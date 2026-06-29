'ગુજરાતની સ્કેટીંગ ગર્લ', અમદાવાદની 8 વર્ષની તક્ષવી વાઘાણીએ સ્કેટિંગમાં હાંસલ કરી વૈશ્વિક સિદ્ધી, વધાર્યુ દેશનું ગૌરવ
અમદાવાદની 8 વર્ષની તક્ષવી વાઘાણીએ 16 સેન્ટિમીટર ઊંચાઈ અને 10 મીટર લંબાઈ સાથે લિમ્બો સ્કેટિંગમાં ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
By ANI
Published : June 29, 2026 at 11:05 AM IST
અમદાવાદ: શહેરની 8 વર્ષની તક્ષવી વાઘાણી નામની બાળકીએ સ્કેટિંગમાં એવું અદ્ભુત પ્રદર્શન કર્યુ છે, કે સમગ્ર અમદાવાદ અને ગુજરાતનું નામ દેશ અને દુનિયામાં રોશન કર્યુ છે. તક્ષવીએ 16 સેન્ટીમીટરની ઉંચાઈ અને 10 મીટરની લંબાઈ સાથે લિમ્બો સ્કેટિંગમાં ગિનીઝ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
જે ઉંમરમાં બાળકો રમવા-કૂદવા પાછળ ભાગતા હોય છે, તે ઉંમરમાં તક્ષવીએ પોતાની સિદ્ધિથી ન માત્ર તેના પરિવારને જ, પરંતુ ભારતને ગૌરવ અપાવ્યું છે. તક્ષવીએ સૌથી ઓછી ઉંચાઈની લિમ્બો સ્કેટિંગમાં 10 મીટરથી વધુનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
#WATCH अहमदाबाद(गुजरात): तक्षवी वाघानी ने बताया, " मैं जब 4 साल की थी तब से स्केटिंग कर रही हूं। मैं सुबह 2 घंटे और रात को 2 घंटे अभ्यास करती हूं।" https://t.co/gOGXZ2dHRe pic.twitter.com/7hXc3rH8Io— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 28, 2026
તક્ષવી જણાવે છે કે, તે 4 વર્ષની હતી ત્યારથી સ્કેટિંગ કરી રહી છે, તે સવારે 2 કલાક અને રાત્રે 2 કલાક પ્રેક્ટિસ કરે છું.
#WATCH अहमदाबाद: तक्षवी वाघाणी के पिता हर्निल वाघाणी ने कहा, " जब तक्षवी 2.5 साल की थी तब हमने उसका कई खेलों से परिचय कराया जिससे हमें पता चला कि उसको स्केटिंग में दिलचस्पी है। जब तक्षवी 4 साल की थी तब उसने प्रोफेशनल कोच के पास ट्रेनिंग शुरू की। टूर्नामेंट में उसका हमेशा अच्छा… https://t.co/gOGXZ2dHRe pic.twitter.com/GfF31rzhQX— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 28, 2026
'જ્યારે તક્ષવી 4 વર્ષની હતી, ત્યારથી તેણે પ્રોફેશનલ ટ્રેનિંગ લેવાની શરૂઆત કરી હતી. જ્યારે કોવિડકાળ ચાલી રહ્યો હતો, ત્યારે તે અઢી વર્ષની હતી, ત્યારે અમે તેને સ્પોર્ટ્સના ઘણા બાદ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ અપાવ્યા હતાં. જેમ કે, બોલ-બેટ, બોક્સિંગ પંચ, સ્કેટિંગ, આવા બધા સાધનોથી માહિતગાર કરાવી. દરમિયાન અમે અનુભવ્યું કે, તેને સ્કેટિંગ વધારે પસંદ આવી રહ્યું છે, અને તેની રૂચ જણાઈ. જ્યારે કોરોના કાળ સમાપ્ત થયો અને પરિસ્થિતિ પહેલાની જેમ સામાન્ય બની ગઈ તો અમને પ્રોફેશનલ ટ્રેનિંગ માટે સમય યોગ્ય લાગ્યો. 4 વર્ષની ઉંમરે તક્ષવીને પ્રોફેશનલ કોચ પાસે ટ્રેનિંગ શરૂ કરાવી અને ત્યાંથી તેની બેઝિક શરૂઆત થઈ, અને પછી ત્યાંથી તે આગળ વધતી ગઈ અને ટૂર્નામેન્ટમાં ભાગ લેતી ગઈ જેમાં તેનું પ્રદર્શન સારૂં જોવા મળતું. લગભગ તે ગોલ્ડ મેડલ જ જીતીને આવતી હતી, અમૃતસરમાં યોજાયેલી એક ટૂર્નામેન્ટમાં તે બે સિલ્વર મેડલ જીતીને આવી, જોકે, તેને કરાટેમાં પણ રૂચી હતી એટલે તેના કોચને લાગ્યું કે કંઈક અલગ કરીએ અને પછી તેમાંથી લિમ્બો સ્કેટિંગનું સુચન આપ્યું અને તે મુજબ અમે તેને આગળ ટ્રેનિંગ અપાવતા ગયા અને આજે તેણે પોતાની મહેનતથી ગિનિઝ વર્લ્ડ રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો છે' - હર્નિલ વાઘાણી, તક્ષવીના પિતા
આ પહેલાં છ વર્ષની ઉંમરે પણ તક્ષવીએ 25 મીટરના સૌથી ટૂંકા લિમ્બો સ્કેટિંગ કરીને ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સમાં પ્રવેશ મેળવ્યો હતો. માત્ર પાંચ વર્ષની ઉંમરે તક્ષવીએ અંડર-7માં નેશનલ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો અને સિલ્વર મેડલ પણ મેળવ્યો. પંજાબમાં યોજાયેલી આ સ્પર્ધામાં 1 ડિગ્રી તાપમાને જ્યારે તક્ષ્વીએ પર્ફોર્મ કર્યું અને મેડલ જીત્યો. ત્યારથી તેના પેરેન્ટ્સ અને કોચ બંન્નેને લાગ્યું કે આ દીકરી ચોક્કસથી સ્કેટિંગમાં આગળ વધશે.
#WATCH अहमदाबाद(गुजरात): आठ साल की तक्षवी वाघानी ने 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 10 मीटर की लंबाई के साथ लिम्बो स्केटिंग में गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। pic.twitter.com/acMWCJeu5n— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 28, 2026
આજે 8 વર્ષની નાની ઉંમરે, તક્ષવીએ પોતાની આગવી કળા અને કરામતથી સૌ કોઈને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. તક્ષવી વાઘાણી મૂળ અમદાવાદની રહેવાસી છે, તેના હર્નિલભાઈ વાઘાણી અને મમ્મી દેવાંશી બંન્ને ડોક્ટર છે. આજે બાળકો અનેક રમતોમાં આગળ વધી રહ્યા છે. ત્યારે સ્કેટિંગમાં પણ અનેક પ્રકારો આવેલા છે. જે પૈકી લિમ્બો સ્કેટિંગ સૌથી અઘરૂં સ્કેટિંગ કહેવાય છે. સમગ્ર અમદાવાદમાંથી માત્ર તક્ષવી વાઘાણી જ લિમ્બો સ્કેટિંગ ક્ષેત્રે ભાગ લઈ રહી છે.