજિંક્ય રહાણેએ કુલ છ મેચમાં ભારતનું નેતૃત્વ કર્યું; ટીમે તેમાંથી ચાર જીતી, જ્યારે બે ડ્રો રહી. ટીમ ઈન્ડિયાએ તેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ એક પણ મેચ હાર્યો નહીં. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ જ ટીમ ઈન્ડિયાએ 2021 માં ઓસ્ટ્રેલિયામાં બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફી જીતી હતી.
India batter Ajinkya Rahane has announced his retirement from international cricket and all formats.— IANS (@ians_india) July 30, 2026
He posted on Instagram, " cap 278 signing off. thank you for all the love and support over the years. forever grateful"
(video: ajinkya rahane="" instagram) pic.twitter.com/DRRSDzaHe2
રહાણેએ વીડિયો પોસ્ટમાં શું કહ્યું
ટીમ ઈન્ડિયાના દિગ્ગજ ખેલાડી રહાણેએ સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરેલી પોસ્ટમાં ખૂબ જ ભાવુક દેખાયા હતા. વીડિયોમાં, તેમણે ભારતીય ટીમ સાથેના તેમના સમય અને દેશ માટે પોતાનું સર્વસ્વ કેવી રીતે સમર્પિત કર્યું તે વિશે વાત કરી. રહાણેએ કહ્યું કે હવે તેમના કારકિર્દીમાં આગળ વધવાનો સમય આવી ગયો છે. ભલે તે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહી રહ્યા હોય, પરંતુ તેઓ રમત સાથે જોડાયેલા રહેવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. રહાણેએ ટિપ્પણી કરી કે જીવનની વાસ્તવિકતા એ છે કે દરેક વસ્તુની શરૂઆત અને અંત હોય છે; જ્યારે યોગ્ય ક્ષણ આવે છે, ત્યારે વ્યક્તિએ ફક્ત તેનું સન્માન કરવું જોઈએ અને આગળ વધવું જોઈએ.
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