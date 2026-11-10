પ્રધાનમંત્રી મોદી પછી, સૂર્યાની ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે મુલાકાત
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે તેમના પરિવાર સાથે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે મુલાકાત કરી.
Published : November 10, 2026 at 6:01 PM IST
SURYAKUMAR MET AMIT SHAH: ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ આ દિવસોમાં ચર્ચામાં છે. જોકે, ચર્ચા તેની રમત વિશે નહીં, પરંતુ અગ્રણી નેતાઓ સાથેની તેની મુલાકાતો વિશે છે. થોડા દિવસો પહેલા, તેણે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી અને હવે, સોમવારે, તે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે મળ્યો હતો. આ બે મુલાકાતો ત્રણ દિવસમાં થઈ હતી, જેના કારણે એવી અટકળો શરૂ થઈ હતી કે શું સૂર્યકુમાર યાદવ તેની નવી ઇનિંગ વિશે કોઈ મોટી જાહેરાત કરી શકે છે. દરમિયાન, મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશને આગામી સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી માટે સૂર્યકુમાર યાદવને મુંબઈ ટીમના કેપ્ટન તરીકે પણ નિયુક્ત કર્યો છે.
સૂર્યકુમાર ગૃહમંત્રીને મળ્યા
સૂર્યકુમાર યાદવ, તેની પત્ની દેવીશા શેટ્ટી અને પુત્રી સાથે, સોમવારે નવી દિલ્હીમાં ગૃહમંત્રીને મળ્યો હતા. મુલાકાત દરમિયાન, તેણે અમિત શાહ સાથે ફોટોગ્રાફ્સ પડાવ્યા અને તેને તેનો T20 વર્લ્ડ કપ મેડલ બતાવ્યો. તેણે ગૃહમંત્રીને સ્મૃતિચિહ્ન પણ આપ્યું. મુલાકાત પછી, સૂર્યાએ કહ્યું કે, તે ગૃહમંત્રીના વિઝનથી પ્રેરિત છે. તેણે ઉમેર્યું, "આ એવી દુર્લભ મુલાકાતોમાંની એક હતી જે વ્યક્તિને નવી સંભાવનાઓ તરફ લઈ જાય છે, જે તેઓ ક્યારેય જાણતા ન હતા. હું ખરેખર તેમના દ્રષ્ટિકોણથી પ્રેરિત છું, જેમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાથી લઈને રમતગમત અને આધ્યાત્મિકતા સુધીના વિષયોની અસાધારણ શ્રેણીનો સમાવેશ થાય છે."
સૂર્યકુમાર પીએમને મળ્યા
બે દિવસ પહેલા, શનિવારે, સૂર્યકુમાર યાદવ દિલ્હીમાં તેના પરિવાર સાથે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને મળ્યો હતો. સૂર્યાએ કહ્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રીને મળવું તેના માટે હૃદયસ્પર્શી ક્ષણ હતી. એક ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટમાં, સૂર્યકુમાર યાદવે પ્રધાનમંત્રી મોદીને મળવાનો આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેણે ગુલાબનો ગુલદસ્તો લઈને પ્રધાનમંત્રી સાથે ફ્રેમ કરેલો ફોટો શેર કર્યો હતો.
Glad to have met Hon’ble Union Home Minister Shri @AmitShah Ji with my family. It was one of those rare meetings that push the frontiers one never knew existed. Truly inspired by the sagacity of his vision, which spans an extraordinary range of subjects, from national security to sports and spirituality.— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) November 9, 2026
Truly a blessed and heartwarming moment with the Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji. 🙏🏼 A beautiful reminder of our rich culture, traditions and the values that bring us together. Grateful for this special moment. Wishing everyone a very Happy and prosperous Diwali! 🪔— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) November 6, 2026
સૂર્યકુમાર યાદવે બે વર્લ્ડ કપ જીત્યા
સૂર્યકુમાર યાદવ 2024 અને 2026 ની T20 વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમોનો સભ્ય હતો. તેણે 2026 માં ટીમનું નેતૃત્વ પણ કર્યું હતું. રમતગમતની દુનિયામાં તેના યોગદાનને ધ્યાનમાં રાખીને, દેશના ટોચના નેતાઓ સાથેની તેની મુલાકાતો મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. અમિત શાહ સાથેની મુલાકાત દરમિયાન રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા, રમતગમત અને આધ્યાત્મિકતા જેવા વિષયો પર ચર્ચા થઈ, જેનો સૂર્યકુમાર યાદવ પર ઊંડો પ્રભાવ પડ્યો.
સૂર્યકુમાર યાદવ મુંબઈના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત
જ્યારે આ બે અગ્રણી નેતાઓ સાથેની તેની મુલાકાતના સમાચાર હજુ પણ ફરતા હતા, ત્યારે સૂર્યકુમાર યાદવને આગામી સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી માટે મુંબઈના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશન (MCA) એ સોમવારે આ જાહેરાત કરી.
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