ETV Bharat / sports

IPL ફાઈનલ માટે અમદાવાદ તૈયાર: નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં 3000 પોલીસ જવાનોનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત

ફાઈનલ મેચને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ શહેરના પોલીસ કમિશનર જી.એસ. મલિકે આજે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની મુલાકાત લઈને સુરક્ષા વ્યવસ્થાનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું.

IPL ફાઈનલ માટે અમદાવાદ તૈયાર
IPL ફાઈનલ માટે અમદાવાદ તૈયાર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 30, 2026 at 9:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ક્રિકેટના સૌથી મોટા મહાકુંભ IPL 2026ની ફાઈનલ મેચ માટે અમદાવાદ સંપૂર્ણપણે તૈયાર થઈ ગયું છે. આવતીકાલે વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ એવા નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે IPLની ફાઈનલ મેચ રમાનાર છે. લાખો ક્રિકેટ ચાહકોની નજર આ મુકાબલા પર ટકેલી છે ત્યારે સુરક્ષાને લઈને પણ અમદાવાદ પોલીસ એક્શન મોડમાં જોવા મળી રહી છે.

ફાઈનલ મેચને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ શહેરના પોલીસ કમિશનર જી.એસ. મલિકે આજે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની મુલાકાત લઈને સુરક્ષા વ્યવસ્થાનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. સ્ટેડિયમ પરિસર, પાર્કિંગ ઝોન, દર્શકો માટેના પ્રવેશ અને નિર્ગમન દ્વાર સહિતના વિવિધ સ્થળોની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.મેચ દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને અને હજારો ક્રિકેટપ્રેમીઓ સુરક્ષિત રીતે મેચનો આનંદ માણી શકે તે માટે પોલીસ દ્વારા વ્યાપક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સ્ટેડિયમની અંદર અને બહાર બંને જગ્યાએ સુરક્ષાના બહુસ્તરીય બંદોબસ્તની વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે.

IPL ફાઈનલ માટે અમદાવાદ તૈયાર (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા મેચ માટે અંદાજે 3000 પોલીસ કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં પોલીસ અધિકારીઓ, SRP, ટ્રાફિક પોલીસ, ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમ, બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ અને અન્ય વિશેષ દળોનો સમાવેશ થાય છે. સમગ્ર સ્ટેડિયમ વિસ્તાર પર CCTV કેમેરા અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સ મારફતે સતત નજર રાખવામાં આવશે. ફાઈનલ મેચ દરમિયાન ટ્રાફિક વ્યવસ્થાને લઈને પણ ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સ્ટેડિયમ તરફ જતા માર્ગો, પાર્કિંગ વ્યવસ્થા અને જાહેર જનતાની અવરજવર સરળ રહે તે માટે ટ્રાફિક પોલીસને વિશેષ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે.

અમદાવાદ શહેરના પોલીસ કમિશનર જી.એસ. મલિકે જણાવ્યું હતું કે, IPL ફાઈનલને લઈને તમામ પ્રકારની સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. સ્ટેડિયમ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં પૂરતો પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. દર્શકોને અપીલ કરવામાં આવે છે કે તેઓ સમયસર સ્ટેડિયમ પહોંચે, સુરક્ષા તપાસમાં સહકાર આપે અને પોલીસ દ્વારા આપવામાં આવતી સૂચનાઓનું પાલન કરે.ક્રિકેટના રોમાંચ સાથે હવે સૌની નજર આવતીકાલે યોજાનારી IPL 2026ની ફાઈનલ પર છે. એક તરફ મેદાનમાં ચેમ્પિયન બનવા માટે બે ટીમો વચ્ચે જંગ જામશે તો બીજી તરફ હજારો દર્શકોની સુરક્ષા માટે અમદાવાદ પોલીસ પણ સંપૂર્ણ તૈયારી સાથે મેદાનમાં ઉતરી ગઈ છે.

આ પણ વાંચો:

  1. GTના ટોપ ઓર્ડરના બેટ્સમેન માટે અમારી પાસે પ્લાન છે: રજત પાટીદાર
  2. IPL 2026: સૂર્યવંશીની બેટિંગ જોઈ અમિતાભ બચ્ચન દંગ, લખ્યું - આ ઉંમરમાં તો અમે...

TAGGED:

IPL FINAL
NARENDRA MODI STADIUM
GT VS RCB
IPL 2026 FINAL
IPL 2026 FINAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.